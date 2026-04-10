Полиция изъяла 200 устройств для добычи криптовалюты у черного майнера, похитившего электричество на 40 миллионов

Гражданин России организовал незаконную добычу криптовалюты в обход приборов учета электроэнергии на производственной территории, а также в трех частных жилых домах. В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-следственных мероприятий у него было изъято 200 устройств для майнинга криптовалюты.

Хищение электроэнергии

В Приангарье черный майнер на промзоне похитил электричество на 40 млн руб., об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Иркутской области.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области при содействии представителей энергосберегающей организации выявили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность в сфере незаконного потребления энергоресурсов. Нарушением занимался заместитель генерального директора одной из местных компаний в возрасте 36 лет, занимающейся операциями с недвижимым имуществом. Он был задержан полицейскими при силовой поддержке бойцов Отряда мобильного особого назначения (ОМОН) региональной Федеральной службой войск национальной гвардии (Росгвардия).

Майнинг — это процесс предоставления вычислительных мощностей компьютера для обеспечения работы технологии блокчейн, за который майнер получает биткойны.

Согласно материалам следствия, с июня по декабрь 2025 г. мужчина, занимая должностное положение, под видом производственно-хозяйственной деятельности осуществлял безучетное потребление электрической энергии для обеспечения работы майнингового ИТ-оборудования. Кроме того, он незаконно разместил ИТ-оборудование для добычи криптовалюты в трех частных жилых домах, также подключив его в обход приборов учета электроэнергии. В результате противоправных действий общий размер причиненного ущерба энергоснабжающей организации превысил 40 млн руб. Действия фигуранта в апреле 2026 г. квалифицируются как хищение чужого имущества путем безучетного потребления электрической энергии в особо крупном размере.

Кража электроэнергии — это незаконный расход энергоресурсов при несанкционированном подключении к сети потребителем либо манипуляции с прибором учета с целью занижения его показателей. Максимальное наказание по статье 165 Уголовного кодекса (УК) России — лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тыс. руб. Также суд может назначить исправительные работы на срок до одного года или арест до четырех месяцев.

Изъятие ИТ-оборудования

В ходе обысков, проведенных в строениях, ангарах и на производственной базе в Шелеховском районе, сотрудники полиции и следователи изъяли: электронные носители информации; 200 единиц майнингового ИТ-оборудования; SIM-карты; роутеры; ресиверы; а также документацию, подтверждающую противоправную деятельность задержанного. Изъятые предметы и документы имеют доказательственное значение и будут приобщены к материалам уголовного дела.

ГУ МВД России по Иркутской области Изъятие ИТ-оборудования для майнинга

На основании собранных оперативниками материалов следователями Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Иркутской области 10 апреля 2026 г. возбуждены уголовные дела.

Отдельная статья за незаконный майнинг

В декабре 2025 г. представители Министерства юстиций (Минюст) России предложили санкции вплоть до лишения свободы за нелегальный майнинг криптовалюты до пяти лет, информировал CNews.

Вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в планах Правительства России установить и административную, и уголовную ответственность за нарушения, связанные с добычей криптовалют. Юристы пояснили, что это нужно для устранения пробелов в законодательстве.

Законодательные изменения, необходимые для регулирования рынка криптовалют в России, могут быть внесены с Государственную Думу (Госдуму) уже в первом полугодии 2026 г., заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов России Антон Силуанов.

Как предупредил CNews 1 апреля 2026 г., Правительство России внесло в Госдуму законопроект №1193493-8, который предлагает дополнить Уголовный кодекс (УК) России статьей 171.6, а также внести корреспондирующие изменения в статьи 76.1 и 104.1 УК и статьи 150 и 151 в статьи Уголовно-процессуального кодекса. Нововведения предполагают установление уголовной ответственности за незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой ИТ-инфраструктуры, если они причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.