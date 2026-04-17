Создателей бесплатного сотового оператора посадили за мошенничество

Создатель бесплатного виртуального сотового оператора Danycom Владислав Деминский и его бывший руководитель Денис Жданов приговорены к восьми и шести годам заключения соответственно по делу о крупном мошенничестве. Их обвинили в обмане владельцев облигаций Danycom на сумму 274 млн руб.

Приговор создателям Danycom

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор краснодарским предпринимателям Владиславу Деминскому и Денису Жданову, создавшим и руководившим группой телекоммуникационных компаний Danycom. Оба фигуранта признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), сообщило издание 47 News.

Деминский приговорен к восьми годам колонии общего режима, Жданов – к шести годам колонии. С каждого из обвиняемых будет взыскан штраф в размере по 500 тыс. руб. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски 135 потерпевших.

Своей вины обвиняемые не признали.

Как запускался и закрылся Danycom

Danycom (юридическое лицо ООО «Дэни Колл») начинал свой бизнес в качестве SMS-агрегатора. В 2017 г. компания запустила собственного виртуального оператора Danycom Mobile на базе сети «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, в тот момент - Tele2). Его особенностью было бесплатное предоставление услуг в обмен на согласие абонента на получение рекламных рассылок.

Также компания в 2019 г. разместила облигации на Московской бирже на общую сумму 1 млрд руб. Проблемы у компании начались в 2020 г., когда прекратилось сотрудничество с «Т2 Мобайл». Danycom пытался перевести своих абонентов в сеть MCN Telecom (также является виртуальным сотовым оператором «Т2 Мобайл»), но договоренность была сорвана, и абоненты Danycom Mobile остались без связи.

Кроме того, МТС («Мобильные Телесистемы») и «Мегафон» подали иски против «Дэни Колл» на общую сумму 1,3 млрд руб., и их требования были удовлетворены. Также Московская биржа перевела облигации «Дэником Групп» в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Проблемы с облигациями Danycom

В начале 2020 г. ПАО «Дэникомо Групп» несколько раз объявляла оферты на выкуп облигаций ООО «Дэни Колл», но цена все время падала, и в апреле 2022 г. дошла до 65,5% от номинала. Затем, в апреле 2022 г., «Дэникомо Групп» объявили о досрочном выкупе облигаций «Дэни Колл» по цене 100% от номинальной.

Перед этим «Дэни Колл» приняла решение о выпуске второго облигационного займа на сумму 100 млн руб. Как писала газета «Коммерсант-Юг», некоторые инвесторы приобрели данные ценные бумаги на фоне сообщений о гарантированном выкупе облигаций первого займа. Однако по обоим облигационным займам был объявлен дефолт, а деньги за выкупленные облигации их владельцы так и не получили.

В 2022 г. Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иски 22 лиц о взыскании с «Дэникомо Групп» 91 млн руб. по сделкам о выкупе облигаций. В том же году ПАО «Дэникомо Групп» и ООО «Дэни Колл» были признаны банкротами.

Как владельцы Danycom обманным путем скупали облигации компании

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Дэни Колл» в период с 2014 по 2022 гг. принадлежала ее гендиректору Екатерине Шмыриной (напрямую и через подконтрольное ей АО «Дэником»).

В 2020 г. компания перешла к ПАО «Дэникомо групп». В нем на тот момент Жданову и Деминскому принадлежало в ней по 29%, Шмыриной – 25%, гендиректором компании был Жданов.

В группу компаний Danycom также входило ООО «Инвестиционная компания «Стрим». По мнению следствия, фактическим владельцем и руководителем этих компаний был Владислав Деминский, который привлек Жданова к совершению преступления, назначив его гендиректором ПАО «Дэникомо Групп».

По мнению следствия, в конце 2019 г. у Danycom начались финансовые проблемы, а в марте 2020 г. у Деминского появился план «под видом законных сделок по купле-продаже биржевых облигаций изъять их у текущих собственников, обещая им быстрое вознаграждение».

«Таким образом, искусственно создать ажиотаж на бирже, что позволит повысить котировки, после чего реализовать полученные ценные бумаги и вырученные от продажи денежные средства, вместо оплаты за полученные облигации, распределить среди подконтрольных ему юрлиц», - объяснила объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга.

По мнению следствия, обвиняемые реализовали программу приобретения биржевых облигаций ООО «Дэни Колл» по номинальной стоимости, при том что стоимость ценных бумаг превышала ту, за которую облигации продавались на бирже. «Таким образом, собственники оказались введены в заблуждение относительно реальной цены, их мотивировали быстрее участвовать в программе, чтобы скорее получить прибыль, - говорили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Бенефициар и топ-менеджер организовали публикацию новостей и рекламы на сайте группы, в мессенджерах и на сайтах, которые регулярно посещают частный инвесторы».

«При этом разработанный Деминским механизм приобретения ПАО «Дэникомо Групп» облигаций ООО «Дэни Колл» без участия ПАО «Московская биржа» на основании гражданско-правовых договоров выводил как фактическое перемещение ценных бумаг, так и оплату за их приобретение из-под контроля биржи и предоставлял Деминскому и Жданову возможность реализовать планируемое хищение», - добавили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В период с 18 мая по 21 июля 2020 г. было заключено 258 договоров купли-продажи ценных бумаг с 188 физическими и тремя юридическими лицами. У следствия была собрана информация о хищении 388 тыс. биржевых облигаций на общую сумму 274 млн руб. «Совокупность указанных действия формировала у собственников облигаций уверенность в стабильности, платежеспособности и юридической обоснованности действий Danycom, - заявили в объединенных пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга.

Обвиняемые находились под домашним арестом и принимали участие в заседаниях по видеосвязи из Краснодара. Для российских судов это первый случай дистанционного участия обвиняемых в судебном процессе. На оглашение приговора обвиняемые прибыли в Санкт-Петербург и были взяты под стражу в зале суда.