CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Бизнес Законодательство Телеком Техника
|

Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян

Минцифры добавило в перечень данных, которые операторы связи собирают о своих абонентах и передают силовым структурам, новые пункты. Теперь в списке есть паспортные данные, адрес проживания, счета в банках и многое другое. Как и всегда власти аргументируют это заботой о безопасности.

Нужно больше информации

Российские операторы связи начнут собирать еще больше информации о своих абонентах для последующей ее передачи силовым структурам. Как пишет «Коммерсант», делать это они будут с подачи Минцифры – ведомство существенно расширило перечень данных россиян для сбора и отправки силовикам.

Приказ министерства размещен на портале «Официальное опубликование правовых актов» и датирован 22 мая 2026 г. В нем прописаны новые правила, которым должны подчиняться организаторы распространения информации и владельцы автономных систем. Эти правила прописывают настройки ИТ-систем для работы с СОРМ – системой технического обеспечения оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно новому приказу Минцифры отныне операторы связи должны передавать силовикам, помимо прочего, паспортные данные россиян, адреса их прописки и проживания, ИНН, все банковские реквизиты. Также в архив будут добавлены геокоординаты россиян, IP-адреса, домены, логины и организационные сведения.

Стандартный аргумент

Комментируя существенное расширение перечня передаваемых операторами связи силовикам данных о россиянах, представители Минцифры подчеркнули, что все это – исключительно ради безопасности граждан и страны.

sovk6.jpg

DISA Global Solutions
Россияне под колпаком

В ведомстве подчеркнули, что новый приказ «закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи».

«Установка такого оборудования необходима для обеспечения безопасности», – заявили «Коммерсанту» в Минцифры.

Обойти не удастся

У россиян нет возможности подключиться к оператору связи, который гарантированно не будет передавать информацию о них силовым структурам. Благодаря знаменитому «пакету Яровой» установка систем СОРМ обязательна для всех без исключения провайдеров.

Более того, это требование действует почти восемь лет. Сам «пакет Яровой» был принят в 2016 г., а обязательной установка СОРМ стала с июля 2018 г.

При этом для многих небольших провайдеров интеграция СОРМ в свои сети до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для СОРМ стоит минимум 5 млн руб., а небольшие провайдеры едва ли могут позволить себе такие расходы, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Сомнительная помощь

Как отмечает издание, в России может получить значительное развитие услуга «аутсорминга». За счет нее операторы, уже внедрившие СОРМ в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам.

Крупные провайдеры уверены, что их более маленькие конкуренты не выполняют требования по СОРМ. В частности, такое мнение в мае 2026 г. «Коммерсанту» высказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Для регулятора, видимо, осуществлять непрерывный контроль за несколькими тысячами операторов сложно», – добавил он.

Впрочем, после введения новых требований даже крупным операторам может потребоваться модернизация оборудования, отметили представители «Ростелекома».

Сторонние эксперты тоже полагают, что операторам придется вложиться в модернизацию инфраструктуры сбора и передачи информации о своих абонентах. «Бизнесу, владеющему такой инфраструктурой, придется модернизировать оборудование, возможно, закупать более мощные серверы для «отложенного» поиска и переписывать программное обеспечение для интеграции с новыми интерфейсами. При этом это повышает возможности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений», – сказал «Коммерсанту» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290