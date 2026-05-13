Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

В Техасе подали иск против Netflix, обвинив сервис в незаконном сборе данных пользователей, слежке за детьми и использовании механизмов, вызывающих привыкание. Власти штата утверждают, что компания годами анализировала привычки зрителей и передавала информацию рекламным и дата-брокерам без согласия самих пользователей. В иске говорится, что «конечная цель Netflix — приковать детей и семьи к экранам, собирать их данные и затем монетизировать их».

Судебные разбирательства

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон (Ken Paxton) подал иск в суд к стриминговому сервису Netflix в мае 2026 г., пишет BBC. Компанию обвиняют в незаконном сборе данных пользователей и провоцировании зависимости к контенту ИТ-платформы.

Как утверждает Кен Пэкстон, на протяжении многих лет Netflix уверял потребителей, что не собирает и не передает большие объемы пользовательских данных. В действительности Netflix — это компания по сбору логов, которая фиксирует и монетизирует миллиарды поведенческих событий, а иногда еще и показывает фильмы. Netflix целенаправленно использует технические решения для отслеживания и записи привычек просмотра пользователей, их предпочтений, устройств, домашних сетей, использования приложения и других чувствительных поведенческих данных. Каждое взаимодействие с платформой становилось точкой данных, раскрывающей информацию о пользователе, утончил прокурор. Это отслеживание распространялось не только на аккаунты взрослых, но и на детские профили.

По утверждению генерального прокурора Пэкстона, собранные данные продаются через даркнет крупных рекламных технологических компаний, что приносит Netflix миллиарды долларов дохода ежегодно. Кроме того, генеральный прокурор обвиняет компанию в том, что она намеренно спроектировала интерфейс сайта таким образом, чтобы вызывать у пользователей привыкание. В качестве примера он привел функцию автовоспроизведения видео, которая, по его мнению, искусственно удерживает внимание аудитории. Пэкстон требует по умолчанию отключить функцию автовоспроизведения, а также запретить сбор персональных данных пользователей.

Отрицание Netflix

В самой компании Netflix все предъявленные обвинения 13 мая 2026 г. категорически отвергли.

«При всем уважении к штату Техас и генеральному прокурору Кену Пэкстону, мы считаем данный иск необоснованным и построенным на неточной и искаженной информации. Netflix серьезно относится к вопросам конфиденциальности своих пользователей и строго соблюдает все действующие законы о защите персональных данных и приватности во всех странах, где осуществляет свою деятельность».

Решительные действия

Кен Пэкстон является одним из наиболее последовательных сторонников действующего президента США Дональда Трампа (Donald Trump). В мае 2026 г. он баллотируется в Сенат Конгресса США от Республиканской партии.

В 2020 г. Пэкстон подал судебный иск против ряда штатов, в котором утверждал, что власти этих штатов не обеспечили должную защиту президентских выборов от фальсификаций, что, по его мнению, привело к поражению Дональда Трампа.

В свою очередь, Дональд Трамп публично поддерживал Кена Пэкстона в социальных сетях во время уголовного преследования последнего, а позднее заявлял, что считает своей заслугой отклонение Сенатом штата Техас процедуры импичмента в отношении Пэкстона.

Судебные прецеденты

В марте 2026 г. суд присяжных в Лос-Анджелесе вынес решение в пользу местной жительницы, которая обвинила компании Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России) и YouTube в формировании у пользователей зависимости от ИТ-платформ. Истцу была присуждена компенсация в размере $6 млн.

Эксперты The New York Times отмечали, что данное решение может создать прецедент и открыть дорогу для целой волны аналогичных исков против крупных технологических компаний.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими