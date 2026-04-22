Спешка ни к чему. Операторы взмолились об отсрочке введения платы за VPN

Операторы связи обратились к Минцифры с просьбой по переносу введения оплаты за VPN-трафик на более поздний срок. Они никак не успевают перестроить свои биллинговые системы к нынешнему «дню икс», который назначен на 1 мая 2026 г. Платить будут не сами операторы – деньги будут взиматься с россиян, желающих пользоваться всем интернетом, а не только разрешенным.

Челом бьем

Российские операторы связи направили в Минцифры обращение, в котором попросили отсрочить внедрение платы за VPN-трафик, пишут «Ведомости». Основная причина необходимости переноса сроков – неспособность операторов внедрить необходимые изменения в свои системы к нынешнему дедлайну. VPN-трафик часто учитывается как международный.

Сейчас операторы должны ввести плату за VPN-трафик не позднее 1 мая 2026 г., то есть к моменту выхода материала у них оставалось немногим более недели на выполнение этого требования. Однако «Ведомости» подчеркивают, что нормативно этот срок никак не регулирован. Иными словами, никаких публичных документов, где он прописан, к 22 апреля 2026 г. не существовало.

Кто и за сколько заплатит

Платить за VPN-трафик будут платить вовсе не операторы, а их абоненты, то есть обычные россияне – те, кто хочет пользоваться интернетом полноценно, а не только разрешенными и не замедленными в стране сервисами. Последних, к слову, с каждым днем становится все меньше, а тарифы на мобильную связь и домашний интернет при этом лишь растут.

Каковы шансы на то, что новые поборы обрадуют россиян?

Как сообщал CNews, инициатива исходит от Минцифры России. В конце марта 2026 г. глава ведомства Максут Шадаев попросил сотовых операторов ввести плату за потребление международного интернет-трафика в размере более 15 ГБ в месяц.

Суть нововведения проста – это очередная мера по ограничению использования VPN в стране.

По информации «Ведомостей» размер оплаты составит 150 руб. за каждый дополнительный гигабайт VPN-трафика сверх бесплатной нормы.

Ничего не готово

По словам собеседников издания в двух неназванных организациях, принимавших участие в обсуждении нововведений с Минцифры, к 22 апреля 2026 г. операторы связи были «технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора». Они отмечают, что проблема кроется в непростом процессе настройки биллинговых систем.

Напомним, биллинговые системы позволяют операторам связи и провайдерам интернета учитывать объемы потребления услуг каждым из абонентов. Современные биллинговые системы делают это буквально в реальном времени, попутно списывая деньги с мобильного счета, если нет предоплаченных минут, SMS и гигабайт, или уменьшая их общее количество в зависимости от израсходованных объемов.

Сначала слово, потом дело

Осведомленный о процессе обсуждения инициативы Минцифры собеседник «Ведомостей» отметил, что единства среди операторов в том, как они видят новое требование властей, до сих пор нет. По его словам, к концу апреля все застряло на этапе обсуждений, хотя и регулярных.

К настоящему моменту далеко не все телеком-компании готовы исполнить требование и ввести плату за VPN-трафик именно с 1 мая 2026 г.. Впрочем, есть и те, кто способен это сделать. Конкретные названия источник издания не раскрыл.

Он подчеркнул также, что некоторым операторам потребуются месяцы на подготовку. Внедрить новые поборы с абонентов в свои биллинговые системы они смогут лишь ближе к осени. К осени какого года – он не уточнил.

По словам другого собеседника издания, операторы просят дать больше времени, желательно несколько месяцев, «чтобы разобраться с тарифными планами и сделать нововведения не такими болезненными для потребителей». Он полагает, что Минцифры сначала соберет все мнения, а затем на их основе найдет «нечто среднее между тем, чтобы сделать к 1 мая, к 1 сентября или к 2028 г.».

Слишком много тонкостей

Третий источник «Ведомостей» отмечает, что перед операторами стоит непростая задача. Им нужно настроить системы так, чтобы абонент заранее получал предупреждение о скором исчерпании лимита международного трафика. А если на счету абонента недостаточно средств для оплаты сверх бесплатного лимита, то ему нужно будет выдать другое предупреждение – о необходимости пополнить баланс.

Также операторы пока не понимают, какой трафик считать международным, а какой локальным – «сейчас в ряде случаев это вызывает вопросы, так как некоторые российские компании используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса», отмечает издание.

В дополнение к этому власти и операторы до сих пор не пришли к общему мнению о том, какими санкциями «награждать» россиян, которые исчерпали 15 ГБ бесплатного VPN-трафика и не горят желанием оплачивать дополнительные гигабайты, говорит источник издания. Из вариантов он рассматривает искусственное ограничение скорости, автоматическое списание денег со счета или полное отключение интернета.

Операторы связи из «большой четверки» (T2, «Мегафон», «Билайн» и МТС) от комментариев отказались.