В России созданы летающие базовые станции 4G. И это не первоапрельская шутка

МТС начал монтировать базовые станции на аэростатах – воздушных шарах. Эксперимент проведен в Саратовской области – к аэростату, зависшему на высоте 300 метров, прикрепили базовую станцию сети 4G и раздали сеть на 10 километров. Первый в мире публичный полет на аэростате состоялся почти 250 лет назад.

Земля-воздух

Оператор связи МТС сообщил CNews о внедрении нового способа монтажа базовых станций. Сейчас они чаще всего крепятся на специально построенных для этого вышках связи, однако новшество МТС позволяет не привязываться к месту дислокации такой вышки.

Идея оператора заключается в размещении базовой станции на аэростате, то есть на воздушном шаре. Специалисты МТС провели эксперимент по проверке возможности такого необычного вида монтажа в городе Вольск Саратовской области.

В качестве «подопытной» использовалась базовая станция 4G. В ходе эксперимента ее подвесили на большом аэростате на высоте 300 метров. За счет этого одна станция, оснащенная широконаправленной антенной смогла передавать сигнал в радиусе 10 км, используя частоту 2100 МГц. Скорость передачи данных составила 30 Мбит/с – это примерно втрое медленнее стандартной 100-мегабитной скорости домашнего интернета в большинстве российских городов.

На три века назад

Аэростат сам по себе – далеко не новое изобретение. Попытки подняться в воздух на большом воздушном шаре инженеры предпринимали сотни лет назад, но первым это удалось сделать изобретателям братьям Монгольфье – Жозефу-Мишелю и Жаку-Этьену.

МТС Аэростат МТС в воздухе над Саратовской областью

В конце XVIII века, в 1783 г., они совершили первый публичный полет на аэростате. Это был воздушный шар объемом 600 куб. м. и диаметром 11,4 м. Во время первого полета к нему прикрепили груз суммарным весом 200 кг, с которым он сумел подняться на высоту 2 км и пролететь 2,5 км за 10 минут.

Не для всех и не для каждого

Конструкция, разработанная МТС, состоит из аэростата, фиксирующих его стальных 300-метровых тросов и удерживающего все это наземного устройства на базе автомобильного прицепа, к которому они прикреплены.

Разработка МТС, отметили представители оператора, позволяет оперативно разворачивать мобильную сеть там, где сигнал сотовой сети ранее не было. Например, это можно будет сделать на удаленных территориях или в малонаселенных пунктах.

Однако важно подчеркнуть, что совсем без наземного оборудования при таком типе размещения базовой станции все равно не обойтись. Даже если не считать автомобильный прицеп с удерживающей конструкцией, все равно понадобится блок управления.

Специалисты МТС разместили его на земле и соединили с подвешенной в воздухе базовой станцией посредством оптического кабеля.

К моменту выхода материала не было известно, собирается ли МТС применять аэростаты в крупных городах страны. С другой стороны, город Вольск, где проходил эксперимент, нельзя назвать небольшим – к концу 2025 г. в нем проживало около 53 тыс. человек.

Все только начинается

По всей видимости, МТС намерена и дальше проводить похожие эксперименты, только уже не с аэростатами. В компании сообщили CNews о начале работы над тестовыми проектами по предоставлению телекоммуникационных услуг с различных типов беспилотных летальных аппаратов.

«Мы запускаем программу испытаний различных авиационных беспилотных систем, при помощи которых можно быстро и с относительно невысокими затратами организовывать временную, но стабильную связь над акваториями, на удаленных и малонаселенных территориях. Со временем подобные решения могут стать промежуточным звеном между наземной телеком-инфраструктурой и орбитальными спутниками связи», – сказала CNews генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

По ее словам, благодаря использованию аэростата можно оперативно «развернуть мобильную связь и интернет практически в любом месте, где есть грунтовые дороги, но нет самой связи». «Во время тестирования наши инженеры убедились, что такая летающая базовая станция способна обеспечить вне зависимости от сложности рельефа более эффективное покрытие по сравнению с обычной передвижной базовой станцией», – добавила Инесса Галактионова.

Скопировать и адаптировать

Идея размещать устройства беспроводной связи на воздушных шарах не принадлежит МТС. Для примера, в 2011 г. стартовал проект Google Loon, целью которого было предоставление быстрого беспроводного интернета в отдаленных уголках планеты.

Основой проекта Loon были аэростаты, которые Google размещал на высоте 20 км над землей, то есть в стратосфере. На них были смонтированы солнечные панели, которые питали различную электронику, включая антенны, передающие сигнал.

Проект Loon просуществовал 10 лет – он был закрыт в 2021 г. по причине нерентабельности. Но за это время Google добилась значительных успехов – например, в 2020 г. при помощи шаров Loon в Кении была запущена сеть LTE, оборудование которой размещалось именно на этих аэростатах. Она покрыла площадь 50 тыс. кв. км.

В России тоже есть схожие проекты. Например, осенью 2016 г. в стране силами специалистов «Объединенной приборостроительной корпорации» была создана система высокоскоростной военной связи, в том числе по Wi-Fi, с использованием дирижаблей, висящих в нескольких километрах над землей. Аэростаты были способны передавать данные по нескольким каналам одновременно на расстояние свыше 200 км.

В феврале 2026 г. в России совершила свой в первый полет отечественная беспилотная стратосферная платформа. На таких устройствах планируется размещать аппаратуру для связи 5G. Они дешевле спутниковой альтернативы и способны обеспечивать непрерывную связь, постоянно находясь в одной зоне.