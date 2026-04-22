Россияне скупают умные роутеры с продвинутыми настройками

В России растет спрос на роутеры с расширенными функциями маршрутизации. Это происходит постоянно растущего числа запретов и ограничений, связанных с выходом в интернет и работой веб-сервисов. При этом деньги на дорогие модели жители страны тратить не готовы – в цене бюджетные ноунейм-устройства.

Розница помогает

Россияне стали в массово скупать роутеры «с расширенными возможностями маршрутизации», сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео». В компании подчеркнули, что такие устройства «позволяют гибко управлять трафиком внутри домашней сети».

На вопросы редакции CNews, как сильно вырос спрос именно на такие модели, а также связан ли интерес россиян к ним с нынешними ограничениями в работе интернета в стране, представители «М.Видео» отвечать отказались.

Отметим, что не все модели позволяют «из коробки» тонко настраивать маршрутизацию. Во многих из них такие опции отсутствуют программно, но для них иногда выпускаются сторонние прошивки.

Что в имени тебе моем

Покупая новый роутер, россияне чаще всего не руководствуются тем, какой логотип изображен на устройстве. В количественном выражении значительную долю рынка в I квартале 2026 г. (1 января – 31 марта) занимали небрендированные устройства, отметили в «М.Видео».

Россияне наверняка осознали, как именно в современных реалиях умные роутеры могут пригодиться им

На вопрос CNews, чем продиктован высокий интерес россиян к небрендированным роутерам, они ответили: «Тем что это достаточно недорогие устройства, которые легко настраиваются и подключаются».

Среди крупных производителей лидирующие позиции занимают TP-Link, Keenetic и Huawei. На вопрос CNews, какие доли рынка у этих компаний в деньгах и натуральном выражении представители «М.Видео» не ответили.

Спрос в наличии

По оценке ритейлера, в первой четверти 2026 г. россияне приобрели в общей сложности 2,4 млн роутеров. Аналитики «М.Видео» назвали это количество рекордным и добавили, что это на 10% больше, чем в I квартале 2025 г.

Этот результат – максимальный за последние пять лет. К примеру, объем продаж роутеров в России в I квартале 2022 г. составил 1,25 млн устройств, в I квартале 2023 г. – 1,49 млн, в I квартале 2024 г. – 1,87 млн, в I квартале 2025 г. – 2,19 млн устройств.

«Таким образом, рынок демонстрирует последовательное увеличение спроса и в 2026 г. выходит на рекордные значения», – отметили представители «М.Видео».

Приходится экономить

В денежном выражении динамика российского рынка маршрутизаторов за отчетный период показала падение – с 7,8 млрд руб. в I квартале 2025 г., до 7,6 млрд руб. в I квартале 2026 г. Для сравнения, в I квартале 2022 г. он составлял 4 млрд руб., в I квартале 2023 г. – 4,3 млрд руб., в I квартале 2024 г. – 6,2 млрд руб.

Аналитики «М.Видео» также зафиксировали резкое снижение среднего чека – на 12% год к году и заодно смещение спроса в сторону более доступных устройств.

Основой объем продаж роутеров в России обеспечен именно очень недорогими моделями базового ценового сегмента. Доля устройств стоимостью выше 4000 руб. сократилась до 18,4%, тогда как основной рост пришелся на сегменты 1000-4000 руб., которые формируют уже более половины продаж (абсолютные значения ритейлер не приводит).

«Это указывает на переход потребителей к более рациональному выбору и снижению затрат без отказа от обновления техники», – сказали представители «М.Видео».

Изменения рынка

Снижается интерес в России и к более сложной технике. Так, доля устройств для автоматизации и «умного дома» сократилась до 15,4%, а сетевых хабов – до 9,4%. Это отражает смещение спроса в пользу более простых и прикладных сценариев использования, отмечают в «М.Видео».

«Рынок коммуникационных устройств в I квартале 2026 года демонстрирует структурные изменения: при росте продаж в штуках мы фиксируем снижение среднего чека. Это означает, что рынок растет за счет более доступных устройств», – сказала CNews руководитель департамента «Аксессуары» Жанна Илюхина.

По ее словам, «фокус спроса смещается в сегмент роутеров и решений для улучшения качества Wi-Fi – пользователи в первую очередь решают базовую задачу стабильного интернета дома».

«Выбор становится более рациональным: покупатели ориентируются на оптимальное сочетание цены и функциональности, без переплаты за избыточные характеристики.

Категория окончательно стала массовой и развивается за счет обновления домашней интернет-инфраструктуры на фоне роста числа подключенных устройств и требований к качеству соединения», – подытожила Жанна Илюхина.