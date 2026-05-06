Студент почти на час остановил движение скоростных поездов, отправив по радио сигнал общей тревоги

Взлом THSR

На Тайване задержан подозреваемый во вмешательстве в работу национальной системы высокоскоростного железнодорожного транспорта (Taiwan High Speed Rail; THSR), пишет Bleeping Computer.

По сообщению тайваньских СМИ, действия молодого человека привели к простою четырех Ж/Д составов в течение 48 минут, это произошло 5 апреля 2026 г.

Предполагаемый виновник использовал технические средства для отправки высокоприоритетного сигнала общей тревоги (“General Alarm”) через систему наземной транкинговой радиосвязи TETRA, применяемой THSR. В ответ на сигнал, полученный центром управления THSR, была активирована процедура аварийного торможения поездов, расположенных в зоне действия базовой станции системы.

Инструментарий злоумышленника включал SDR-трансивер (приемопередатчик, использующий технологию программно определяемого радио), портативная радиостанция и ноутбук.

Wikipedia Скоростной электропоезд THSR 700T

THSR является тайваньской сетью высокоскоростных железных дорог общей протяженностью около 350 км. Ж/Д пути, входящие в ее состав, пролегают с севера на юг, преимущественно вдоль западного побережья острова. Подвижной состав, эксплуатируемый THSR, рассчитан на перемещение со скоростью до 300 км/ч, что позволяет добраться от Наньгана до Цзоина менее чем за 2 часа.

Услугами железнодорожной системы ежегодно пользуется около 81,8 млн пассажиров. Таким образом, THSR является важным объектом критической инфраструктуры, субсидируемым государством.

Со взломом справился обычный студент

Как отмечает Bleeping Computer, фамилия предполагаемого виновника инцидента – Линь (Lin), ему 23 года, является студентом университета.

По информации правоохранительных органов, Линь сумел перехватить и расшифровать сигналы TETRA с помощью SDR-оборудования, приобретенного в интернете. Впоследствии он запрограммировал портативную радиостанцию на трансляцию перехваченного сигнала, замаскировав его источник под легитимную базовую станцию системы.

TETRA (Terrestrial Trunked Radio) – открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи, разработанный Европейским институтом телекоммуникационных стандартов ETSI. Стандарт подходит для обмена голосовыми сообщения и передачи служебных сигналов.

В деле Линя фигурирует 21-летний сообщник, который якобы сообщил критически важную информацию о параметрах работы системы радиосвязи THSR, тем самым сделав атаку на нее возможной.

Задержан по горячим следам

Выйти на след предполагаемого преступника правоохранительные органы смогли, изучив журналы системы, а также записи с видеокамер наружного наблюдения. В ходе задержания Линя были изъяты ноутбук, SDR-трансивер и 11 портативных радиостанций (раций).

Анализ сетевых логов показал, что аварийный сигнал якобы поступил с легитимного терминала, выведенного из эксплуатации. Проверка показала, что он действительно не функционирует, но располагается в положенном месте.

Изучив настройки, изъятого оборудования, эксперты пришли к выводу, что при желании молодой человек мог вторгнуться в работу внутренней транспортной системы Тайваньского международного аэропорта Таоюань, а также Пожарной службы Синьбэя.

Власти озабочены

Источники утверждают, что система TETRA применяется THSR на протяжении последних 19 лет, и за это время в параметры ее работы, влияющие на защищенность, не вносились какие-либо правки. Пренебрежение правилами безопасности со стороны оператора системы в том числе сделало возможным ситуацию, в которой 23-летний студент сумел обойти все семь слоев ее защиты.

Инцидент вызвал острую реакцию в политических кругах Тайваня. Министерство транспорта и связи Тайваня подготовит перечень предложений по усилению защищенности коммуникаций в инфраструктуре THSR.

Впереди суд

Линь был арестован 28 апреля 2026 г., но вскоре отпущен под залог в 100 тыс. новых тайваньских долларов (около $3,2 тыс.). Свою вину он не признает, утверждая, что передал аварийный сигнал, «случайно нажав на кнопку рации, лежавшей в кармане».

Тем не менее перед судом он предстанет. По вменяемой ему статье 184 («преступление против общественной безопасности») УК республики молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает Bleeping Computer.