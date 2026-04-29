На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму

Двое мужчин оказались в шаге от тюремной камеры за поджог нескольких вышек 5G в Ирландии. Они верят в теории о том, что такие вышки распространяют коронавирус и провоцируют возникновение рака. Обоим под 50 лет, и их вера в опасность вышек 5G повлекла за собой ущерб операторам связи более чем на $5 млн. В России такие вышки не уничтожают – по всей стране до сих пор нет ни единой общедоступной сети 5G.

В тюрьму за веру

Двум мужчинам, проживающим в Ирландии, предъявлены обвинения в серии поджогов вышек связи 5G. Как пишет издание The Register, пойти на преступления их вынудила вера в опасность таких вышек.

Согласно чрезвычайно распространенным в интернете и реальном мире теориям заговора, вышки, на которых размещены базовые станции сотовых сетей пятого поколения, способствуют распространению коронавируса COVID-19, пандемия которого накрыла планету шесть лет назад, в 2020 г. Также многие верят, что их излучение провоцирует рак и вызывает мутации клеток человеческого организма.

Ирландские мужчины подожгли несколько вышек 5G – они орудовали с 2023 по 2025 г., а расследование против них вела Полицейская служба Северной Ирландии. Имена вандалов не разглашаются, но известен их возраст – одному 46 лет, а второй всего на год младше.

Операторы настаивают на безвредности своих сетей. Но не все им верят

Мужчин обвиняют в причастности к нападениям на вышки связи, преимущественно в западной части Белфаста (Ирландия). Одному из мужчин, предъявлено обвинение по восьми пунктам в поджоге и сговоре с целью совершения поджога, а другому предъявлено лишь одно обвинение, но в том же преступлении.

Вердикт не вынесен

К моменту выхода материала оба потенциальных поджигателя были арестованы. Однако приговор им пока не вынесен – они должны предстать перед судом 25 мая 2026 г.

Пока нет данных, сколько лет они могут провести в тюрьме. Также полиция не разглашает, сколько базовых станций пострадало от их рук.

Совпадение или нет

Полиция Северной Ирландии отказалась раскрывать не только имена этих подозреваемых. Она также отказалась комментировать связь этого дела с другим расследованием, которое слишком похоже на это, отмечает The Register.

Речь о деле против братьев Майкла (Michael) и Даррена Кларк (Darren Clarke). В сентябре 2025 г. им были предъявлены обвинения в поджоге вышек 5G в западном районе Белфаста.

На тот момент братьям Майклу и Даррену было 45 и 44 года соответственно, то есть сейчас им 46 и 45 лет, как и фигурантам первого дела.

Существует вероятность, что в обоих делах фигурируют одни и те же поджигатели. Об этом станет известно 25 мая 2026 г., когда судья вынесет свой вердикт.

Очень много денег

Арестованные в сентябре 2025 г. поджигатели вышек нанесли весьма существенный урон ирландским операторам мобильной связи. По данным полиции, их действия повлекли за собой потери на сумму в пределах 4 млн фунтов стерлингов.

По нынешнему курсу это приблизительно $5,4 млн. Нельзя исключать, что по решению суда их обяжут возместить операторам как минимум часть причиненного ущерба.

Так есть ли опасность

The Register пишет, что радиочастотное излучение, используемое вышками сотовой связи, недостаточно мощное, чтобы повредить ДНК, и нет установленной связи между неблагоприятными последствиями для здоровья и вышками сотовой связи. Однако это не мешает людям верить в прямо противоположное.

Однако, как ни странно, новости о случаях вандализма, связанных с повреждением вышек связи, особенно 5G, на регулярной основе поступают именно из Великобритании. В этой стране сети пятого поколения впервые появились в 2019 г., а уже в 2020 г. в стране участились случаи поджога вышек связи 5G. Как сообщал CNews, местные жители уверовали, что именно сети пятого поколения способствуют распространению коронавируса. По их мнению, 5G- волны снижают иммунитет людей, повышая риск заражения.

В том же 2020 г. оператор Vodafone UK столкнулся с особенно тяжелыми последствиями серии атак на его вышки, в том числе на те, которые обслуживали госпиталь «Бирмингем Найтингейл».

В другом инциденте в Ливерпуле мужчина получил три года тюремного заключения за нападение на вышку сотовой связи, принадлежащую Vodafone, которую он считал базой данных 5G. Но она оказалась всего лишь 4G-вышкой, нуждающейся в модернизации.

Впрочем, за пределами Британии тоже происходят подобные случаи. Например, на юге Франции в 2021 г. двое монахов пытались повредить мачту с помощью зажигательного устройства., но в итоге причинили лишь незначительный ущерб.

У России свой путь

Жители России берут пример с англичан и тоже уничтожают вышки сотовой связи. Но пока в Британии борются с 5G-сетями, россияне выводят из строя вышки 4G, поскольку общедоступных сетей пятого поколения к концу апреля 2026 г. не существовало.

К примеру, в мае 2019 г. под Екатеринбургом произошла попытка поджога вышки сотовой связи, принадлежащей одному из российских операторов связи. Виновница хотела уничтожить ее по причине возможного вреда ее здоровью, наносимого излучением антенн, о котором она узнала из интернета. Против поджигательницы завели уголовное дело по ст. 47 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Ей грозила тюрьма сроком до пяти лет.

В том же месяце житель Тверской области подпилил опору вышки сотовой связи, излучение которой, как ему казалось, уничтожало урожай овощей, ягод и фруктов на его участке, расположенном неподалеку. За содеянное его хотели посадить на два года.

В сентябре 2021 г. жители небольшого башкирского села при помощи трактора снесли вышку оператора Т2. Они были уверены, что она предназначена для сетей 5G, хотя на ней были установлены базовые станции 4G, которые на момент сноса даже не функционировали. Свои действия местные жители объяснили опасениями за свое здоровье.

В октябре 2024 г. жители Башкирии открыли новый сезон охоты на вышки связи. Как сообщал CNews, жертвой стала еще одна вышка оператора Т2.