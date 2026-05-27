CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Финансовые результаты Инвестиции и M&A Телеком Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника Ритейл Дистрибуция Логистика Розница Техника ИТ в торговле
|

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Профсоюз Samsung одобрил соглашение с руководством компании, предусматривающее выплату каждому сотруднику дополнительных бонусов в размере до $400 тыс. Около 40% этой суммы распределят поровну между сотрудниками подразделений по выпуску полупроводников. Оставшиеся средства распределят между разными подразделениями в зависимости от их финансовых показателей.

Компенсационные выплаты

Профсоюзы Samsung одобрили соглашение с руководством компании, которое предусматривает возможность выплаты значительных годовых бонусов некоторым рядовым сотрудникам, об этом сообщает Financial Times.

В апреле 2026 г. свыше 30 тыс. работников Samsung устроили массовый протест, требуя повысить зарплату и большие премии, писал CNews. Они узнали, сколько платит своим сотрудникам SK Hynix – главный конкурент Samsung на рынке памяти. Если они все перейдут туда, им даже не придется уезжать из своей страны – и Samsung, и SK Hynix базируются в Южной Корее.

Согласно достигнутому компромиссу, сотрудники полупроводникового подразделения Samsung Device Solutions (основным направлением деятельности которого является производство чипов памяти) получат специальную премию в размере 10,5% от операционной прибыли подразделения. Верхний лимит премии не установлен.

В сочетании с действующей системой премий это позволит многим сотрудникам полупроводникового подразделения получить около $340 тыс., а в максимальном случае — до $400 тыс. до вычета налогов. Значительная часть бонусов будет выплачена акциями компании Samsung. При этом для сотрудников других подразделений (смартфоны, бытовая техника и других) размер бонусов окажется существенно ниже и составит всего несколько тысяч долларов.

sam6.jpg

Samsung
Samsung выплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, чтобы не допустить забастовки

Помимо бонусов, соглашение предусматривает повышение базовой заработной платы в среднем на 6,2%, а также расширение программы жилищных кредитов для сотрудников. Сделка была заключена 20 мая 2026 г. т.е. в последний момент при посредничестве министра труда — буквально за час до начала запланированной масштабной забастовки. Это позволило избежать серьезных сбоев в глобальной цепочке поставок чипов на фоне высокого спроса на продукцию для искусственного интеллекта (ИИ).

Профсоюзы изначально настаивали на более жестких условиях, требуя 15% от прибыли подразделения, ориентируясь на практику конкурента SK Hynix. В итоге сторонам удалось достичь компромиссного соглашения. Несмотря на заключенную договоренность, внутри компании сохраняется определенное напряжение. Сотрудники других подразделений Samsung выражают недовольство значительным разрывом в размере выплат, а часть акционеров критикует объем одобренных бонусов.

Акция протеста

В апреле 2026 г. 40 тыс. работников Samsung в Южной Корее провели крупнейшую в истории компании акцию протеста, требуя более высоких бонусов и сокращения разрыва в оплате труда с конкурентом SK Hynix.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Главное требование профсоюза — увеличить выплаты и отменить ограничения на бонусы, поскольку сотрудники считают, что Samsung платит значительно меньше, чем SK Hynix, особенно на фоне бума ИИ-чипов.

Компания предлагает компромисс (около 10% операционной прибыли на премии и повышение зарплат), но профсоюз настаиваивал на более выгодные условия и грозил 18-дневной забастовкой, которая может повлиять на производство и поставки чипов.

Рыночная капитализация

Рыночная капитализация Samsung в мае 2026 г. достигла $1 трлн на фоне резкого роста акций благодаря буму спроса на ИИ-чипы. Компания стала второй в Азии после Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с такой оценкой.

Рост обусловлен высоким спросом на память (HBM, DRAM, NAND) для ИИ и дата-центров. Прибыль чип-подразделения Samsung резко выросла, а мощности на 2026 г. уже распроданы. Вместе с SK Hynix и TSMC компания находится в центре глобального ИИ-бума.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян

До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290