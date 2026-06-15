В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА

На юго-западе Англии начал работу крупнейший в Европе испытательный полигон для беспилотных летательных аппаратов, предупредили в Министерстве обороны Великобритании. Работу там планируют вести в связке с частными компаниями. По данным британского оборонного ведомства, новая площадка должна стать одним из главных в стране центров, где будут разрабатывать и тестировать передовые технологии для дронов.

Запуск работы

В Великобритании открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проинформировало министерство обороны (Минобороны) Великобритании. Полигон будет сотрудничать с частным бизнесом в области разработки и испытания новейших технологий сфере БПЛА.

В июне 2026 г. министр обороны Великобритании Дэн Джарвис (Dan Jarvis) открыл крупнейший в Европе центр испытаний БПЛА в городе Суиндон.

Unsplash - Heidi Fin В Британии начал работу крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА

Центр получил название Uncrewed Systems Centre т.е. «Центр беспилотных систем» и расположен на территории предприятия DroneTEX, а площадь полигона для испытаний превышает 50 тыс. квадратных метров.

По данным Минобороны Великобритании, сам центр станет ключевым британским хабом по разработке и тестированию новейших технологий БПЛА. Он будет активно сотрудничать с частными компаниями.

Задачи центра

По словами Дэна Джарвиса, «Центр беспилотных систем» будет решать три ключевые задачи.

Во-первых, он станет национальным хабом для разработки и испытаний БПЛА.

Во-вторых, обеспечит платформу для тесного сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, союзниками и международными партнерами.

В-третьих, «Центр беспилотных систем» будет заниматься развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и автономных ИТ-систем.

В июне 2026 г. на его территории уже тестируют новые ИИ-протоколы, а также проверяют устойчивость беспилотников к неблагоприятным погодным условиям (дождь, ветер) и определяют их грузоподъемность.

Новые руководители

«Новое предприятие DroneTEX, расположенное в Центре беспилотных систем, является крупнейшим в Европе центром испытаний и разработки БПЛА», — заявил Дэн Джарвис на открытии полигона.

Это первое публичное выступление Дэна Джарвиса после назначения на должность министра обороны, которое состоялось 11 июня 2026 г. Ранее этот пост занимал Джон Хили (John Healy), который ушел в отставку, заявив, что власти выделяют недостаточное финансирование на нужды обороны.

Долгосрочные планы

В 2025 г. власти Великобритании объявляли о планах строительства в Суиндоне нового завода по производству дронов. Согласно заявлению, предприятие должно было обеспечивать полный цикл производства БПЛА — от разработки прототипов до серийной сборки.

В октябре 2025 г. Politico сообщало, что центр планировалось открыть в феврале 2026 г., однако запуск был отложен из-за проблем с финансированием. При этом в заявлении Минобороны Великобритании 13 июня 2026 г. не уточняется, является ли открытый полигон частью проекта завода.

По данным военного ведомства, в мире наблюдаются рекордные объемы применения дронов. В частности, Украина использует около 200 тыс. дронов в месяц, а в разгар боевых действий на Ближнем Востоке в сутки запускалось порядка 700 беспилотников. Именно этот опыт лег в основу концепции нового центра, ведь ключевым принципом его работы станет максимальная скорость внедрения новых технологий — недели, а не годы, как это было ранее.

Со слов Дэна Джарвиса, характер войны с 2022 г. меняется, и происходит это крайне стремительно. «На Украине и на Ближнем Востоке мы видим, как беспилотные системы эволюционируют и радикально меняют облик войны — на суше, в воздухе и на море», — отметил министр. По его словам, в современных условиях побеждают те, кто быстрее внедряет инновации, а бюрократическая культура компенсаторна, ее порождает некомпетентность и недостаток дисциплины.