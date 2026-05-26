Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их

Российские власти стали очень активно интересоваться IP-адресами российских граждан. Настолько активно, что Роскомнадзор уже оштрафовал почти 100 операторов связи за непредоставление IP-адресов своих абонентов.

Что в адресе тебе моем

В России началась новая лавина штрафов для операторов связи. Как пишут «Известия», теперь их массово наказывают за непредоставление властям информации об IP-адресах конкретных абонентов.

К концу мая 2026 г. количество операторов, получивших штраф, составило 85, а выписывает их Роскомнадзор. Согласно действующему российскому законодательству, регулятор вправе требовать у операторов сведения об IP-адресах их абонентов, и он активно этим правом пользуется. Для примера, в одном только марте 2026 г. Роскомнадзор направил провайдерам почти 1400 таких требований.

Операторы обязаны предоставлять данные об IP-адресах своих клиентов в течение 24 часов после поступления запроса Роскомнадзора. В ряде случаев этот дедлайн сокращается до 60 минут.

Разумеется, безопасность

Как и в случае с подавляющим большинством других инициатив, связанных с контролем и ограничениями работы интернета в России, право Роскомнадзора запрашивать у провайдеров IP-адреса россиян связано с защитой безопасности. Но если регулярные отлучения россиян от мобильного интернета, приводящие к неработоспособности множества сервисов, увязывают с защитой от БПЛА, то в данном случае речь о кибербезопасности.

Фото: victor217 / FreePik
Безопасность россиян в Рунете под большим вопросом, если не предоставить в Роскомнадзор IP-адреса

«Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона "О связи", обязывающего операторов предоставлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам», – сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре.

Опрошенные изданием эксперты согласны, что все дело в кибербезопасности. По их мнению, контроль за IP-адресами позволяет «выявить и локализовать источник вредоносного трафика», а также защититься от спама.

Эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков заявил, что знание Роскомнадзором IP-адресов конкретных россиян необходимо «для эффективной фильтрации трафика и реагирования на DDoS-атаки, при которых злоумышленники систематически используют подмену сетевых адресов».

Деньги, денежки

Юристы видят в непредоставлении операторами связи сведений об IP-адресах своих абонентов нарушение сразу нескольких статей, но пока не из уголовного кодекса. Так, по мнению главы направления «Разрешение IT&IP споров» в юрфирме «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, тяжесть административного правонарушения будет зависеть от его характера, а также от «обстоятельств дела».

Размер наказания, по оценке Шицле, может достигать 500 тыс. руб. А если отказать Роскомнадзору повторно, то заплатить придется до 1 млн руб.

Также, по словам Шицле, непредоставление IP-адреса может быть классифицировано как нарушение условий лицензии, а это ч.3 ст. 14.1 КоАП России. За это придется заплатить до 40 тыс. руб.

Речи об аннулировании лицензии пока нет. Напомним, что в 2024 г. российские власти угрожали провайдерам отзывом лицензии за самовольное размедление YouTube.

Кто и сколько заплатит

IP-адрес абонента меняется с каждой новой сессией, только если он не приобрел себе статический IP-адрес. А новая сессия у одного россиянина может создаваться несколько раз в день – например, если домашний интернет работает нестабильно, или если смартфон при перемещении владельца подключается к разным базовым станциям.

По словам собеседников издания, у крупных провайдеров количество смен параметров у выделенных им IP-адресов может исчисляться сотнями тысяч в сутки. Обработка такого массива данных с целью возможного предоставления информации властям по конкретным абонентам может потребовать от провайдеров интеграции полностью автоматизированных систем онлайн-взаимодействия.

Собеседники издания полагают, что таких систем, способных отслеживать изменения IP-адресов абонентов в реальном времени, у операторов, вероятно, сейчас нет. Во сколько обойдутся их разработка и последующая интеграция, они не уточнили.

Роскомнадзор все отрицает

После публикации материала Роскомнадзор выступил с опровержением информации о сборе IP-адресов россиян.

«Сбор IP-адресов пользователей операторов связи ведомством не ведется. В соответствии с приказом Роскомнадзора операторы связи предоставляют данные об IP-адресах, которые оператор связи назначает используемому им и его пользователями на сети оборудованию. Сбор данных о пользователях не ведется», - заявили представители Роскомнадзора (цитата по ТАСС).

Геннадий Ефремов

