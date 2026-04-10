ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal

Сотрудники Федерального бюро расследований США смогли восстановить удаленные сообщения Signal из-за особенностей iOS, которая сохраняет данные уведомлений во внутренней памяти устройства. По своей сути программисты Signal и не виноваты, но пользователи могут уменьшить риск утечки данных, ограничив объем данных в уведомлениях через настройки мессенджера.

Уголовное дело

Федеральное бюро расследований США в апреле 2026 г. извлекло переписку мессенджера Signal из iPhone через push-уведомления Apple, сохраняющие текст сообщений, пишет 404 Media. Судебный процесс лишь раскрыл неожиданный метод, который позволил федеральным агентам получить доступ к секретным перепискам.

Дело касается группы лиц, которые в июле 2025 г. запустили фейерверки на территории центра содержания иммигрантов Prairieland ICE в американском городе Альварадо (штат Техас) в результате чего было повреждено имущество учреждения. В ходе инцидента один из обвиняемых ранил в шею сотрудника полиции. Указанные действия квалифицируются как умышленное повреждение имущества и применение насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

Signal — это приложение для обмена сообщениями, в основе которого лежит конфиденциальность, как заявляют его разработчики. Оно бесплатное и простое в использовании, со сквозным шифрованием, но не лишено возможности взлома предупреждал CNews. Хоть все сообщения и проходят через собственные сервера Signal, но сам факт передачи через один контролируемый узел — это уже слабое место. Со слов программистов Signal, мессенджер ничего не хранит, кроме абсолютного минимума (номер телефона, время входа, устройство), хотя уже и это есть полноценный источник данных.

Потеря данных с устройства

В мессенджере Signal предусмотрена настройка, позволяющая блокировать отображение содержимого сообщений в push-уведомлениях. Однако, как рассказал представитель защиты обвиняемых, если на устройстве iPhone в настройках Signal разрешено отображение уведомлений и превью сообщений на экране блокировки, то устройство продолжает сохранять эти данные во внутренней памяти смартфона. Таким образом, даже при включенной в приложении опции скрытия содержимого в push-уведомлениях, на уровне операционной системы (ОС) iOS превью сообщений могут оставаться доступными в памяти устройства, что создает потенциальные риски в кибербезопасности для конфиденциальности переписки.

Именно благодаря этим сохраненным уведомлениям следствию удалось восстановить часть переписки. При этом ФБР не удалось получить доступ к исходящим сообщениям обвиняемой. Данный случай стал одним из первых примеров успешного извлечения доказательств из внутренней памяти iOS-устройства после удаления приложения Signal.

Политический след

Дело о нападении на центр содержания под стражей иммигрантов Prairieland ICE стало первым случаем, когда американские власти предъявили официальные обвинения за предполагаемую деятельность движения «Антифа» (общее название для движений, организаций и отдельных лиц, борющиеся с неонацизмом и расизмом) после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) осенью 2025 г. объявил этот термин внутренней террористической организацией.

Одна из обвиняемых, Линетт Шарп (Lynette Sharp), признала вину в оказании материальной помощи террористической организации. Ключевые доказательства были получены из внутренней памяти ее смартфона Apple. Несмотря на то, что Шарп удалила приложение Signal, входящие push-уведомления с текстом сообщений сохранились во внутренней памяти устройства.

Сторонники и адвокаты более чем десяти обвиняемых считают данное уголовное дело политически мотивированным преследованием и попыткой подавления инакомыслия. По их мнению, обвинения носят явно выраженный политический характер и направлены на дискредитацию левых активистских движений в США.

Минимизировать риски потери данных

По информации 404 Media, эта ИТ-уязвимость затрагивает любые мессенджеры, а не только Signal. Проблема заключается в том, как Apple обрабатывает push-уведомления.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Проблема, с которой столкнулись пользователи Signal, не является недостатком самого мессенджера. Как писал CNews, это фундаментальный конфликт между стремлением ИТ-разработчиков защищенного софта к полной приватности и механизмами работы Apple с уведомлениями и стремлением к удобству.

В настройках Signal предусмотрена возможность ограничить объем данных в уведомлениях: пользователи могут выбрать варианты, где будет отображаться только имя отправителя или вообще никакой информации о содержании.

Антон Денисенко

Другие материалы рубрики

Экс-«дочка» Сбербанка Cloud.ru собирается строить свой первый ЦОД ценой 30 миллиардов

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

Телеком-операторам запретят в течение года продавать старые номера новым клиентам

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Сбои интернета добрались до Кремля

Евгений Чермашенцев, глава комитета по связи, — Законодательство не успело за рынком телеком-инфраструктуры

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
