Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать

Российские производители электроники выступили против идеи обязать их передавать техническую документацию на гаджеты и другую сложную технику ремонтным организациям. Они считают, что такая открытость может обернуться не только потерей контроля над ремонтом, но и проблемами с безопасностью умных устройств, что упростит взлом хакерами. Авторизованные же сервисы потеряют преимущества перед недобросовестными мастерами.

Чрезмерное регулирование

Производители выступили против доступа к описанию «содержимого» гаджетов, пишет РБК. Речь идет о поправках в Федеральный закон (ФЗ) «О защите прав потребителей», внесенных в Государственную Думу (Госдума) в июле 2025 г. депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерием Гартунгом и Михаилом Делягиным. Инициаторы считают, что это поможет людям ремонтировать технику быстрее и дешевле.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) увидела риски в предложении обязать производителей сложной техники предоставлять любым ремонтным организациям техническую документацию для обслуживания товаров. Такое письмо в мае 2026 г. ассоциация направила в Аппарат Правительства России и председателю комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу. Письмо есть в распоряжении РБК, его подлинность 21 мая подтвердил представитель РАТЭК. Организация просит отклонить законопроект с этой инициативой.

Ассоциация РАТЭК, образованная в 2000 г., объединяет крупнейшие компании рынка электроники и бытовой техники. В РАТЭК входят порядка 40 компании, работающих более чем в 400 городах России, в том числе торговые компании (включая федеральные торговые сети: «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», ReStore), производственные компании (включая иностранные представительства Beko, Honor, Huawei, TPV, Delonghi, Panasonic, LG, Samsung и др.), интернет-компании «Яндекс» и сервисные компании.

Законопроектом предлагается обязать изготовителей передавать сервисную и ремонтную документацию на выпускаемую продукцию. В мае 2026 г. законодательство предусматривает лишь обязанность поставки запасных частей в необходимых объемах организациям, осуществляющим ремонт и техническое обслуживание. Авторы инициативы отмечают, что отсутствие у производителей обязанности передавать техническую документацию существенно ограничивает реальную возможность ремонта сложной техники на протяжении всего срока ее службы и обесценивает гарантийные обязательства. В пояснительной записке подчеркивается, что ранее автопроизводители из стран Запада, Японии и Южной Кореи, как правило, предоставляли такую документацию. Однако после значительного роста поставок техники из Китая данная проблема стала особенно актуальной, поскольку коммерческая практика китайских производителей не предусматривает автоматической передачи сервисной документации даже для целей ремонта и технического обслуживания.

Гартунг и Делягин также предлагают расширить круг субъектов, имеющих право получать запасные части и техническую документацию. Согласно законопроекту, такое право должно быть предоставлено не только торговым и ремонтным организациям, но и индивидуальным предпринимателям (ИП), осуществляющим соответствующий вид деятельности, а также организациям, занимающимся техническим обслуживанием техники. Как отмечается в пояснительной записке, сервисные функции современной техники не ограничиваются исключительно ремонтом, в связи с чем требуется соответствующее законодательное уточнение.

В октябре 2025 г. Комиссия по законопроектной деятельности Правительства России поддержала данную инициативу, в том числе в части ее распространения на автопроизводителей. Одновременно комиссия рекомендовала доработать законопроект, в частности — уточнить срок вступления новых норм в силу. В заключении отмечается, что принятие инициативы позволит повысить ответственность изготовителей и обеспечить более высокий уровень безопасности товаров в эксплуатации, включая транспортные средства.

Основные риски

В РАТЭК считают, что предложенные в законопроекте изменения противоречат Гражданскому кодексу (ГК) России в части охраны интеллектуальной собственности, дестабилизируют российский рынок и снижают защищенность граждан. В организации указали на ряд рисков.

Ассоциация обращает внимание на серьезные риски для жизни и здоровья граждан. Современные технически сложные товары невозможно безопасно ремонтировать исключительно по текстовым инструкциям без применения сертифицированного оборудования и привлечения квалифицированного персонала. В случае допуска к ремонту неподготовленных мастеров значительно возрастут риски возникновения пожаров, утечек хладагентов из климатической техники, а также электротравм у пользователей.

Ассоциация РАТЭК предупреждает, что раскрытие технической документации на устройства с сетевыми модулями (умные дома, климатическая техника, камеры видеонаблюдения, подключенная бытовая техника) создает серьезные риски для кибербезопасности. «Техническая документация на такие приборы содержит детальное описание микропрограммного обеспечения, алгоритмов шифрования и встроенных протоколов передачи данных. Предоставление доступа к этой информации неограниченному кругу лиц позволит злоумышленникам выявлять скрытые архитектурные ИТ-уязвимости устройств. Это создает прямые предпосылки для массовых хакерских атак, удаленного перехвата управления домашней ИТ-инфраструктурой граждан, организации слежки и несанкционированного сбора персональных данных в масштабах страны», — отмечается в позиции ассоциации.

В РАТЭК считают, что обязательная передача технической документации третьим лицам лишит экономического смысла проведение российских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), поскольку разработки станут доступны для прямого копирования зарубежными конкурентами. Кроме того, международные бренды могут принять решение о прекращении официального присутствия на российском рынке, чтобы избежать раскрытия конфиденциальной информации. В результате рынок будет насыщен контрафактными запчастями сомнительного качества. При этом вся ответственность за причинение вреда потребителям вследствие использования поддельных комплектующих по закону останется на производителе оригинальной техники.

Инициатива может лишить конкурентных преимуществ авторизованные сервисные центры, которые вложили значительные средства в специализированное оборудование, оснащение и обучение персонала. Получив бесплатный доступ к технической документации, недобросовестные участники рынка, минимизирующие издержки за счет пренебрежения стандартами безопасности и качества, смогут предлагать существенно более низкие цены. Это, по мнению РАТЭК, подорвет положение добросовестных авторизованных сервисов и негативно скажется на качестве ремонта и безопасности потребителей в России.

Реакция с автомобильного рынка

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с РБК назвал инициативу полезной, но отметил, что для автомобилистов ее реальная польза пока не очевидна из‑за неопределенности с перечнем информации, которую производители будут обязаны передавать. По словам Шапарина, после ухода западных брендов обслуживание высокотехнологичных импортных автомобилей действительно стало значительно более сложным, поскольку большая часть таких транспортных средств оснащена сложным программным обеспечением (ПО). Вместе с тем на уровне законопроекта необходимо четко конкретизировать, какую именно информацию производители, в том числе китайские, будут обязаны раскрывать. Если речь пойдет лишь о каталогах запчастей с парт-номерами, это не обеспечит полноценного доступа к технологиям ремонта. При этом передача более чувствительных данных, таких как ноу-хау или структура электронных блоков управления, маловероятна, считает эксперт. Кроме того, по мнению эксперта, производителей следует обязать не только предоставлять техническую документацию, но и регулярно ее обновлять. Шапарин отметил, что сам по себе законопроект полезен как сигнал иностранным компаниям об их ответственности перед российским рынком. Однако без четкого определения границ и конкретных требований рассчитывать на реальную пользу для автосервисов и автомобилистов преждевременно.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов назвал РБК инициативу в целом полезной для автомобильного рынка, однако указал на существенные риски, связанные с раскрытием технологий и возможным ростом оборота контрафактных запчастей. По его словам, автопроизводители крайне осторожно относятся к подобным мерам, опасаясь утечки ноу-хау, особенно в части программного обеспечения и электронных систем управления автомобилями. В то же время независимые станции технического обслуживания (СТО) и профессиональные объединения в целом поддерживают законопроект. Они отмечают, что ограниченный доступ к официальной технической документации существенно осложняет обслуживание и ремонт современных автомобилей, особенно новых моделей и техники отдельных иностранных брендов. В таких случаях сервисам приходится прибегать к альтернативным, зачастую менее надежным источникам информации, что негативно сказывается на качестве диагностики и ремонта. Иванов подчеркнул, что ключевая задача — найти разумный баланс: обеспечить сервисы необходимой информацией, не подорвав при этом технологическое развитие и интеллектуальную собственность производителей. Эффективность инициативы, по его мнению, будет напрямую зависеть от того, насколько четко в нормативных документах будут прописаны объем раскрываемых данных и ответственность производителей за их актуальность и корректность.