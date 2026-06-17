Полный провал. Европейский ИИ не умеет бороться с дезинформацией

Созданные французским стартапом Mistral AI модели искусственного интеллекта, а также другие европейские ИТ-разработки генеративных нейронных сетей с открытым исходным кодом плохо справляются с фильтрацией дезинформации. К такому выводу пришли специалисты Института эстонского языка в июне 2026 г., проанализировавшие работу 60 разных ИТ-систем, включая Claude от Anthropic, GPT, Grok и другие с точки зрения их эффективности в удалении недостоверной информации.

Неэффективная работа

Ведущие европейская модели с технологией искусственного интеллекта (ИИ) оказались неспособны отфильтровывать дезинформацию и пропаганду, пишет Financial Times.

ИИ-модели, разработанные французским стартапом Mistral AI, а также другие европейские генеративные ИИ с открытым исходным кодом демонстрируют низкую эффективность в фильтрации дезинформации. К такому выводу в июне 2026 г. пришли специалисты Института эстонского языка, которые провели анализ работы 60 различных ИТ-систем, включая Claude от Anthropic, GPT, Grok и другие ИИ-модели. Исследование оценивало их способность выявлять и удалять недостоверную информацию.

Открытая генеративная модель — это нейронная сеть, обученная на больших массивах данных, архитектура и весовые коэффициенты которой находятся в открытом доступе. Любой пользователь может скачать, модифицировать и запустить такую модель на собственных серверах или компьютерах. Это обеспечивает полный контроль над ИТ-системой, высокую степень конфиденциальности, возможность работы в автономном режиме (без подключения к интернету) и отсутствие необходимости оплаты за использование.

Unsplash - Solen Feyissa Провал для европейский властей, генеративный ИИ не может бороться с дезинформацией

Специалисты протестировали различные ИИ-модели, задав им 75 вопросов на трех языках — английском, русском и эстонском. Цель исследования заключалась в оценке способности нейронных сетей выявлять предвзятость, манипулятивные утверждения, пропаганду и другие формы дезинформации. Согласно полученным результатам, наиболее продвинутая модель Mistral AI заняла лишь 47 место из 60. При этом все четыре ИИ-модели Mistral AI продемонстрировали эффективность ниже 40% в выявлении злонамеренной дезинформации.

Основанная в 2023 г. Mistral считается одним из самых многообещающих европейских игроков на ИИ-рынке, где доминируют американские и китайские ИТ-компании. Ее возглавляют три бывших ИТ-специалиста из Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) и Google, в сентябре 2025 г. Mistral привлекла 1,3 млрд евро от нидерландского производителя оборудования для микросхем ASML.

Результаты коммерческих ИИ-моделей

Лучшие результаты в выявлении дезинформации продемонстрировали различные версии ИИ-модели Claude, включая лидера рейтинга — Claude Fable 5, а также нейронные сети компаний Nvidia, Alibaba и OpenAI.

По оценке эстонских экспертов, полученные результаты свидетельствуют о более высокой ИТ-уязвимости открытых ИИ-моделей по сравнению с коммерческими. При этом многие правительственные и силовые структуры не могут использовать коммерческие ИИ-модели из-за рисков утечки конфиденциальной информации.

Официальный ответ

Представители компании Mistral AI 17 июня 2026 г. прокомментировали результаты исследования в беседе с Financial Times. В заявлении подчеркивается, что Mistral AI серьезно относится к борьбе с дезинформацией и постоянно совершенствует ИТ-инструменты ее выявления и предотвращения.

Кроме того, компания-разработчик планирует инвестировать 4 млрд евро в строительство центров обработки данных (ЦОД) на базе оборудования Nvidia во Франции и Швеции.

Электронные ограничения

Государственные органы Эстонии будут помещать письма из Рунета в карантин, объявила через пресс-службу министр юстиции и цифровых лиц Лииса Пакоста (Liisa Pakosta), писал CNews.

Эстонские государственные учреждения с 31 августа 2026 г. начнут ограничивать прием электронных писем, отправленных с российских серверов. Письма с адресов в домене .ru будут направляться в карантин для дополнительной проверки, объявила 16 июня Лииса Пакоста.

Причиной такого решения стал значительный рост количества писем, содержащих реальные киберугрозы, которые поступают с российских серверов с 2022 г.

«Адреса электронной почты с доменом .ru представляют повышенный киберриск. Существует серьезная опасность, что с их помощью пытаются взломать личные базы данных граждан Эстонии», — пояснила Пакоста.

Она также отметила, что Департамент государственной информационной системы Эстонии неоднократно предупреждал: письма, приходящие с российских серверов, часто используются в фишинговых кибератаках и для распространения вредоносного программного обеспечения (ПО).

По словам министра, механизм карантина уже функционирует в государственных учреждениях и применяется к подозрительным письмам по иным признакам. Теперь к этим признакам добавится происхождение сообщений с российских серверов.

«Письма с адресов доменной зоны .ru с осени 2026 г. больше не будут поступать напрямую в почтовые ящики эстонских государственных служащих. Они будут автоматически направляться в карантин, откуда каждый чиновник сможет открыть их в соответствии с внутренними правилами своего учреждения», — разъяснила Пакоста.

Лииса Пакоста добавила, что обработка таких писем потребует больше времени по сравнению с сообщениями, поступающими с более безопасных серверов.

*Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России).

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими