В России создан подводный робот-беспилотник для исследования Арктики

Российские специалисты создали робототехнический комплекс для морских исследований методом буксируемой съемки под названием «Смарт фиш». Устройство прошло испытания и применяется в научных экспедициях на Дальнем Востоке и в Арктике, он уже обнаружил гидрологические и геохимические аномалии в двух районах залива. За двенадцать часов работы аппарат способен провести около 500 тыс. измерений, а классический метод дает лишь 60.

Создание подводного робота

Специалисты «Московского политеха» совместно с коллегами из Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) разработали в марте 2026 г. робототехнический комплекс «Смарт фиш» для морских исследований.

Конструкторские работы и производство аппарата выполнили специалисты студии промышленного дизайна (СКБ) «МАМИ» «Московского политеха», который вырос в Передовую инженерную школу дизайна вуза. Ведущим конструктором проекта выступил Марат Дуйсекулов, ведущим макетчиком — Иван Баранов.

По информации «Московского политеха», конструкция аппарата представляет собой герметичный отсек для размещения исследовательского оборудования, оснащенный управляющими поверхностями и обтекателями, выполненными из капралона. Двигаясь за судном на кабель-тросе, аппарат «Смарт фиш» осуществляет сбор гидрологических данных в придонном горизонте и в режиме реального времени передает их оператору на борт судна. Это позволяет оперативно корректировать маршрут движения и зоны проведения измерений.

Московский политехнический университет Подводный комплекс «Смарт фиш»

Согласно сообщению разработчиков, за 12 часов непрерывной работы аппарат способен выполнить около 500 тыс. измерений, что в разы превышает показатели классического метода, при котором за аналогичный период проводится всего около 60 измерений. Таким образом, использование нового аппарата существенно повышает эффективность и производительность гидрологических исследований в России.

Первое задание

Первым серьезным научным заданием для аппарата «Смарт фиш» стало исследование так называемого арктического оазиса в Чаунской губе на Чукотке — многолетней научной загадки. В условиях сурового арктического климата здесь были обнаружены теплолюбивые биоценозы, нетипичные для Восточно-Сибирского и западной части Чукотского морей. На протяжении многих лет нескольким научным институтам не удавалось установить причину существования этих аномальных экосистем.

«Мы пришли к выводу, что решить эту проблему классическими методами океанологических работ невозможно. Арктическое лето очень короткое, фрахт научных судов крайне дорогой, а времени на проведение исследований остается катастрофически мало. Нам был необходим высокопроизводительный аппарат, способный за считанные дни охватить весь залив и предоставить детальную картину гидрологических процессов», — отметил исполняющий обязанности директора Тихоокеанского океанологического института Александр Чаркин.

Правительство Чукотского автономного округа Государственный природный (охотничий) заказник «Чаунская губа»

Уже в ходе первой экспедиции с использованием нового комплекса загадка арктического оазиса была успешно решена. Аппарат «Смарт фиш» выявил гидрологические и геохимические аномалии в двух районах Чаунской губы. При дальнейшем изучении эти аномалии оказались зонами субмаринной разгрузки подземных вод гидротермального происхождения. Именно эти подводные источники поставляли в залив значительное количество тепла и богатый набор биогенных микроэлементов, что создавало условия для существования нетипичных для региона теплолюбивых биоценозов.

Результаты проведенного исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Communications Earth & Environment в 2026 г., входящем в портфолио издательства Nature.

Мониторинг российских акваторий

В дальнейшем аппарат «Смарт фиш» был задействован для мониторинга акватории Тихого океана в районе японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима». В ходе исследований аномальных концентраций антропогенных радионуклидов обнаружено не было.

В Японском море с помощью аппарата проводились исследования миграций камчатского краба в заливе Петра Великого.

Параллельно коллектив Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН развивает на базе аппарата «Смарт фиш» ИТ-систему машинного зрения (MV). Нейронная сеть, обученная на видеопотоке с подводной камеры, уже способна в режиме реального времени распознавать и подсчитывать крабов, рыб, морских звезд и моллюсков при непрерывной съемке морского дна.

По словам Александра Чаркина, данная разработка открывает широкие перспективы применения комплекса в рыбохозяйственной отрасли. 30 марта 2026 г. ведутся переговоры о коммерческом внедрении технологии.