В российских самолетах Ту-214 начали ставить отечественные комплексы для доступа в интернет

В России теперь возможно выходить в интернет во время полета на самолете. В апреле 2026 г. российские инженеры запустили в работу специальный авиационный комплекс, его задача — дать пассажирам и экипажу защищенный высокоскоростной интернет прямо на борту самолета. Комплекс в апреле 2026 г. уже применяется на самолетах Ту‑214 в одной из коммерческих авиакомпаний.

Внедрение комплексов

Холдинг «Росэл» (входит в государственную корпорацию «Ростех») создал комплекс цифровой связи для авиации, который обеспечивает защищенный широкополосный беспроводной доступ в сеть во время полета на самолете. При этом «Росэл» в апреле 2026 г. уже готов к серийному выпуску таких комплексов.

«В апреле 2026 г. холдинг «Росэл» создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный широкополосный беспроводной доступ в сеть. Благодаря этому прямо на борту можно организовать видео-конференц-связь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных устройств. в том числе в защищенном режиме», — отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в «Ростехе», 20 апреля 2026 г. разработка уже используется на Ту-214 коммерческой авиакомпании. По данным ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации», в апреле 2026 г. Ту-214 использовали две российские авиакомпании: Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» и Red Wings Airlines.

Главный разработчик

«Росэл» занимается оптовой торговлей и дистрибуцией на территории России электротехнической, хозяйственной и санитарно-гигиенической продукции как под собственными торговыми марками, так и ведущих производителей данных товаров.

В 2026 г. «Росэл» является ключевым участником радиоэлектронного рынка России. Образована Указом Президента России №764 от 23 июля 1997 г. и Постановлением Правительства России №1583 от 18 декабря 1997 г. С 2009 г. входит в состав государственной корпорации «Ростех».

Оснащение самолетов терминалами

В декабре 2025 г. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) прорабатывала с производителями оснащение российских воздушных судов специальными терминалами для предоставления пассажирам услуги интернета на борту, об этом ТАСС сообщал глава ведомства Дмитрий Ядров.

«Важная, интересная задача, которую 13 декабря 2025 г. решает «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг»). В конечном итоге, в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту», — сказал он.

Red Wings Airlines Салон самолета

По словам Ядрова, Росавиация сопровождает проект с точки зрения сертификационных процедур, поскольку терминал должен соответствовать определенным требованиям. «В этой связи доработки могут затронуть конструкцию воздушного судна», — уточнил глава ведомства. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, должен ли быть интернет бесплатным на борту, Дмитрий Ядров отметил, что необходимо коммерцию еще считать.

Сроки ИТ-импортозамещения

Как писал CNews летом 2025 г., ежегодный прирост количества используемой отечественной радиоэлектронной продукции (РЭП) в государственном секторе должен составлять не менее 15% и достичь к 1 января 2028 г. 60%.

В доле отечественной радиоэлектроники будут учитываться клиентские устройства (персональные компьютеры, ноутбуки, моноблоки, тонкие клиенты), серверы (в том числе системы хранения данных, сети хранений данных), сетевое ИТ-оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, шлюзы, межсетевые экраны), телекоммуникационное оборудование, промышленные компьютеры и контроллеры.

Речь идет о РЭП, включенной в реестр российской промышленной продукции или в Евразийский реестр промышленных товаров государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пояснили CNews в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.