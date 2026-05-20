Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Активы группы «Ланит» могут быть переданы госкорпорации «Ростех». Они были изъяты в рамках дела против инвестора Александра Галицкого, основанный которым фонд признан экстремистским.

Активы к передаче

Некоторые из арестованных активов группы «Ланит» могут быть переданы госкорпорации «Ростех». Об этом сообщил Tadviser 20 мая 2026 г. со ссылкой на несколько источников.

Речь идет о передаче «Ростеху» 26 юрлиц группы «Ланит», в том числе дистрибьюторского бизнеса. Названия компаний источник не раскрыл.

Один из собеседников рассказывает, что структуры «Ланита» имели финансовые отношения с фондом Александра Галицкого Almaz Capital Partners, который был признан экстремистским по иску Генпрокуратуры из-за присоединения к санкциям и вывода за границу капитала после событий 2022 г. В итоге структуры «Ланита» оказались «в списке к изъятию».

В марте 2026 г. «Ланит» комментировал изъятие активов так: «Филипп Генс не является инвестором фондов Александра Галицкого, и нам неизвестно, какие активы последнего были обращены в доход государства», — заявили представители группы «Ланит» изданию «Ведомости».

Издание также ссылается на базы ЕГРЮЛ, в которых ряд компаний оформлен на третьих лиц, а доли в них суд взыскал в пользу государства в рамках дела Александра Галицкого.

В апреле 2026 г. «Ростех» стал учредителем или соучредителем ряда компаний, взысканных в доход государства в рамках дела Галицкого. В их числе издание называет ООО «Селаникар» (бренд CarPrice), ООО «Группа С-Терра», ООО «Технокад», ООО «Открытые цифровые платформы», ООО «Модум», «Датацентр-СК».

Президентом группы компаний «Ланит» является Филипп Генс. Он возглавил одну из крупнейших российских ИТ-групп в мае 2018 г. после ухода из жизни своего отца, основателя холдинга Георгия Генса.

CNews направил запрос в «Ланит» и ожидает ответа.

Что изъяли

Как сообщал CNews, в список на изъятие по делу Галицкого попали, в частности, 25,1% долей Юрия Ивашкова и 49,8% долей Татьяны Негинской в уставном капитале ООО «Открытые цифровые платформы» (ранее 100% компании принадлежали ООО «ЦРПТ», оператору системы маркировки «Честный знак»), 92% долей Олега Елисеева в уставном капитале ООО «Технокад» (разработчик ПО для кадастровых инженеров госорганов и бизнеса); 51% долей Елены Комиссаровой в уставном капитале ООО «Модум» (разработчик ПО), а также акции, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в компаниях, названия которых суд не указал.

Также в списке и другие активы в разных ИТ-компаниях.

Как сообщал «Интерфакс», 24 апреля 2026 г. «Ростеху» напрямую, а не «транзитом» через Росимущество, достались доли в изъятых у Галицкого активах. Среди них доли в ООО «Группа С-Терра» (100%), ООО «С-Терра СиЭсПи» (10,9%), ООО «Открытые цифровые платформы» (74,9%), ООО «Модум» (75%), ООО «Ивента» (50%), ООО «Датацентр СК» (100%), ООО «Спецпроект-2» (100%), ООО «Технокад» (92%), ООО «РВО Групп» (80%) и ООО «Селаникар» (100%). Последнее — это платформа Carprice с выручкой более 7 млрд руб.

Неприятности вокруг «Ланита»

В марте 2025 г. в офисах «Ланит» и «Крок» прошли обыски. Силовики изъяли документацию, связанную с разработкой информационной системы судов общей юрисдикции Москвы, сообщал CNews. По информации еще двух собеседников издания, обыски были связаны с завышенной стоимостью контрактов на разработку КИС СОЮ ( Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции и ее подсистем).

По данным источника РБК, ФСБ проверяет законность расходования выделенных на развитие КИС СОЮ государственных средств. Другой собеседник издания назвал проверку «штатной».

Масштабы работы

В одну из самых крупных в России ИТ-групп «Ланит» входит более 30 компаний. Часть бизнесов работает непосредственно через юрлицо АО «Ланит», часть распределены между АО «Л-Х», АО «Л-Консалт», ООО «Л-Инвест», ООО «Ланит-Интеграция», ООО «Дихаус» и другими.

Выручка АО «Л-Х» на конец 2025 г. составляла 5,8 млрд, что на 61% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль — 1,5 млрд руб. На балансе активы на 14,7 млрд руб. По данным бухгалтерской отчетности, на конец 2025 г. его участниками являлись Филипп Генс с долей 99% и Александр Михайлов, у него 1%.

Акции АО «Ланит» распределены между ООО «Индустриальные технологии» (80%) и ООО «УК «Гамма Групп» (комбинированный ЗПИФ «Орфей») (почти 20%). Выручка АО «Ланит» снизилась в 2025 г. на 33,1% по сравнению с 2024 г. и составила 9,4 млрд руб. против 14,1 млрд руб. годом ранее. В компании это объяснили оформлением контрактов на другие юрлица.

По данным «Контур.фокуса», непосредственно самому Филиппу Генсу помимо доли в «Л-Х» принадлежат напрямую 99% в АО «Лансофт» и АО «Л-Консалт».

Также он владеет напрямую 51% в «Ритвэл капитал», 100% в ООО «ЗМД Подмосковье», 100% в ООО «Дихаус» и ООО «Л-БМП», 14,3% в ООО «Принт плюс», 85% в ООО «Онланта», 1% в ООО «Л-венчурс», 60% в ООО «ЦБИТ», 70% в ООО «Ланит-терком», по 100% в ООО «Ланит инвестиции 1» и ООО «Ланит инвестиции 2», ООО «Л-БПМ», 87,5% в ООО «СЦ «Готье», 70% в ООО «Онви сервис», 90% в ООО «Артезио Саратов», 70% в ООО «Артезио», 60% в ООО «СКЗ». Помимо ИТ-бизнеса, это строительные и медицинские предприятия.

Команда «Ланит» — это более 14 тыс. человек, свидетельствуют данные сайта компании.

Чем занимался фонд Галицкого

Фонд Almaz Capital Partners Галицкий создал в 2008 г. Фонд инвестировал в «Яндекс», сервис заказа такси Fasten (стал частью «Яндекс.Такси») и имевшие российские корни компании Acronis (разработчик решений для резервного копирования информации) и Paralles (системы виртуализации).

23 марта 2026 г. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Галицкого (гражданина России и Нидерландов) и его фонд экстремистским объединением. Перед иском была проведена проверка, которая выявила, что после вхождения Крыма в состав России фонд присоединился к санкциям и с 2022 г. был вовлечен в военно-политический конфликт на Украине. В Генпрокуратуре утверждают, что в последние годы фонд направил $50 млн украинским компаниям, которые работают в сфере ОПК. Галицкий отрицал инвестиции в производство оружия.