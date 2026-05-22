CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Электроника Ритейл Дистрибуция Логистика Техника
|

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Корпорация IBM и Министерство торговли США подписали письмо о намерениях, касающееся создания в Америке производственного предприятия, специализирующегося на квантовых чипах. Согласно договоренностям, новое предприятие Anderon разместится в штате Нью-Йорк, оно станет первой в США фабрикой, ориентированной исключительно на квантовые технологии.

Грант на производство

Министерство торговли (Минторг) США предоставило IBM грант на $1 млрд на производство квантовых чипов, пишет CNN.

В мае 2026 г. Минторг США выделил американской корпорации IBM грант в размере $1 млрд на строительство завода по производству квантовых чипов. Как следует из пресс-релиза IBM, данное соглашение призвано обеспечить Соединенным Штатам глобальное лидерство в области квантовых технологий, а также способствовать развитию национальной квантовой экосистемы.

carson-masterson-0mxw-dvulok-unsplash_1.jpg

Unsplash - Carson Masterson
Власти США выделяют IBM $1 млрд на производство квантовых чипов

Программа стимулирования Минторга в рамках Закона о чипах и науке (CHIPS), о чем информировал CNews, окажет поддержку научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам новой компании IBM под названием Anderon. Производство станет первой в США фабрикой, специализирующейся исключительно на квантовых технологиях. Основная цель инициативы — обеспечить Соединенным Штатам лидерство в мировом производстве квантовых пластин.

Инвестиции компании

В дополнение к $1 млрд субсидий от Минторга США сама компания IBM вложит в Anderon $1 млрд, а также инвестирует значительные средства в интеллектуальную собственность, активы и квалифицированный персонал. По мере роста нового производства, руководство IBM рассчитывает привлечь новых инвесторов после 2026 г.

Штаб-квартира компании Anderon будет расположена в городе Олбани, штат Нью-Йорк. Предприятие будет функционировать как завод по производству квантовых пластин диаметром 300 миллиметров. Как отмечает IBM, реализация проекта позволит США существенно укрепить свои позиции в качестве глобального центра квантовой индустрии. По прогнозам американского Минторга, к 2040 г. данная отрасль может принести экономике страны до $850 млрд выгоды, способствуя росту ВВП и укреплению национальной безопасности США.

Внедрение технологий

Корпорация IBM уже разработала и успешно протестировала масштабируемую технологию производства квантовых пластин, что открывает путь к их коммерциализации.

Компания Anderon планирует использовать ведущие компетенции IBM в области создания и развертывания квантовых компьютеров для организации производства квантовых пластин. Цель проекта — обеспечить поставки пластин для большого числа компаний, работающих в сфере квантовых технологий по всему миру.

Anderon начнет с поддержки производства пластин для сверхпроводящих кубитов и сопутствующей электроники, а затем расширит деятельность на другие квантовые технологии.

По состоянию на 22 мая 2026 г. корпорация IBM развернула более 90 квантовых систем. Компания сформировала глобальную экосистему клиентов и партнеров, в которую входят свыше 325 компаний из списка Fortune 500, а также стартапы, ведущие университеты и государственные учреждения. Участники экосистемы используют квантовые компьютеры IBM для решения задач в области химии, биологии, материаловедения и других перспективных научных направлений.

Рост акций

В мае 2026 г. акции компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, подскочили в четверг после того, как правительство США заявило о выделении почти $2 млрд в виде грантов девяти компаниям, работающим в этой области.

По информации CNBC, Национальный институт стандартов и технологий объявил о подписании писем о намерениях в своем пресс-релизе, заявив, что приобретет миноритарную неконтролирующую долю в каждой компании.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

Крупнейшим бенефициаром пакета является IBM, Минторг США согласился предоставить компании $1 млрд. Акции IBM выросли примерно на 7%. Компания в 2026 г. является одним из лидеров в движении по созданию суперкомпьютеров с использованием квантовых технологий.

Компания GlobalFoundries, производитель микросхем, получит $375 млн, а другие получатели грантов, D-Wave Quantum, Rigetti Computing и Infleqtion, рассчитывают получить по $100 млн. Сообщается, что стартап Diraq получит грант в размере $38 млн. Акции D-Wave и Rigetti взлетели на 25%, а Infleqtion — примерно на 30%. Акции других квантовых компаний, не вошедших в список получателей грантов, также выросли на фоне новостей: Arqit поднялась на 30%, IonQ — на 12%, а Quantum Computing — на 17%.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290