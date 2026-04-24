Треть интернет-провайдеров России оказалась под угрозой исчезновения из-за нового лицензирования

Российские власти прорабатывают реформу лицензирования операторов связи: вместо примерно 20 действующих категорий планируется ввести три уровня лицензий и повысить требования к капиталу и ИТ-инфраструктуре. В апреле 2026 г. им не соответствуют 9 из 10 компаний, подсчитали эксперты. Около 80% операторов кабельного телевидения также не пройдут по предлагаемым параметрам.

Реформа получения лицензий

Правила лицензирования оказания услуг связи в России могут ужесточиться — новые условия выдачи разрешений 24 апреля 2026 г. обсуждают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и участники рынка, об этом «Коммерсант» рассказали два источника, знакомые с чиновниками профильных ведомств. Это пока лишь предварительные предложения, уточнил один из них.

Предлагаемые изменения включают в себя запуск трех категорий лицензирования. Оценочная стоимость приобретения документации, согласно представленным материалам, варьируется в диапазоне от 1 до 50 млн руб., в зависимости от конкретного класса. Кроме того, рассматривается вариант отказа в выдаче подобных разрешений физическим лицам, ведущим предпринимательскую деятельность. В случае рецидива серьезного несоблюдения лицензионных обязательств, оператор может быть лишен соответствующего разрешения внесудебном порядке. Связанные с компанией бенефициары будут ограничены в праве получения новой лицензии на протяжении последующих 10 лет.

Треть интернет-провайдеров России может уйти с рынка из-за нового лицензирования

Согласно представленным документам, введено требование о минимальном объеме уставного капитала для телекоммуникационных предприятий, который составит от 5 до 100 млн руб., дифференцируясь в зависимости от категории выданной лицензии. Дополнительно зафиксировано предложение, предписывающее, что предприятие не имеет права начинать предоставление услуг связи до полного выполнения условий, связанных с подключением к комплексу программно-аппаратных средств для обеспечения функций оперативно-розыскной деятельности (СОРМ) т.е. специальное ИТ-оборудование для нужд правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, о чем информировал CNews.

Уход с рынка

Из-за готовящейся Минцифры реформы лицензирования операторов связи с рынка может уйти как минимум 33,2% провайдеров из-за несоответствия требованиям по уставному капиталу и собственным средствам, следует из презентации ассоциации «Ростелесеть», представленной 23 апреля 2026 г. В презентации говорится, что в апреле 2026 г. услуги широкополосного доступа в интернет в России оказывают около 4220 операторов, из которых только 7,6% смогут полностью соответствовать новым требованиям к получению лицензий. Около 80% провайдеров кабельного телевидения также не смогут соответствовать предлагаемым требованиям.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что предложения требуют доработки, прежде чем могут быть оформлены в виде поправок в закон «О связи» и другие нормативные акты. В частности, он считает спорным требование к оператору получать не менее 50% дохода от услуг связи, поскольку компания может иметь значительную выручку за счет не телекоммуникационных, в том числе экосистемных сервисов.

В совокупности предложенные меры приведут к сокращению количества небольших компаний связи и консолидации рынка, сказал «Известиям» генеральный директор московского интернет-провайдера ЕСК Алхас Мирзабеков.

«С одной стороны, государству будет легче контролировать соблюдение оставшимися операторами лицензионных условий и других отраслевых требований, например касающихся подключений к СОРМ. С другой — это приведет к уменьшению конкуренции на рынке и, в конечном итоге, к росту тарифов на домашний интернет и платное телевидение в России», — отметил Мирзабеков.

Необходимая мера

В Минцифры «Известиям» сообщили, что инициативы, направленные на борьбу с недобросовестными операторами связи, действительно обсуждаются с бизнесом и заинтересованными ведомствами. «Они находят положительный отклик в отрасли. Однако конкретных решений пока не принято», — сказали в пресс-службе ведомства.

Изменение условий лицензирования приведет к тому, что на телеком-рынке будут предлагать услуги только надежные операторы связи, полагают там. Кроме того, это позволит повысить эффективность выполнения требований законодательства в сфере связи. Преимущества — повышение качества и доступности услуг связи, полагают в Минцифры. Уход недобросовестных игроков не скажется на российском телеком-рынке негативно — все инициативы должны пойти на пользу абонентов, они будут тщательно обсуждаться, подчеркнули в ведомстве.

Эти меры направлены на повышение уровня безопасности связи, борьбу с серыми и нелегальными операторами, а также на обеспечение полноценной реализации требований по СОРМ и защите данных, отметил генеральный директор группы компаний ST IT Антон Аверьянов.

«В условиях роста киберугроз и усложнения технической инфраструктуры государство стремится повысить ответственность участников рынка и исключить из него недобросовестных игроков. Меры все еще находятся в процессе обсуждения, и финальный их формат еще не определен, однако уже понятно, что они являются весьма серьезными», — отметил Аверьянов.

Понимание в отрасли есть

Алхас Мирзабеков видит в предложенных мерах и позитивное влияние на отрасль. Например, введение требований к минимальному географическому покрытию операторов-лицензиатов. Это позволит избежать ситуаций, когда крошечная компания предоставляет услуги, не отвечающие никаким стандартам качества и информационной безопасности (ИБ) в двух-трех бизнес-центрах, полагает он.

Карен Казарян соглашается с необходимостью упорядочивания деятельности небольших компаний, которые не соблюдают отраслевых требований, включая подключение к СОРМ, а также обязательств в части налогообложения. Вместе с тем он отмечает, что такие игроки часто работают в нишах, где деятельность крупных операторов экономически нецелесообразна. В этой связи, по его мнению, важно предусмотреть механизмы бесперебойного обслуживания абонентов при их переходе к другим операторам.