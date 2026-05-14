Остановлена постройка ЦОДа Microsoft, потому что он грозит оставить без электричества половину крупной страны

Планы Microsoft по строительству в Кении дата-центра для искусственного интеллекта стоимостью $1 млрд заморожены: как заявил президент Уильям Руто, колоссальные аппетиты объекта к электричеству грозят оставить без света половину страны, а первая же очередь проекта требовала отвлечь мощности крупнейшей геотермальной станции.



Масштабный проект на паузе

Планы Microsoft по возведению в Кении крупного центра обработки данных, ориентированного на задачи искусственного интеллекта, столкнулись с неожиданным препятствием. Реализация проекта стоимостью в $1 млрд о котором было объявлено в мае 2024 г., приостановлена из-за беспрецедентных требования к энергоснабжению, которые, по словам президента Кении Уильяма Руто (William Ruto), вынудили бы «отключить половину страны» для обеспечения работы объекта. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В Министерстве информации Кении сообщили, что переговоры между американским техногигантом и правительством африканской страны продолжаются, однако камнем преткновения стало нежелание официальных властей предоставить корпорации гарантии ежегодных выплат за потребляемую объектом мощность.

Стратегический объект, который должен был стать частью облачной инфраструктуры Microsoft Azure, планировалось построить в районе Олкария, где расположен мощный геотермальный комплекс.

Согласно первоначальным договоренностям, ввод в эксплуатацию первой очереди мощностью 100 МВт ожидался уже в 2026 г. В перспективе же энергопотребление дата-центра предполагалось нарастить до колоссальных 1 ГВт. Эти амбиции вступили в прямое противоречие с суровыми энергетическими реалиями Кении.

По объему экономики Кения является одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся стран в Восточной Африке. По числу населения (58,6 млн человек) Кения находится на седьмом месте среди стран Африки, уступая ЮАР, Танзании, Демократической Республике Конго, Египту, Эфиопии и Нигерии, а всего в Африке 54 страны. Номинальный ВВП страны по оценке Международного валютного фонда (МВФ) на 2026 г. составляет $147,26 млрд. На душу на душу населения он составляет около $2714 (номинал) и около $8020 (по ППС).

Энергетическая арифметика

Совокупная установленная мощность генерации электроэнергии в Кении колеблется в пределах 3–3,2 ГВт, а пиковое потребление в январе достигло исторического максимума, превысив 2,4 ГВт.

Если бы проект вышел на полную мощность в 1 ГВт, он единолично поглощал бы примерно треть всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Но даже скромная по меркам гиперскейлеров первая фаза на 100 МВт представляет собой серьезную нагрузку. Она потребовала бы отвлечения значительной части выработки с существующих станций геотермального комплекса Олкария, чья общая генерация сегодня составляет около 950 МВт.

Кенийский кампус должен был стать первым совместным проектом Microsoft и технологической компании G42 из Объединенных Арабских Эмиратов, знаменуя новый этап в их отношениях. Весной 2024 г. американская корпорация инвестировала в своего эмиратского партнера $1,5 млрд.

Эта сделка, в результате которой президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) вошел в совет директоров G42, имела явный геополитический подтекст. Она стала возможной после того, как G42 согласилась на продажу своих китайских активов и отказ от использования оборудования Huawei в своих системах, что соответствовало стратегическим интересам США в сфере высоких технологий.

Глобальная гонка

На сегодняшний день на всю Африку приходится лишь около 1% мировых мощностей центров обработки данных, что делает континент потенциально привлекательным, но инфраструктурно сложным рынком.

Сама Microsoft продолжает агрессивно наращивать свою облачную инфраструктуру по всему миру, добавляя примерно 1 ГВт новых мощностей каждые три месяца и планируя вложить в это направление $190 млрд в 2026 г.

Однако эпоха безграничного расширения упирается в растущий дефицит электроэнергии. Эта проблема стала повсеместной: по имеющимся данным, почти половина всех запланированных на текущий год проектов строительства дата-центров на территории Соединенных Штатов была отложена или полностью отменена именно по причине нехватки энергетической инфраструктуры.