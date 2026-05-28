CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Телеком Интернет E-commerce Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Ритейл Дистрибуция Интернет Логистика Общепит Розница ИТ в торговле
|

В 2025 году российская платформенная экономика обеспечила 8,5% ВВП страны

Цифровые платформы обеспечили 8,5% валового внутреннего продукта России по итогам 2025 г., а совокупный оборот сектора достиг 18,3 трлн руб. объем платформенной экономики вырос в шесть раз, а число заказов через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды превысило 12 млрд руб. Как отмечают эксперты, дальнейшее развитие платформенной экономики потребует сбалансированного регулирования, а чрезмерные ограничения могут замедлить рост отрасли.

Экономический рост

Платформенная экономика обеспечила 8,5% валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 г., пишут «Ведомости». Совокупный оборот цифровых платформ достиг 18,3 трлн руб.

Цифровые платформы по итогам 2025 г. обеспечили 8,5% ВВП России, а совокупный оборот сектора достиг 18,3 трлн руб., об этом говорится в исследовании Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), подготовленном для Ассоциации цифровых платформ (АЦП). В нем сказано, что за последние с 2021 г. объем платформенной экономики вырос в шесть раз. В 2025 г. через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды было совершено более 12 млрд заказов.

Платформенная экономика — это модель, в которой цифровые сервисы выступают посредниками между большим количеством людей, продавцов и исполнителей услуг. Она охватывает десятки сфер: от торговли и такси до доставки, бронирования жилья и фриланс-бирж.

Представитель Wildberries отметил «Ведомостям», что сегмент электроники и крупногабаритной бытовой техники продолжает демонстрировать самые высокие темпы роста на платформе. Согласно его данным, оборот крупной бытовой техники в 2025 г. вырос на 170% по сравнению с 2024 г., а в 2026 г. сохранится на отметке 120%. При этом продажи ноутбуков в 2025 г. увеличились на 209%, а показатель по смартфонам практически удвоился. В 2026 г. совокупные продажи смартфонов, ноутбуков, телевизоров, аудиоаппаратуры и сетевого оборудования также выросли более чем вдвое.

В корпорации подчеркнули, что стремительный рост наблюдается не только в отдельных нишах, но и во многих других: от шин и аккумуляторов до мебели и строительных материалов. Представитель Wildberries объясняет эту тенденцию изменением потребительских предпочтений в сторону более сложных и дорогостоящих товаров, а также увеличением уровня доверия покупателей к электронной коммерции.

mak6.jpg
Photogenica - Primakov
В 2025 г. российская платформенная экономика обеспечила 8,5% ВВП
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

По мнению эксперта, бесконтрольное расширение платформенного сектора невозможно без синхронного совершенствования нормативной базы, логистических цепочек, финансовых технологий и новых услуг, как писал CNews. Он подчеркивает, что цифровые площадки уже выступают ключевым двигателем экономического роста, так как устраняют препятствия для развития малого и среднего предпринимательства и генерируют рабочие места в регионах. Однако собеседник предупреждает, что чрезмерный контроль способен затормозить прогресс отрасли.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что доля платформенной экономики в ВВП на уровне 8,5% выглядит реалистичной, если брать во внимание объемы сделок в основных нишах. Эксперт подчеркивает, что текущий динамичный рост концентрируется вокруг маркетплейсов и агрегаторов такси, тогда как остальные направления развиваются значительно медленнее. В качестве главной угрозы для подобных бизнес-моделей он выделяет риск усиления государственного регулирования. Эксперт указывает на то, что в условиях, когда российские компании сталкиваются с трудностями выхода на зарубежные рынки, цифровые площадки становятся не только локомотивом внутреннего потребления, но и важным каналом для продвижения товаров за рубеж. По его мнению, излишне жесткие меры контроля способны существенно замедлить развитие этого перспективного сектора.

Масштабы уже сравнимы с крупнейшими отраслями

Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Алексей Федоров считает, что оценка НИУ ВШЭ в 8,5% ВВП скорее теоретическая конструкция. При этом он подчеркивает, что масштабы платформенной экономики уже сравнимы с крупнейшими отраслями в России. По его словам, совокупный оборот Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» по итогам 2025 г. уже достиг около 11 трлн руб., что эквивалентно более чем 5% ВВП страны.

Алексей Федоров подчеркивает, что отрасль плавно перетекает от периода стремительного расширения к фазе зрелой конкурентной борьбы. Среди ключевых угроз он выделяет существенные расходы на логистику, процесс слияния рынка ведущими компаниями и снижение темпов привлечения новой аудитории. По его мнению, будущее развитие платформ будет определяться борьбой за текущую клиентскую базу и расширением деятельности в смежных областях, таких как финансовые технологии, рекламный бизнес и службы доставки.

Объединение сегментов

Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов подчеркивает, что сегменты электронной и традиционной коммерции фактически объединились в единое целое, а различия между классическими ритейлерами и цифровыми платформами постепенно исчезают. По его мнению, крупные торговые сети уже давно перешли на омниканальную модель, интегрируя физические точки продаж, мобильные приложения, службы доставки и пункты самовывоза в единую экосистему. Богданов утверждает, что в нише онлайн-торговли продуктами питания цифровые площадки уже захватили наибольшую долю рынка. Согласно статистике компании Infoline, к концу 2025 г. четыре ведущие маркетплейсы обеспечили 48% объема рынка товаров повседневного спроса, тогда как шесть традиционных ритейлеров сумели занять лишь 46%.

В АКОРТ предлагают рассматривать роль цифровых платформ не изолированно, а как неотъемлемый элемент совокупного вклада розничной сферы в национальную экономику. Согласно статистике Федеральной службы государственной статистики (Росстат) России, на долю торговли (за исключением автоторговли) в 2025 г. пришлось порядка 10,8% ВВП. Станислав Богданов полагает, что прогресс электронных площадок и развитие омниканальных моделей способствует росту значимости торгового сектора, поскольку эти направления стимулируют приток инвестиций в логистические цепочки и инфраструктурные проекты.

Цифровая трансформация

Партнер Data Insight Федор Вирин утверждает «Ведомостям», что платформы — это прежде всего следствие цифровой трансформации. По его мнению, они не ограничиваются лишь переносом текущих процессов в интернет-пространство, а формируют новые модели коммуникации между покупателями, продавцами, компаниями и государством.

Вирин подчеркивает, что цифровые процессы отличаются большей прозрачностью по сравнению с традиционными методами работы, что облегчает понимание происходящего как для участников рынка, так и для госструктур. Эксперт полагает, что такой формат ведения бизнеса стал новым стандартом и сохранится на долгие годы. В связи с этим ключевой проблемой, по мнению специалиста, являются не риски самой платформенной экономики, а особенности регулирования и взаимодействия государства и общества с конкретными площадками.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290