«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

«Ростелеком» начал передавать активы в области радиоэлектроники в свою новую компанию — АО «Техновейв», которая пыталась заниматься услугами по созданию ИИ для госзаказчиков. Оператор пояснил, что таким образом проводит внутригрупповую оптимизацию активов. Эксперты считают, что подобные изменения могут быть связаны с планами создать отдельный субхолдинг в области электроники и наполнить его новыми направлениями.



Новый поворот

Как выяснил CNews, «Ростелеком» начал наполнять критически важными активами свою компанию — АО «Техновейв». Она была зарегистрирована в июле 2024 г., но почти не вела никакой операционной деятельности. В настоящее время у нее есть сайт с описанием ее профиля деятельности — это создание решений в области ИИ для госзаказчиков. Но по итогам 2025 г. компания не показала никакой выручки.

Официально конечные бенефициары «Техновейв» скрыты, но сайт компании принадлежит структуре «Ростелекома», ее гендиректор Денис Карнаухов связан с другими активами оператора. В самом «Ростелекоме» не стали отрицать, что компания работает в периметре организации.

Перегруппировка активов

Новый виток в развитии «Техновейв» начался в конце апреля 2026 г. — ей передали часть стратегических активов «Ростелекома» в области производства телеком-оборудования — 100% в ООО «Булат» и по 51% в ООО «НПО РТТ» и ООО «Протей-РТК».

«Это внутригрупповая оптимизация активов», — пояснили CNews в «Ростелекоме».

29 апреля 2026 г. «Техновейв» получил 11% в ООО «Булат», одном из крупнейших российских производителей телеком-оборудования. Доля находилась на балансе основателя компании — ООО «Кьютек» с 2015 г. Еще 89% продолжали принадлежать ООО «Рестрим», которым владеет «Ростелеком». 8 мая 2026 г. «Техновейв» консолидировал 100% «Булат».

ООО «Кьютек» принадлежит ООО «Кьютек-Инвест» с 2023 г., а в число ее собственников входило АО «НИИ Масштаб», работающее в периметре «Ростеха». «Кьютек-Инвест» в настоящее время принадлежит Александру Комарову (71,3%) и Ивану Ерошку (28,7%). Его название схоже с названием другого крупного производителя электроники и телеком-оборудования ООО «Кьютэк» (Qtech), который также является партнером «Ростелекома». Но официально связи с брендом нет.

Также компания «Техновейв» получила 51% в ООО «НПО РТТ», ранее эта доля принадлежала структуре «Ростелеком» — ООО «Рестрим». Одновременно из капитала вышло ООО «Кьютэк-Финанс», у которого было 24,5%. Эта доля досталась московскому оператору связи ООО «Нсс», которым владеет ООО «Архитект» Александра Милишникова (99,9%) и Кирилла Фролова. А в ноябре 2025 г. в капитал вошло ООО «Инвестпро», где уже у Кирилла Фролова 99,9%, а у Милишникова — 0,1%.

CNews упоминал Милишникова как нового конечного бенефициара крымского телеком-оператора «Миранда-медиа» (управляет «Крымтелекомом»), которым он владеет через судоходную компанию и «Архитект».

По информации CNews, Милишников в 2017-2018 гг. был гендиректором разработчика решений для СОРМ (системы оперативно-розыскных мероприятий) «Малвин Системс» (через субхолдинг «Цитадель» входит в «ИКС Холдинг»).

Ранее в числе соучредителей разработчиков и производителей электроники успел отметиться НПЦ «Элвис».

«Рестрим» также передал «Техновейв» 51% в ООО «Протей-РТК». Она разрабатывает ядро сотовой связи 5G для базовых станций. «Ростелеком» владеет компанией совместно с НТЦ «Протей».



Чем занимаются «Булат» и «НПО РТТ»

Обе компании занимаются созданием телеком-оборудования, «Булат» сосредоточен на разработках, а «НПО РТТ» — производстве, в том числе контрактном.

«Булат» разрабатывает и производит высокотехнологичное инфраструктурное оборудование для построения телеком- и ИТ-систем, а также внедряет «под ключ» интеграционные проекты любой сложности. На сайте компании указано, что она создает базис для реализации общенациональной программы импортозамещения в госструктурах, образовании и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также работает над другими инфраструктурными задачами в рамках Нацпроекта «Цифровая экономика».

Продукция «Булата» применяется в государственных структурах, госкорпорациях, операторах связи и предприятиях промышленности. Это российские коммутаторы, маршрутизаторы, серверы, базовые станции, сетевое оборудование, системы хранения данных. Устройства «Булата» внесены в реестр Минпромторга. Оборудование подходит для ЦОД и корпоративных сетей.

Компания «НПО РТТ» создана в 2021 г. «Ростелеком» при участии технологических партнеров, как отечественный производитель телекоммуникационного оборудования. В числе учредителей на сайте указаны «Ростелеком», инвестиционная компания «Инвестпро» и Qtech, которое разрабатывает и производит сетевое, телекоммуникационное и ИТ-оборудование для операторов связи, государственных структур и корпоративных сетей, специализируется на производстве высокотехнологичной электроники для телекоммуникационной отрасли. В числе заказчиков компании — «Булат», Imaqliq, «Новые телеком решения».

Готовится к сделкам?

Эксперты считают, что попытка «Ростелекома» упаковать активы в новое АО связана главным образом с финансовыми моментами, а не с планами внедрять ИИ. Аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой считает, что перевод долей на почти пустое АО может быть способом собрать связанные технологические активы в отдельный «чистый» корпоративный контур: без лишней операционной истории и смешения с другими бизнесами группы.

«Такая структура упрощает управление активами, оценку экономики проекта, привлечение финансирования или партнеров, а также позволяет изолировать риски, связанные с производством телеком-оборудования и работой с госзаказчиками», — считает Лозовой.

По его словам, внутригрупповая оптимизация в данном случае может означать упаковку стратегических активов в более удобную для контроля, финансирования и дальнейших сделок юридическую оболочку. Возможно, «Ростелеком» хочет вывести еще часть своих активов на IPO и готовит для этого почву, добавил эксперт.

По оценкам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, наиболее частая причина для оптимизации предприятием активов — это необходимость оптимизировать управление собственностью, например, устранив несколько ненужных субхолдингов и объединив операционные «дочки» под управлением одного субхолдинга.

Судя по тому, что АО «Техновейв» два года почти не вело никакой операционной деятельности, а недавно получила на баланс от головного общества доли, в том числе контрольные, в иных дочерних и подконтрольных структурах «Ростелекома», она с высокой вероятностью изначально была создана для того, чтобы стать субхолдингом и держать на своем балансе доли в некоторых подконтрольных «Ростелекому» структурах, в данном случае в компаниях, производящих телеком-оборудование, считает эксперт.

Еще одной причиной, отмечает Мильчакова, может быть перераспределение головной компанией имущества и других активов «дочек», выводя такие активы с баланса одной структуры и передавая их другой. То есть если, например, подконтрольная «Ростелекому» организация производит телеком-оборудование, но им владеет другая структура, которая занимается совсем другим видом операционной деятельности, логично, если все активы в области производства оборудования для связи будут собраны головным обществом на балансе одного субхолдинга, заявила эксперт.

На пороге крупных изменений

Еще одной причиной для внутригрупповой оптимизации активов путем перевода их из одной структуры в другую может быть подготовка головного общества к осуществлению некоей сделки с этими активами, считает Мильчакова из Freedom Finance Global.

Например, к продаже субхолдинга, владеющего долями «дочек», занимающихся одним и тем же видом деятельности, или, наоборот, к приобретению более крупного актива, под управлением которого со временем будут объединены все «дочки», совпадающие по виду хозяйственной деятельности.