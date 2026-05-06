Топ-100 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-образования заработали 35,5 миллиардов за квартал

Выручка топ-100 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-образования в I квартале 2026 г. достигла 35,5 млрд руб. Главной точкой роста стало детское образование, этот сегмент вырос на 20,8%, до 15,4 млрд руб. Это на 10,2% больше, чем в 2025 г. Лидером рынка остается «Синергия» с выручкой 3,9 млрд руб., далее идут Skyeng, Skillbox Holding, «Учи.ру/Тетрика» и «Яндекс Практикум».

Рост рынка

Суммарная выручка топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в I квартале 2026 г. достигла 35,5 млрд руб., пишет «Коммерсант». Спрос также смещается к программам по навыкам с использованием технологий с искусственным интеллектом (ИИ) и прикладному использованию.

По данным Smart Ranking, в 2026 г. рынок онлайн-образования в I квартале 2026 г. достиг 35,5 млрд руб. Суммарная выручка топ-100 крупнейших образовательных-компаний России в январе-марте 2026 г. достигла 35,5 млрд руб., что на 10,2% выше уровня 2025 г. При этом по сравнению с IV кварталом 2025 г. показатель сократился примерно на 8,2%. Лидером рынка осталась «Синергия» с выручкой 3,9 млрд руб. На втором месте — Skyeng с 3,3 млрд руб., на третьем — Skillbox Holding с 2,9 млрд руб., причем у последнего выручка за год снизилась на 11%. В топ-5 также вошли «Учи.ру/Тетрика» с 2,3 млрд руб. и «Яндекс Практикум» с 2 млрд руб.

Из топ-100 год к году прибавили 60 компаний, а к предыдущему кварталу — только 28, говорится в исследовании: «Это означает, что рынок не находится в фазе резкого падения, но развитие концентрируется в отдельных нишах и у игроков, которые попадают в запрос пользователя: подготовка к экзаменам, домашняя школа, обучение ИИ-навыкам и так далее».

Лидером рынка остается «Синергия» (выручка 3,9 млрд руб., рост год к году 20,4%). На втором месте — Skyeng (выручка 3,3 млрд руб., рост 10%), с минимальным отрывом — Skillbox Holding (принадлежит VK, выручка компании за период сократилась на 11%, до 2,9 млрд руб.). Четвертое место — у платформы «Учи.ру/Тетрика» (выручка 2,3 млрд руб., рост 21%). Замыкает топ-5 «Яндекс Практикум», чья выручка за год фактически не изменилась и составила 2 млрд руб. Самый большой абсолютный вклад в рост топ-100 дали «100балльный репетитор» (1,9 млрд руб.), «Синергия», «Умскул» (1,7 млрд руб.), «Учи.ру/Тетрика» и «Фоксфорд» (1,9 млрд руб.), отмечают в Smart Ranking.

Сферы роста

Детское образование стало главной точкой роста I квартала 2026 г. — сегмент вырос на 20,8% год к году и достиг 15,4 млрд руб. Сегменты разработчиков и платформ, бизнес-образования и иностранных языков показали отрицательную или близкую к нулю динамику, говорится в исследовании. Рост же дополнительного профессионального образования составил лишь 1,4% (12,2 млрд руб.).

Основной спрос смещается к ИИ-навыкам и прикладному использованию технологий, объясняют в аналитики: «При этом классическое переобучение в цифровые профессии сталкивается с высокой осторожностью аудитории, сложностью рассрочек и конкуренцией за внимание».

Изменения в воронке продаж

Участники рынка также отмечают снижение эффективности воронки продаж на фоне частичных ограничений доступа к отдельным интернет-ресурсам. «В связи с ограничениями Telegram мы пересмотрели приоритеты в маркетинге и усилили фокус на более устойчивые каналы», — сообщил исполнительный директор Edpro Александр Ушатов.

В Skyeng рассказали о перераспределении маркетинговых бюджетов в пользу инфлюенс-маркетинга, а также о запуске тестирования онлайн-платформы «Макс» с декабря 2025 г. «Пока по объему трафика «Макс» уступает Telegram, однако по среднему чеку уже сопоставима с YouTube. Мы рассматриваем эту ИТ-платформу как перспективный дополнительный канал, особенно в сегменте родительской аудитории», — отметил коммерческий директор Skyeng Александр Эйсмант.

Адаптация бизнеса

В Skillbox же говорят о продолжении адаптации бизнеса под новые экономические условия и актуальные запросы со стороны пользователей. «Помимо общеобразовательных курсов мы развиваем специализированные профессиональные программы, ориентированные на конкретные специальности, — в частности, нейронные сети для бизнеса, рабочих задач и маркетинга», — уточнил генеральный директор холдинга Артем Казаков.

По словам руководителя бизнес-вертикали «Профессии и навыки» «Яндекс Практикума» Данила Попова, наиболее востребованными направлениями обучения по итогам I квартала 2026 г. стали программирование и анализ данных.

Генеральный директор Ultimate Education Анна Тимофеева отметила, что общий спрос на программы с элементами ИИ за I квартал 2026 г. вырос более чем в два раза по сравнению с концом 2025 г.