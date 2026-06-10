Вместо писем и посылок – SMS и мессенджеры. «Почта России» превратилась в мобильного оператора

«Почта России» начала работать виртуальным мобильным оператором. Она строит собственную сеть на инфраструктуре «Билайна» и продает SIM-карты в своих отделениях. Проект пока на стадии пилота и работает в трех регионах России, а информация о тарифах тщательно скрывается.

Зачем писать письма, когда можно позвонить

«Почта России» переквалифицировалась в мобильного оператора связи, сообщили CNews представители оператора «Билайн», который предоставил ей необходимую для этого инфраструктуру. На сайте «Почты России» опубликована аналогичная.

Проект носит название «Почта России Мобайл», и в обеих компаниях не объясняют, почему в наименовании используется английское слово, пусть и написанное кириллицей.

Напомним, «Почта России» – это федеральный почтовый оператор. Она занимается в первую очередь доставкой писем, документов и посылок по всей России, и подобные бизнесы для нее побочные.

Elena Mullagaleeva / Pixabay Миллионы россиян ассоциируют «Почту России» с письмами и посылками, но никак не с сотовой связью

Ранее «Почта России». уже пыталась пробовать себя в других бизнесах. Например, в 2016 г. она на пару с ВТБ открыла «Почта банк». Базой для него стал принадлежавший ВТБ «Лето-Банк». «Почта России» выкупила в нем 50% минус одну акцию за 5,5 млрд руб., контроль остался у ВТБ. В 2018 г. ВТБ продал две акции «Почта Банку» тогдашнему главе кредитной организации Дмитрию Руденко, тем самым формально перестав был контролирующим владельцем «Почта Банка». В 2024 г. «Почта России» продала ВТБ всю свою долю в «Почта Банке».

Становиться виртуальным оператором связи (использующим «железо» реальных операторов) – это нынче тренд в России. В эту сферу, сейчас идут в первую очередь банки – к моменту выхода материала в России работали «СберМобайл» (на сети Т2), «Тинькофф Мобайл» (Т2, МТС), «Газпромбанк Мобайл», «ВТБ Мобайл» и «Альфа-Мобайл». Также к виртуальным операторам относится и Yota, эксплуатирующий инфраструктуру «Мегафона».

Слишком много тайн

К моменту выхода материала «Почта России» не раскрывала на своем сайте стоимость своих тарифов. Да и в целом информации о «Почта России Мобайл» пока нет ни на сайте компании, ни в ее мобильном приложении.

Режим максимальной скрытности активирован

В «Билайне» сообщили CNews, что на старте будет доступно всего два тарифных плана. Первый в первый входят 1 ТБ мобильного интернета и 500 минут звонков, а второй создан для пенсионеров и носит название «Социальный пакет». Он включает 200 минут звонков, 200 SMS, 3 ГБ мобильного интернета, а также «Виртуальный помощник», защищающий от звонков спамеров и мошенников. Подключить его можно только при предъявлении пенсионного удостоверения.

На сайте «Почты России» пока нет даже раздела, посвященного новому оператору связи

Редакция CNews поинтересовалась у представителей «Почты России» о размерах абонентской платы. По из словам, первый тариф стоит 300 руб. в месяц, второй – 100-150 руб. в зависимости от региона. С учетом входящих в тариф опций они стоят значительно дешевле в сравнении с публичными тарифами любого из операторов «большой четверки». Это стандартный механизм переманивания абонентов, применяемый российскими виртуальными операторами.

Пока не для всех

Воспользоваться услугами нового оператора «Почты России» смогут далеко не все россияне, по крайней мере, на первом этапе. К середине июня 2026 г. «Почта России Мобайл» работал лишь в трех регионах России – Тверской, Калининградской областях и Республике Саха (Якутия). Чем обусловлен выбор, в «Почте России» и «Билайне» не уточнили.

Редакция CNews обратилась в «Почту России» с вопросами, когда оператор появится в других регионах, почему в качестве партнера был выбран именно «Билайн» и ожидает ответа. «Пилот будет несколько месяцев, после этого рассмотрим масштабирование», – ответили представители компании, проигнорировав вопрос о «Билайне».

В очередь за SIM-картами

На старте работы оператора приобрести его SIM-карту можно было исключительно в отделениях «Почты России». Для некоторых из них, даже в крупных городах характерны «живая» очередь ввиду неработающей электронной, а также доступность лишь одного-двух окон. Это часто приводит к необходимости длительного ожидания обслуживания.

«Почта России» на своем сайте уверяет, что SIM-карту ее нового оператора связи можно купить в 1330 почтовых отделениях, расположенных на территории пилотных регионов. CNews поинтересовался у представителей «Почты России» , можно ли купить SIM-карту в отделениях ВТБ, и получил такой ответ: «Речь только о почтовых отделениях».

Стоит напомнить, что с 2025 г. по решению российских властей россиянам запрещено оформлять на себя безлимитное количество SIM-карт. Теперь их может быть не больше 20 – если потребуется купить карту сверх этого лимита, то сперва придется расторгнуть договор по одному из имеющихся номеров.

С учетом того, что за основу «Почта России Мобайл» взял инфраструктуру «Билайна», ловить он будет только там, где есть сигнал самого «Билайна». Многие другие операторы связи предпочитают использовать «железо» сразу нескольких операторов, чтобы сократить количество «слепых зон», которые до сих пор присутствуют на картах покрытия операторов из «большой четверки».

Как пользоваться

Управлять своим тарифом и услугами связи клиенты «Почта России Мобайл» смогут в мобильном приложении «Почты России». Для этого нужно будет в верхней части пролистать длинный горизонтальный список сервисов до упора вправо, и там будет пиктограмма «Мобайл».

Свое отдельное приложение оператор пока не заслужил

Нажатие на эту иконку открывает новую страницу, на которой есть только кнопка «Войти», без возможности вернуться в основное приложение. Затем открывается поле ввода номера телефона – если ввести номер от другого оператора, будет выдано сообщение об ошибке.