В российских онлайн-магазинах ограничат продажу SIM-карт

Российские власти обсуждают новые способы борьбы с продажами активированных SIM-карт на ИТ-площадках. Сотовые операторы уже начали сверять с онлайн-площадок перечни официальных дилеров, чтобы отсечь нелегальные продажи. Несмотря на действующий с 2025 г. запрет на передачу SIM-карт третьим лицам, на практике все еще работают схемы массового оформления номеров на подставных граждан.

Ограничительные меры

Руководители онлайн-площадок в России согласовывают ограничения на продажу SIM-карт, пишет «Коммерсант». Речь идет о формировании закрытого списка проверенных продавцов.

Представители в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России заявили о том, что обсуждают меры борьбы с продажами активированных SIM-карт на маркетплейсах.

В ведомстве напомнили, что злоумышленники используют чужие номера в преступных целях, поэтому передача SIM-карт посторонним запрещена законом. Продажа неактивированных SIM-карт остается легальной: их регистрация происходит через «Госуслуги» или салоны связи.

С 1 сентября 2025 г. в России введен запрет на передачу SIM-карт физическим лицами третьим лицам. Штраф за нарушение достигает 50 тыс. руб. По данным Минцифры, в 2025 г. по требованию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) операторы заблокировали 18,45 млн SIM-карт, что на 76% превышает показатели 2024 г., информировал CNews. Также действует лимит на владение номерами: не более 20 для россиян и 10 для иностранцев, как писал CNews.

Согласование мер

Ozon 22 апреля 2026 г. начал согласование с операторами связи списка продавцов, допущенных к торговле SIM-картами, об этом «Коммерсант» сообщили четыре источника на телекоммуникационном рынке. ИТ-площадка намерена оставить только верифицированных дилеров, чтобы исключить попадание в оборот активированных и оформленных на подставных лиц номеров, предупреждал CNews.

«Ozon регулирует продажу SIM-карт, чтобы в качестве продавцов выступали только верифицированные продавцы. Компания обсуждает это с операторами, и они совместно подтверждают, какие продавцы останутся на онлайн-площадке», — пояснил один из собеседников.

Незаконный оборот

В средствах массовой информации (СМИ) регулярно появляются сообщения о пресечении случаев незаконного оборота SIM-карт. В апреле 2026 г. «Коммерсант» писал, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге выявили межрегиональную группу, занимающуюся продажами банковских и телефонных карт.

В январе 2026 г. «Ведомости» писали, что полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержала преступников, которые с использованием специального программного обеспечения (ПО) собирали номера телефонов, выставленные на продажу операторами. Номера переоформляли на третьих лиц и через мобильные приложения банков проверял наличие средств на привязанных счетах. Обнаруженные деньги переводили на свои счета или оформляли кредит на предыдущего владельца.

По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России, получить SIM-карту с номером, который использовался ранее, злоумышленники могут на теневых ИТ-площадках в даркнете. У них есть способ и самостоятельно найти, не зарегистрирован ли полученный номер на наиболее часто используемых ресурсах. Жертвой хакеров может стать абонент, который сменил номер или потерял к нему доступ, но не отвязал его от ИТ-сервисов.