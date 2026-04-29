В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU

В Китае представили проект нового китайского суперкомпьютера, который должен стать одним из самых мощных вычислительных комплексов в стране. Система рассчитана на более чем два эксафлопса вычислительной мощности и без графических процессоров. На втором этапе будут установлены еще 47 тыс. процессоров, распределенных по 92 вычислительным стойкам, а узлы будут соединяться миллионом портов.

Строительство суперкомпьютера

В Китае построят суперкомпьютер на одних лишь центральных процессорах т.е. central processing unit (CPU) под названием LineShine с общей производительностью два эксафлопса, пишет HPCwire. Для отвода тепла предусматривается одна из крупнейших в мире жидкостных систем охлаждения.

Китайский национальный суперкомпьютерный центр в Шэньчжэне (NSCCSZ) в апреле 2026 г. анонсировал проект суперкомпьютера LineShine. Согласно заявлению центра, новая система сможет достичь производительности в два эксафлопса, что позволит ей войти в число самых мощных суперкомпьютеров мира. Ключевой особенностью проекта является полный отказ от графических процессоров (GPU): система будет построена исключительно на CPU с использованием только отечественных китайских компонентов.

Строительные этапы

Суперкомпьютер LineShine будет построен в два этапа. На первом этапе планируется установить 100 серверов Huawei Kunpeng с общей численностью 12 800 ядер.

На втором этапе будет добавлено еще 47 тыс. процессоров, размещенных в 92 вычислительных стойках. Узлы суперкомпьютера будут соединены с помощью одного миллиона портов. Архитектура также включает 36 стоек коммутаторов, 67 стоек систем хранения данных и 428 узлов накопителей с пропускной способностью 10 ТБ/с.

После полного ввода в эксплуатацию общий объем хранилища LineShine составит 650 Пбайт (ПБ).

Характеристики системы

В общей сложности суперкомпьютер LineShine будет состоять из 20 480 вычислительных узлов, каждый из которых оснащен двумя процессорами Huawei LX2.

Каждый процессор LX2 включает два вычислительных кристалла на архитектуре ARMv9 и содержит в общей сложности 304 ядра. Сам же чип оснащен восемью встроенными стеками памяти high bandwidth memory (HBM) объемом 32 ГБ каждый с пропускной способностью 4 ТБ/с.

Один вычислительный кристалл включает 152 ядра и 128 ГБ внешней памяти double data rate (DDR), распределенной по четырем доменам non-uniform memory access (NUMA). Обмен данными между DDR и HBM осуществляется с помощью специализированного механизма symmetric dimethyl-arginine (SDMA).

Разумная безопасность: границы применимости ИИ в ИБ, и где без него не обойтись
Разумная безопасность: границы применимости ИИ в ИБ, и где без него не обойтись Безопасность

Благодаря расширениям scalable matrix extension (SME) и scalable vector extension (SVE) процессор LX2 поддерживает обработку данных в форматах FP64, FP32, FP16 и INT8. Производительность одного чипа составляет 60,3 Тфлопс в формате FP64 и 120,6 Тфлопс в формате FP32.

Вычислительные узлы соединены высокоскоростной сетью LingQi, построенной по двухплоскостной схеме с топологией «утолщенного дерева» и пропускной способностью 1,6 ТБ/с на канал.

Сферы применения

С показателем производительности в два эфлопса данная система станет одним из наиболее мощных суперкомпьютеров на планете и безоговорочно займет первое место среди машин, работающих исключительно на базе CPU. Платформа LineShine предназначена для выполнения инженерных и научных вычислений, а также для задач искусственного интеллекта (ИИ) в сферах молекулярной динамики, гидродинамического моделирования, биологических исследований, а также для обучения и внедрения нейросетевых моделей.

Даты по вводу

Хоть точные сроки ввода LineShine в строй в апреле 2026 г. не раскрываются. Эксперты HPCwire ожидают, что проект может выйти на рабочий этап примерно в 2029-2030 г.

Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму

ИТ-инциденты в интернете в 2026 году обойдутся российскому бизнесу в десятки миллионов

Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

В Москве начали маркировать все звонки от госслужб для борьбы с телефонными мошенниками

У злоумышленников изъяли имитацию базовой станции для рассылки мошеннических SMS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
