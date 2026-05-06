CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Финансовые результаты Телеком Интернет E-commerce Ритейл Интернет Розница ИТ в торговле
|

Топ-100 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-образования заработали 35,5 миллиардов за квартал

Выручка топ-100 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-образования в I квартале 2026 г. достигла 35,5 млрд руб. Главной точкой роста стало детское образование, этот сегмент вырос на 20,8%, до 15,4 млрд руб. Это на 10,2% больше, чем в 2025 г. Лидером рынка остается «Синергия» с выручкой 3,9 млрд руб., далее идут Skyeng, Skillbox Holding, «Учи.ру/Тетрика» и «Яндекс Практикум».

Рост рынка

Суммарная выручка топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в I квартале 2026 г. достигла 35,5 млрд руб., пишет «Коммерсант». Спрос также смещается к программам по навыкам с использованием технологий с искусственным интеллектом (ИИ) и прикладному использованию.

По данным Smart Ranking, в 2026 г. рынок онлайн-образования в I квартале 2026 г. достиг 35,5 млрд руб. Суммарная выручка топ-100 крупнейших образовательных-компаний России в январе-марте 2026 г. достигла 35,5 млрд руб., что на 10,2% выше уровня 2025 г. При этом по сравнению с IV кварталом 2025 г. показатель сократился примерно на 8,2%. Лидером рынка осталась «Синергия» с выручкой 3,9 млрд руб. На втором месте — Skyeng с 3,3 млрд руб., на третьем — Skillbox Holding с 2,9 млрд руб., причем у последнего выручка за год снизилась на 11%. В топ-5 также вошли «Учи.ру/Тетрика» с 2,3 млрд руб. и «Яндекс Практикум» с 2 млрд руб.

compare-fibre-y8tilvknleg-unsplash_1_1.jpg

Unsplash - Compare Fibre
Выручка топ-100 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-образования в I квартале 2026 г. выросла на 10,2%

Из топ-100 год к году прибавили 60 компаний, а к предыдущему кварталу — только 28, говорится в исследовании: «Это означает, что рынок не находится в фазе резкого падения, но развитие концентрируется в отдельных нишах и у игроков, которые попадают в запрос пользователя: подготовка к экзаменам, домашняя школа, обучение ИИ-навыкам и так далее».

Лидером рынка остается «Синергия» (выручка 3,9 млрд руб., рост год к году 20,4%). На втором месте — Skyeng (выручка 3,3 млрд руб., рост 10%), с минимальным отрывом — Skillbox Holding (принадлежит VK, выручка компании за период сократилась на 11%, до 2,9 млрд руб.). Четвертое место — у платформы «Учи.ру/Тетрика» (выручка 2,3 млрд руб., рост 21%). Замыкает топ-5 «Яндекс Практикум», чья выручка за год фактически не изменилась и составила 2 млрд руб. Самый большой абсолютный вклад в рост топ-100 дали «100балльный репетитор» (1,9 млрд руб.), «Синергия», «Умскул» (1,7 млрд руб.), «Учи.ру/Тетрика» и «Фоксфорд» (1,9 млрд руб.), отмечают в Smart Ranking.

Сферы роста

Детское образование стало главной точкой роста I квартала 2026 г. — сегмент вырос на 20,8% год к году и достиг 15,4 млрд руб. Сегменты разработчиков и платформ, бизнес-образования и иностранных языков показали отрицательную или близкую к нулю динамику, говорится в исследовании. Рост же дополнительного профессионального образования составил лишь 1,4% (12,2 млрд руб.).

Основной спрос смещается к ИИ-навыкам и прикладному использованию технологий, объясняют в аналитики: «При этом классическое переобучение в цифровые профессии сталкивается с высокой осторожностью аудитории, сложностью рассрочек и конкуренцией за внимание».

Изменения в воронке продаж

Участники рынка также отмечают снижение эффективности воронки продаж на фоне частичных ограничений доступа к отдельным интернет-ресурсам. «В связи с ограничениями Telegram мы пересмотрели приоритеты в маркетинге и усилили фокус на более устойчивые каналы», — сообщил исполнительный директор Edpro Александр Ушатов.

cute-girl-studying-computer-home.jpg

Magnific - senivpetro
Онлайн-образование

В Skyeng рассказали о перераспределении маркетинговых бюджетов в пользу инфлюенс-маркетинга, а также о запуске тестирования онлайн-платформы «Макс» с декабря 2025 г. «Пока по объему трафика «Макс» уступает Telegram, однако по среднему чеку уже сопоставима с YouTube. Мы рассматриваем эту ИТ-платформу как перспективный дополнительный канал, особенно в сегменте родительской аудитории», — отметил коммерческий директор Skyeng Александр Эйсмант.

Адаптация бизнеса

В Skillbox же говорят о продолжении адаптации бизнеса под новые экономические условия и актуальные запросы со стороны пользователей. «Помимо общеобразовательных курсов мы развиваем специализированные профессиональные программы, ориентированные на конкретные специальности, — в частности, нейронные сети для бизнеса, рабочих задач и маркетинга», — уточнил генеральный директор холдинга Артем Казаков.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

По словам руководителя бизнес-вертикали «Профессии и навыки» «Яндекс Практикума» Данила Попова, наиболее востребованными направлениями обучения по итогам I квартала 2026 г. стали программирование и анализ данных.

Генеральный директор Ultimate Education Анна Тимофеева отметила, что общий спрос на программы с элементами ИИ за I квартал 2026 г. вырос более чем в два раза по сравнению с концом 2025 г.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

Россия под атакой: Число нападений троянов на отечественные компании выросло в 18 раз

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще