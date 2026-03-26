ИТ-компании могут лишиться налоговых льгот и брони от мобилизации из-за новых требований к вузовским программам

Новые правила

В России из-за новых требований к вузовским программам ИТ-компании могут лишиться льгот, пишут «Ведомости». Ведь только пятая часть аккредитованных ведет совместные проекты с университетами в 2026 г.

В ходе заседания общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России 24 марта 2026 г. обратила внимание президент группы компаний (ГК) Infowatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская. Наличие ИТ-аккредитации является условием для сохранения налоговых льгот и мобилизационной брони для персонала, напомнила она.

Проект нового регламента о содействии ИТ-компаний в реализации образовательных программ и внеурочной деятельности Минцифры разместило для общественного обсуждения в феврале 2026 г. Документ предполагает, что к преподаванию в образовательных организациях может привлекаться только сотрудник ИТ-компании со стажем профессиональной деятельности в ИТ-области не менее двух лет за последние пять лет.

C 2026 г. ИТ-компании для сохранения аккредитации обязаны заключать соглашения с профильными вузами и отчислять им 3% от сэкономленных за счет налоговых льгот средств. Соответствующее постановление было подписано премьером Михаилом Мишустиным еще в ноябре 2025 г.

В связи с введением новых правил компании могут не получить зачет по выполнению данного условия для сохранения ИТ-аккредитации. Как отметила Наталья Касперская, обязательные образовательные программы, необходимые для прохождения аккредитации, были разработаны и внедрены еще до внесения предложения о новом регламенте Минцифры. В этой связи она обратилась к Минцифры с предложением рассмотреть возможность предоставления отсрочки на один год для вступления в силу нового регламента. Такой шаг позволит ИТ-компаниям адаптировать свои образовательные программы к обновленным требованиям без риска утраты аккредитации.

Наталья Касперская также обратила внимание, что сами вузы не горят желанием изменять программы или внедрять новые для обучения ИТ-специалистов — для них это создает дополнительную нагрузку как на образовательный, так и на бюрократический процесс, о чем информировал CNews. Эксперт подчеркнула, что, несмотря на то что программы уже составлены ИТ-компаниями, адаптировать их внутри университетов довольно сложно из-за неподвижности руководителей вузов. В связи с этим она предложила создать площадку совместно с представителями ИТ-отрасли, вузов, Минцифры и Минобрнауки для обсуждения образовательных инициатив в России.

Диалог продолжается

Минцифры находится в диалоге с отраслью по вопросам заключения соглашений, в том числе сроков, а также перечня мероприятий, на которые ИТ-компании смогут направлять 3% от сэкономленных на налоговых льготах средств, сообщил представитель ведомства. Перечень мероприятий и сроки разрабатывались и обсуждались в тесном взаимодействии с отраслью и заинтересованными ведомствами, заверил он. Вопрос расширения перечня видов мероприятий и изменения сроков может быть рассмотрен в дальнейшем, подчеркнули в министерстве.

Проектом регламента предусмотрена возможность заключения соглашений между высшими учебными заведениями и ИТ-компаниями на текущий или следующий календарный год. При этом к моменту подачи заявления на подтверждение ИТ-аккредитации организация обязана представить не менее одного действующего соглашения с вузом об оказании содействия в подготовке кадров для ИТ-отрасли. Указанное требование является обязательным условием для успешного прохождения процедуры подтверждения государственной аккредитации.

Диалог продолжается

Корректно говорить, что риск есть не для всех аккредитованных компаний, а для той части рынка, на которую распространяется новое требование, согласна руководитель учебного центра ИТ-разработчика GreenData Дарья Глебова. Минцифры отдельно разъясняет, какие активности являются обязательными в таком формате взаимодействия ИТ-компаний и образовательных организаций, и в марте 2026 г. состав таких активностей сильно ограничен и требует от ИТ-компаний большого ресурсного вложения, подчеркивает она.

Образовательный процесс

Старший преподаватель Высшей школы современных социальных наук Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин отметил, что вузы в вопросах открытия новых образовательных программ руководствуются скорее прагматичным подходом, нежели консерватизмом. По его словам, потребности ИТ-компаний в специалистах тех или иных профилей могут существенно меняться ежегодно, в то время как сроки реализации образовательных программ достаточно длительны: четыре года для бакалавриата, пять-шесть лет для специалитета и два года для магистратуры. В связи с этим открытие новой образовательной программы или существенная корректировка уже действующей является сложной и проблематичной задачей, подчеркнул эксперт. Такая продолжительность цикла подготовки кадров создает объективные трудности в оперативном реагировании системы высшего образования на быстро меняющиеся запросы рынка труда в ИТ-сфере.

Впрочем, Тимофей Воронин подчеркнул, что не каждая ИТ-компания автоматически потеряет свой аккредитованный статус в случае отсутствия сотрудничества с университетами. По его словам, статус ИТ-компании определяется следующими ключевыми критериями: видом осуществляемой деятельности; уровнем средней заработной платы сотрудников; долей доходов от ИТ-деятельности, которая должна превышать 30% от совокупного дохода ИТ-компании. Заключение соглашений с высшими учебными заведениями требуется исключительно для сохранения права на применение пониженных ставок налогообложения. Таким образом, отсутствие таких соглашений не влечет автоматической утраты статуса аккредитованной ИТ-компании, а влияет только на возможность получения налоговых льгот.

Университеты при высокой заинтересованности могут быстро поменять рабочие программы подготовки, уточняет «Ведомостям» профессор Финансового университета Александр Сафонов. Основная проблема в том, что сами ИТ-компании должны инициировать финансирование программ и направление своих ИТ-специалистов для обучения студентов, но они в этом не очень заинтересованы, настаивает он. Из 500 ИТ-компаний, которые в 2025 г., только 100 имели с вузами совместные программы, подчеркивает эксперт. Учебный же процесс построен таким образом, что число действующих специалистов не может превышать 20% от общего числа преподавателей, задействованных в программах обучения в течение всего периода времени, говорит Сафонов.