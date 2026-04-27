Ваши приоритеты не имеют значения. Операторов заставили в кратчайшие сроки улучшить связь в небольших деревнях, хотя это им невыгодно

«Большую четверку» операторов связи заставили повысить качество своего сигнала в небольших населенных пунктах на территории России. Сделать это они должны не позднее марта 2027 г. но для операторов связь в деревнях и селах не в приоритете – им выгоднее строить связь в крупных городах, а в деревнях работа часто выполняется в минус.

Где связь, «четверка»?

Операторов связи из «большой четверки» заставили обеспечить стабильное покрытие своей сети в более чем 150 населенных пунктах России с населением от 1000 человек, пишет «Коммерсант». Требование прозвучало на уровне государства – его озвучила Госкомиссия по радиочастотам.

«Большая четверка» ранее была «Большой тройкой» и включала «Билайн», МТС и «Мегафон». Несколько лет назад к ним присоединился Т2, до сентября 2024 г. называвшийся «Теле2».

Согласно протоколу госкомиссии, выполнить ее требование операторы обязаны в очень сжатые сроки. На все мероприятия им выделили меньше года – они обязаны подготовить все не позднее 31 марта 2027 г.

При этом операторы заранее находятся в совершенно разных условиях, и наиболее выгодные из них – у «Мегафона». Согласно протоколу Госкомиссии по радиочастотам, у этого оператора нет связи лишь в шести населенных пунктах из тех, где 1 апреля 2027 г. она уже обязана быть. У «Билайна» таких населенных пунктов вдвое больше – 12.

Мест, где в России есть сотовая связь, скоро станет значительно больше, хотя и против воли операторов связи

Наибольший объем работы предстоит выполнить оператору МТС, у которого нет в связи в 68 населенных пунктах. Т2 недалеко ушел – ему предстоит наладить сотовую связь и мобильный интернет в 66 хуторах, деревнях и селах.

Власти осведомлены

К концу апреля 2026 г. в России не осталось ни одного населенного пункта с населением более 1000 человек, в котором не было бы связи хотя бы одного мобильного оператора, заверили «Коммерсанта» представители Минцифры России. Однако без нюансов все же не обошлось.

«У каждой компании есть населенные пункты с населением более 1 тыс. человек, в которых она не обеспечивает достаточного уровня связи, при этом другие операторы его обеспечивают», – добавили в министерстве.

По данным Минцифры, перед операторами сейчас стоят две задачи. Им нужно дать связь в диапазоне 900 МГц жителям населенных пунктов от 1000 человек во всех регионах России, а также предоставить связь в диапазоне 1800 МГц во всех населенных пунктов, в которых проживают более 2000 человек.

Крайний срок выполнения обоих требований – 31 марта 2027 г. «При этом должно быть обеспечено покрытие не менее 90% территории каждого населенного пункта», – отметили в министерстве.

Так деньги не делаются

Операторам совсем невыгодно строить сети в небольших населенных пунктах от 1000 жителей, вне зависимости от того, в каких регионах они находятся, уверены собеседники «Коммерсанта». «Такие территории характеризуются низкой плотностью абонентов, высоким CAPEX на строительство инфраструктуры и длительными сроками окупаемости, особенно с учетом необходимости обеспечивать до 90% покрытия, что часто требует установки нескольких базовых станций при сложной географии», – утверждает директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина.

По ее словам, операторы всегда ставили в приоритет «более маржинальные» зоны, то есть города и пригороды, где выше средняя выручка на абонента и «быстрее возврат инвестиций».

«Проекты в малых населенных пунктах иногда реализуются в минус, поэтому без регуляторного давления или механизмов софинансирования (например, через государственные программы устранения цифрового неравенства) операторы не приоритизируют такие инвестиции», – подытожила Светлана Архипкина.

Наибольшую выгоду от всего этого получают непосредственно жители небольших населенных пунктов, особенно тех, кто сейчас есть связь только одного оператора из «большой четверки». Приход оставшегося трио позволит им голосовать рублем – они смогут уходить от одного оператора к другому, к тому же с сохранением номера, если в другой сети условия будут лучше.

Деваться некуда

Как пишет «Коммерсант», почти все операторы связи из «большой четверки» поспешили заявить, что требования Госкомиссии по радиочастотам будут выполнены, притом в установленные сроки. В «Билайне» отметили, что все поставленные задачи «в рамках данного поручения будут выполнены в срок, а там, где это необходимо, будет применяться шеринг»

Представители «Мегафона заявили, что «последовательно реализуют программу развития сети в малых поселениях», и что с целью «повышения эффективности и ускорения строительства инфраструктуры активно используют модель шеринга с другими операторами».

В МТС отметили, что оператор намерен «использовать все возможности для выполнения требований по покрытию». Сейчас в компании ведется работа над «планами, вариантами и их оценкой».

Представители Т2 от комментариев отказались.