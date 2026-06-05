В России найден способ улучшить связь с космическими аппаратами при межпланетных исследованиях

В МАИ нашли способ предотвратить помехи и затухание сигналов связи при удалении космического аппарата на большие расстояния. Технологии разработаны для аппаратов с электроракетными двигателями, на которых Россия собирается исследовать межпланетное пространство.



Решения для космической связи

В Московском авиационном институте (МАИ) проработаны технологии повышения эффективности связи для межпланетных космических аппаратов с электроракетными двигательными установками (ЭРДУ), сообщили CNews представители вуза.

Ученые нашли способ минимизации помех, создаваемых работой ЭРДУ, и решили проблему затухания сигнала на больших расстояниях без применения большого количества аппаратов-ретрансляторов.

Исследования проводились под руководством профессора кафедры 408 «Инфокоммуникации» МАИ, доктора технических наук Андрея Плохих для поиска новых возможностей обеспечения надежной связи на расстояниях в сотни миллионов километров, указано в собощении.

Пресс-служба МАИ / Личный архив В МАИ провели исследование для обеспечения качественной связью полетов в космос на большие расстояния

Технологии переданы в профильные предприятия ракетно-космической отрасли для дальнейшей практической отработки.

Помехи электроракетных двигателей

ЭРДУ помогают решить задачу создания космических аппаратов с увеличенным сроком службы для дальних путешествий. Но специфика их работы может создавать существенные помехи при передаче данных на Землю.

Электроракетный двигатель создает тягу за счет ускорения заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Высокие значения удельного импульса, характерные для ЭРДУ, способствуют значительному сокращению необходимого топлива и продлению жизненного цикла космических миссий, по словам Плохих.

«Работа таких двигателей сопряжена со сложными электродинамическими процессами, возникающими при ионизации и ускорении компонентов топлива, в результате которых может возникать помеховое излучение, снижающее пропускную способность каналов космической связи, что особенно критично на сверхбольших удалениях от Земли», — сказал Плохих.

Для улучшения качества связи команда МАИ предложила применять методы слепого разделения сигналов, в частности — метод анализа независимых компонент. Он позволяет эффективно отделять сигналы от помех на основании их статистических свойств.

Затухание сигнала на дальних расстояниях

У систем связи для полетов в космос на большие расстояния есть еще одна проблема — это затухание сигнала. Чтобы связь не прерывалась, традиционно используются промежуточные космические аппараты с приемо-передающими устройствами — ретрансляторы.

«Это дает выигрыш в уровне сигнала и, соответственно, пропускной способности канала связи. Космические аппараты-ретрансляторы могут располагаться, например, на орбитах вокруг Солнца или в точках либрации — местах, где гравитация планеты назначения и Солнца уравновешена. Использование ретрансляторов дает возможность также бороться с ухудшением качества связи при засветке Солнцем в момент его нахождения на линии “Земля — космический аппарат”», — рассказал Плохих.

Однако для реализации далеко идущих планов освоения космоса такая система имеет недостатки.

При двухзвенной схеме ретранслятор принимает сигнал основного аппарата, а затем передает его на Землю. Более широкие задачи в рамках Солнечной системы потребуют создания сложной орбитальной группировки ретрансляторов, количество которых может измеряться тысячами.

Плюс нахождение космических аппаратов-ретрансляторов на фиксированных орбитах не учитывает индивидуальной траектории полета целевого аппарата, которая определяется каждой конкретной миссией.

Решением может стать согласование орбиты ретранслятора с полетом основного аппарата. Под согласованием орбит понимается такое их взаимное положение, когда обеспечивается заданная скорость передачи данных и парирование засветки от Солнца на всех этапах полета, пояснили разработчики.

Идея исследователей из МАИ заключается в том, чтобы вывести ретранслятор с ЭРДУ на индивидуальную орбиту сопровождения, которая будет согласовываться с орбитой целевого космического аппарата на всей траектории перелета.

Планы полетов к другим планетам

Одним из ключевых направлений российского национального проекта «Космос» является исследование межпланетного космического пространства. О его утверждении Президентом России Владимиром Путиным «Коммерсант» писал в июне 2025 г. Запланированное финансирование составляет 4,4 трлн руб. до 2036 г., в том числе 2,2 трлн руб. до 2030 г. В проекте указаны восемь направлений — от спутниковой связи до пилотируемой космонавтики.

Человечество сможет организовывать пилотируемые миссии в дальний космос через три-четыре поколения, заявил «РИА Новости» вице-президент РАН Сергей Чернышев в апреле 2025 г. По мнению академика, нужно сначала изучить Луну, которая может стать базой для миссий на более дальние расстояния.