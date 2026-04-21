В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Сильное землетрясение магнитудой более семи баллов, произошедшее у северо-восточного побережья Японии в апреле 2026 г., привело к остановке производств на ключевых предприятиях в стране. Это может негативно повлиять на глобальные поставки NAND-памяти и чипов.

Землетрясение в Японии

Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Tokyo Electron, Shin-Etsu Chemical и Silicon United Manufacturing (SUMCO), это может усилить дефицит NAND-памяти и чипов, пишет TrendForce. Руководители предприятий приостанавливали работу заводов для изучения ущерба.

21 апреля 2026 г. аналитики TrendForce занялись анализом всей доступной на данный момент информации. 20 апреля в 17:00 по местному времени у северо-восточного побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой до 7,7 балла.

На территории Японии максимальная зафиксированная магнитуда составила 5 баллов в районе, где расположены предприятия компаний Kioxia, Tokyo Electron, Shin-Etsu Chemical и SUMCO. В зоне размещения фабрик Kioxia по производству NAND-памяти сила толчков не превысила 4 баллов. Несмотря на отсутствие структурных разрушений, предприятия были вынуждены приостановить работу для проведения инспекции и оценки возможных последствий землетрясения.

Остановка производства

По предварительным данным, проверка оборудования и инфраструктуры займет от одного до трех дней (до 24-25 апреля). Сроки полного возобновления производства NAND-памяти на данных заводах пока не уточняются. Заводы Kioxia в этом регионе обеспечивают от 5% до 8% мирового объема выпуска NAND-памяти. Таким образом, даже кратковременная остановка производства может оказать влияние на глобальный рынок памяти.

Большинство промышленных предприятий в Японии построено с учетом высоких требований сейсмоустойчивости, что позволяет существенно снизить ущерб от землетрясений. Тем не менее, даже относительно умеренные подземные толчки часто приводят к необходимости повторной калибровки и настройки высокоточного оборудования, на что, как правило, уходит несколько недель.

Особую озабоченность у экспертов TrendForce вызывает ситуация на предприятии Kioxia в городе Китаками. В текущем полугодии там планировалось запустить массовое производство памяти до 218 слоев типа 3D NAND. Недавнее землетрясение может негативно повлиять на график реализации этих планов. Сроки полного восстановления и возобновления производства на данном объекте 21 апреля еще не объявлены.

На острове Хоккайдо магнитуда толчков 20 апреля достигала 4 баллов, здесь расположено строящееся предприятие Rapidus, которое в 2027 г. должно начать серийный выпуск чипов в 2 нанометра. Последствия землетрясения представителями компании пока никак не обсуждаются публично.

Ситуация же на предприятии Shin-Etsu Chemical в префектуре Фукусима, специализирующемся на производстве фоторезиста для обработки кремниевых пластин, оказалась значительно более сложной. Компания была вынуждена полностью остановить производство. На перенастройку и калибровку оборудования потребуется от четырех до восьми недель (с 17 мая, а возможно и лишь с 12 июня 2026 г.).

Tokyo Electron
Изготовление интегральных схем в Tokyo Electron

Кроме того, аналогичное предприятие компании TOK в Фукусиме также приостановило работу и сможет возобновить полноценное производство только через четыре–шесть недель (с 17 мая, а возможно и с начала июня месяца). При этом данное предприятие обеспечивает около 25% мирового объема производства специального фоторезиста.

Эксперты TrendForce предупреждают, что длительная остановка этих мощностей может существенно усугубить существующий дефицит чипов во многих сегментах рынка полупроводников. Таким образом, последствия землетрясения для цепочек поставок фоторезиста оцениваются как весьма серьезные.

Минимальный ущерб

Остров Кюсю, где сосредоточены предприятия Sony, Rohm и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) по производству полупроводниковых компонентов, от землетрясения пострадал минимально, магнитуда толчков ограничилась в этом случае 2 баллами.

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

Предприятия компании Tokyo Electron, занимающиеся выпуском литографического оборудования, приостанавливали работу для проведения инспекции и оценки возможного ущерба. По результатам проверки существенных повреждений 21 апреля выявлено не было, и производство было возобновлено в кратчайшие сроки.

Компании Shin-Etsu Chemical и SUMCO также временно останавливали работу своих заводов по производству кремниевых пластин в Японии. 21 апреля они уже приступили к поэтапному возобновлению производственной деятельности.

Таким образом, последствия землетрясения для данных предприятий оказались минимальными, как уже было ранее о чем писал CNews.

Антон Денисенко

