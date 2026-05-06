В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером

С 1 сентября 2026 г. в России будет полностью отменено мобильное рабство. Если сейчас перенести свой номер телефона к другому оператору можно только в пределах домашнего региона, то через четыре месяца такая возможность распространится на всю страну. Можно будет уехать в другую область или край, взять номер с собой и пользоваться местными тарифами без ограничений.

Россияне – больше не рабы

Российские власти освободят граждан страны от необходимости менять номер телефона при переезде в другой регион. Как пишет «Интерфакс», с 1 сентября 2026 г. свой номер можно будет забрать с собой и привязать к тарифам любого оператора на новом месте проживания.

Это полноценная отмена мобильного рабства – сейчас он отменено лишь наполовину. С декабря 2013 г. россияне вправе переносить свой номер в сеть другого оператора, но строго в регионе, где этот номер был подключен.

К примеру, купив номер МТС в Ростовской области, его можно будет затрать только в ростовские сети других операторов. За пределами этого региона включатся дополнительные ограничения, в том числе и звонки другим операторам связи.

Россиянам немного упростят смену региона проживания

Такой подход годами вынуждает россиян при смене региона проживания менять еще и номер телефона, а старый оставлять, к примеру, для ранее привязанных к нему сервисов. Здесь стоит напомнить, что теперь россияне могут оформить на себя не более 20 SIM-карт – при превышении этого количества «лишние» будут заблокированы.

Пока не решено

К моменту выхода материала официальных заявлений от российских властей по поводу окончательной победы над мобильным рабством не поступало. «Интерфакс» ссылается на источники в пресс-службе Правительства России. «С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Постановление об этом подписано», – сообщили они изданию.

Важный момент: в комментарии не указан год отмены мобильного рабства, лишь число и месяц. Так что пока сохраняется вероятность, что ждать все-таки придется не несколько месяцев, а несколько лет.

«Развитие процедуры перенесения абонентского номера предусмотрено в плане мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 г.», – добавили собеседники «Интерфакса».

Воз и ныне там

Российские власти давно продвигают идею отказа от регионального мобильного рабства. Так, Минцифры говорило об этом как минимум в июне 2024 г. «У граждан появится возможность сохранить номер телефона, например, при переезде в другой регион России», – заявили тогда представители Минцифры.

Спустя почти год, в марте 2025 г., Минцифры России сообщило CNews, что россиянам в очень скором будущем будет предоставлена возможность переносить свой номер телефона между регионами. По прошествии еще более года ничего не изменилось – региональное мобильное рабство по-прежнему действует на всей территории России.

Операторы молчат

Операторы «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2) пока не комментировали новые планы Правительства России. Важно отметить, что за 13 лет со дня предоставления россиянам возможности уходить со своим номером к другому оператору в стране были зафиксированы десятки случаев, когда операторы намеренно затягивали этот процесс.

Одна из излюбленных схем – внезапное обнаружение ошибки в паспортных данных абонента, на исправление которой может потребоваться несколько дней. И это при том факте, что с 2023 г. в России блокируют номера с такими ошибками, признавая их «серыми». Сотрудник CNews за последние 10 лет дважды попадался на такую уловку при переносе номера.

Мотивация здесь простая – абонент уходит со своим номером (то есть с максимальным комфортом) к конкуренту и перестает приносить оператору деньги. Но в случае с отменой регионального мобильного рабства ситуация может быть в корне иной – к примеру, переезжая из Ивановской области в Приморский край, абонент Т2 вполне может предпочесть остаться в сети этого оператора и просто сменить регион.

Не вставая с дивана

Раньше для переноса номера в сеть другого оператора было необходимо физическое присутствие абонента в салоне связи для написания заявления. В случае с переносом номера в другой регион это можно будет сделать из любого удобного места.

Для этого потребуется лишь компьютер или смартфон с доступом в интернет. Впрочем, с последним в России сейчас большие проблемы.

«Подать такое заявление можно лично или дистанционно – через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала Госуслуг», – сказали «Интерфаксу» представители Правительства России.

Отметим также, что переносить номер можно не только в пределах «большой четверки». Россияне имеют право забрать свой номер в сеть любого интересующего их российского оператора сотовой связи, включая виртуальные. К таковым относятся, в числе прочих, «СберМобайл», «Газпромбанк Мобайл» и «Т-Мобайл». Как сообщал CNews, собственный виртуальный оператор связи совсем скоро появится и у «Яндекса».