CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Техника
|

В России готовят к запуску первые сети 5G. Но они будут неправильными

Летом 2026 г. в России может состояться запуск первых общедоступных сетей 5G. В США они работают с 2019 г. Власти собираются выделить операторам диапазон частот 4,63-4,99 ГГц, вот только в большинстве других стран используются совсем другие частоты – так называемый «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц. Многие смартфоны их тоже не поддерживают.

Обещанного семь лет ждут

До запуска коммерческих (общедоступных) сотовых сетей пятого поколения (5G) в России потенциально осталось всего несколько недель). Они могут появиться до конца августа 2026 г., то есть в течение лета.

По информации «Известий», в конце июня 2026 г. власти намерены выделить операторам связи из «большой четверки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2) диапазон 4,63–4,99 ГГц для развертывания сетей пятого поколения в крупных городах. Когда такие сети появятся в небольших населенных пунктах, издание не сообщает. Напомним, в стране всего лишь 16 городов-миллионников.

Для сравнения, США и Китай строят общедоступные сети пятого поколения с 2019 г. Такие сети обеспечивают существенно более высокую передачу данных по сравнению с четвертым поколением.

Опять не то

Диапазон 4,63–4,99 ГГц хоть и подходит для сетей пятого поколения, но не является «золотым стандартом». Таковым признаны частоты 3,4-3,8 ГГц, на которых строят свои сети операторы во многих других странах. Но в России они заняты силовиками, и те не намерены их отдавать.

5g6.jpg

freepik
У России в очередной раз свой путь

Но даже если операторам действительно отдадут диапазон 4,63–4,99 ГГц летом 2026 г., построить сети 5G, и притом сделать это оперативно они все равно не смогут. Как пишут «Известия», сейчас у них нет оборудования, способного работать на таких частотах. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в ближайшие годы 5G за пределами крупнейших населенных пунктов стран ждать не стоит.

Максимальная российскость

Еще одно препятствие на пути построения сетей пятого поколения – обязательно требование к операторам, чтобы те использовали исключительно российское оборудование. Но отечественных базовых станций с поддержкой 5G пока не так уж много – их, вероятнее всего, не хватит для стабильного покрытия даже в городах-миллионниках.

По этой причине переход на такое «железо» было решено сделать поэтапно. К концу 2027 г., то есть через полтора года от дня публикации материла, доля отечественных радиоэлектронных средств в сетях 5G должна быть как минимум 1%.

Дальше темпы будут нарастать. К 2030 г. доля российского «железа» в сетях 5G должна вырасти минимум до 50%, а к концу 2031 г. – до 100%.

Встаньте в очередь и ждите

По информации издания, до конца 2026 г. сети 5G появятся лишь в четырех российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жителям остальных 12 городов придется ждать до конца 2027 г.

К 2030 г. число российских населенных пунктов, где будет работать 5G, достигнет 40, к 2035 г. их будет до 84, приводят «Известия» данные из приложения к проекту решения Госкомиссии по радиочастотам. Их названия тоже держатся в тайне.

Где вы были эти восемь лет

Один из собеседников издания отметил, что российские власти и операторы связи потратили на обсуждение строительства сотовых сетей пятого поколения целых восемь лет. За это время как минимум Евросоюз, США и Китай давно покрыли свои территории такими сетями.

В России же операторы продолжают выжимать последние соки из сетей четвертого поколения, которые работают с 2011 г., и попутно отключать сети 3G. В стране были попытки запуска 5G, но дальше локальных экспериментов дело так и не пошло.

Ты это, купи смартфон

Еще одна проблема будущих российских сетей 5G заключается в том, что далеко не все смартфоны поддерживают диапазон 4,63–4,99 ГГц, утверждает собеседник издания. CNews писал, что для пользования отечественными сетями пятого поколения многим россиянам с высокой степенью вероятности придется сменить смартфон и при покупке нового внимательно изучать его спецификации.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

Отметим, что Россия – далеко не самый крупный рынок сбыта для производителей смартфонов, к тому же нужно учитывать экономические реалии страны. Это означает, что не все вендоры будут готовы выпускать смартфоны с поддержкой диапазона 4,63–4,99 ГГц.

Также важно учесть, что многие крупные производители техники, например, Samsung и Apple, вовсе ушли из России и не поставляют свою технику в страну. Она ввозится по параллельному импорту, но, как сообщал CNews, власти взялись удалять из него самые популярные бренды.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS

В 2025 году российская платформенная экономика обеспечила 8,5% ВВП страны

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290