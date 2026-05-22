CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Инвестиции и M&A Телеком
|

Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году

Телекоммуникационные операторы представили свои итоги за 2025 г. Лидером по выручке остается «Ростелеком», у него же наибольшая задолженность. МТС остается лидером по числу сотовых абонентов, у «Вымпелкома» — наименьшая задолженность, у «МегаФона» — наименьшие капитальные затраты.

«Ростелеком» — лидер по выручке и задолженности

Лидером по выручке остается «Ростелеком». Компания заработала в 2025 г. 872,8 млрд руб., операционная прибыль составила 149,36 млрд руб., рентабельность по операционной прибыли — 17%. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) составил 331 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 37,9%, чистая прибыль — 18,7 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 2,1%. По показателю EBITDA лидером также является «Ростелеком».

Капитальные затраты составили 158 млрд руб. (18,1% от выручки), чистый долг — 689,6 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю OIBDA — 2,1x. У «Ростелекома» — наибольший долг и наибольшие капитальные затраты среди крупнейших телекоммуникационных операторов. Выручка «Ростелекома» от мобильной связи (ему принадлежит сотовый оператор «Т2 Мобайл», торговая марка Т2) составила 288,3 млрд руб., от цифровых сервисов — 217,8 млрд руб., выручка от услуг ШПД (широкополосный доступ в интернет) — 119,7 млрд руб., от платного телевидения — 103,7 млрд руб., от фиксированной телефонии — 36,9 млрд руб.

denezhka700.jpg

© whitelook / Фотобанк Фотодженика
CNews сравнил финансовые и операционные итоги крупнейших телекоммуникационных операторов

В разрезе клиентских сегментов выручка «Ростелекома» в сегменте B2C (массовые клиенты) составила 170,6 млрд руб., в сегментах B2B (корпоративные абоненты) и B2G (государственные клиенты) — 175,9 млрд руб., в сегменте B2O (межоператорский сегмент) — 82,3 млрд руб.

Число мобильных абонентов «Ростелекома» (Т2) составило 42,9 млн, отток абонентов (churn) — 25,1%, MBOU (средний ежемесячный трафик пользователей мобильного интернета) — 21,4 Гб. По числу сотовых абонентов Т2 отстает от МТС и «МегаФона».

Число абонентов ШПД «Ростелекома» составило 15,6 млн, ARPU (средняя ежемесячная выручка) в сегменте B2C — 947 руб. Из них число абонентов, подключенных по оптике, — 14,1 млн, по XDSL — 1,5 млн. У данных категорий абонентов ARPU (в сегменте B2C) составило 421 руб. и 491 руб. соответственно. Число абонентов платного телевидения составило 9,5 млн, ARPU — 294 руб.

В том числе число абонентов IPTV составило 8 млн, число абонентов кабельного ТВ — 4 млн. Их ARPU составило 336 руб. и 214 руб. соответственно. Число абонентов фиксированной телефонии — 8,1 млн, ARPU абонентов фиксированной телефонии — 340 руб. По числу абонентов ШПД и фиксированной телефонии «Ростелеком» является лидером. По числу абонентов платного ТВ «Ростелеком», по данным TMT Consulting, отстает лишь от спутникового оператора «Триколор».

МТС — лидер по числу сотовых абонентов

У МТС в 2025 г. выручка составила 807,2 млрд руб., компания по данному показателю находится на втором месте после «Ростелекома». В том числе выручка от реализации услуг составила 741,4 млрд руб., от реализации товаров — 65,7 млрд руб. Операционная прибыль составила 154,6 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 19,2%.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

Показатель OIBDA составил 279,7 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 35%. Чистая прибыль составила 35,2 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 4,4%. Капитальные затраты составили 120,6 млрд руб. (14,9% от выручки), чистый долг — 458,3 млрд руб., отношение чистого долга к показателю OIBDA — 1,6x. По размеру чистого долга МТС находится на втором месте после «Ростелекома», по соотношению чистый долг / OIBDA у МТС наилучший показатель.

В телекоммуникациях сервисная выручка МТС составила 502,4 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 58,6 млрд руб. Выручка от финтех-направления («МТС-Банк») составила 172,4 млрд руб., от рекламных технологий (MTS Ads) — 70 млрд руб. (в том числе непосредственно от рекламных технологий — 27,5 млрд руб., от SMS-рассылок — 42,5 млрд руб.). Выручка MWS (MTS Web Services, облачные технологии и пр.) составила 63,8 млрд руб., «Медиахолдинга» (Kion и пр.) — 28,9 млрд руб.

В разрезе клиентских сегментов выручка в сегменте B2C составила 331,8 млрд руб., в том числе выручка от мобильной связи — 286,6 млрд руб., выручка от фиксированной связи — 47 млрд руб. Выручка в сегментах B2B и B2G составила 92,2 млрд руб., в сегменте B2O — 78,5 млрд руб.

Tаблица 1
Показатель
МТС
«Вымпелком»
«Мегафон»
«Ростелеком»
Выручка, млрд руб.
807,2
334,67
525,5
872,8
Сервиcная выручка (телекоммуникации), млрд руб.
502,4
315,04
445,43
н/д
Выручка от продажи оборудования, млрд руб.
58,6
19,6
80,13
н/д
Операционная прибыль, млрд руб.
154,6
н/д
н/д
149,36
Рентабельность по операционной прибыли, %
19,2
н/д
н/д
17
EBITDA/OIBDA, млрд руб.
279,7
142,77
222,3
331
Рентабельность по EBITDA/OIBDA, %
35
42,7
42,3
37,9
Чистая прибыль, млрд руб.
35,2
79,5
41,3
18,7
Рентабельность по чистой прибыли, %
4,4
23,7
7,8
2,1
Капитальные затраты, млрд руб.
120,6
79,5
40
158
Доля капитальных затрат в выручке, %
14,9
23,8
7,6
18,1
Чистый долг, млрд руб.
458,3
344
443,8
689,6
Чистый долг/OIBDA (EBITDA)
1,6
2,41
2
2,1
Выручка от мобильной связи, млрд руб.
н/д
н/д
н/д
288,3
Выручка от ШПД, млрд руб.
н/д
н/д
н/д
119,7
Выручка от фиксированной телефонии, млрд руб.
н/д
н/д
н/д
36,9
Выручка от платного ТВ, млрд руб.
н/д
н/д
н/д
103,7
Выручка от цифровых сервисов, млрд руб.
63.,8
н/д
н/д
217,8
Выручка от сегмента B2C, млрд руб.
331,8
н/д
н/д
170,6
Выручка от мобильной связи (B2C), млрд руб.
286,6 (B2C)
н/д
н/д
н/д
Выручка от фиксированной связи (И2С), млрд руб.
47 (B2C)
н/д
н/д
н/д
Выручка от сегментов B2B и B2G, млрд руб.
92,2
н/д
н/д
175,9
Выручка от сегментов B2O, млрд руб.
78,5
н/д
н/д
82,3
Число мобильных абонентов, млн
83,4
н/д
79,37
48,9
MBOU, Гб
н/д
н/д
н/д
21,4
MBOU пользователей смартфонов, Гб
11,7
н/д
н/д
н/д
Отток абонентов мобильной связи (churn), %
н/д
н/д
н/д
25,1
Число абонентов ШПД, млн
5,35
н/д
н/д
15,6
ARPU абонентов ШПД, руб.
н/д
н/д
н/д
947
Число абонентов платного ТВ, млн
4,17
н/д
н/д
9,5
ARPU абонентов платного ТВ, руб.
н/д
н/д
н/д
294
Число абонентов фиксированной телефоннии, млн
н/д
н/д
н/д
8,1
ARPU абонентов фиксированной телефонии, руб.
н/д
н/д
н/д
340

Источник: CNews Analytics, 2026

Число мобильных абонентов МТС составляет 83,4 млн, оператор является лидером в России по данному показателю. MBOU пользователей смартфонами составил 11,7 Гб. Число абонентов ШПД составило 5,35 млн, число абонентов платного ТВ — 4,17 млн.

«МегаФон» — наименьшие капитальные затраты

У «МегаФона» выручка составила 525,5 млрд руб., оператор находится на третьем месте по данному показателю. Сервисная выручка компании составила 445 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 80,13 млрд руб. Показатель OIBDA составил 222,3 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 42,3%. Чистая прибыль составила 41,3 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 7,8%.

Капитальные затраты составили 40 млрд руб. (7,6% от выручки), это наименьшее значение среди операторов «большой четверки». Чистый долг (по расчетам CNews) составил 443,8 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю OIBDA составило 2x. Число сотовых абонентов составляет 79,37 млн, company по данному показателю находится на втором месте в России.

«Вымпелком» — наименьший уровень задолженности

У «Вымпелкома» выручка в 2025 г. составила 334,67 млрд руб., компания по данному показателю замыкает «большую четверку». В том числе сервисная выручка составила 315 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 19,6 млрд руб.

Показатель EBITDA составил 141,77 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 41,7%. Капитальные затраты составили 79,5 млрд руб. (23,8% от выручки). Чистый долг составил 344 млрд руб. (наименьший показатель среди операторов), отношение чистого долга к показателю EBITDA — 2,4x. Количество сотовых и фиксированных абонентов компания не раскрывает.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290