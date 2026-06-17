Российский производитель оптоволокна хочет собрать миллиарды на бирже для расплаты со Сбербанком

Российский производитель волоконных кабелей «Инкаб холдинг» хочет привлечь в ходе IPO 2 млрд руб. Деньги компании нужны для погашения долга перед Сбербанком, общий размер который составляет 4 млрд руб. Залогом перед Сбербанком является 51% доля в «Инкаб Холдинг», и в случае невозможности погасить кредит Сбербанк может стать новым контролирующим собственником компании.

IPO «Инкаб Кабель»

Совет директоров производителя волоконных кабелей ПАО «Инкаб Холдинг» - установил ценовой коридор для предстоящего IPO (первичного размещения акций) на Московской бирже. Он составит 100-110 руб. за одну акцию. Объем размещения составит 2-2,4 млрд руб.

Инвесторам будут предложены акции, полученные в ходе допэмиссии (cash-in). Капитализация компании по итогам размещения должна будет составить 8-8,8 млрд руб. Объем акций в свободном обращении (free-float) после размещения составит 20-23%.

Окончательная цена размещения будет определена 23 июня 2026 г. Организатором размещения выступает «Юнисервис Капитал». В течении 30 дней после размещения инвесторам в рамках механизма стабилизации может быть дополнительно предложено до 1,8 млн акций (2,25% от общего числа).

«Инкаб» Российский производитель волоконных кабелей «Инкаб холдинг» хочет привлечь в ходе IPO 2 млрд рублей, чтобы погасить долг перед Сбербанком, который составляет 4 млрд рублей

Основной акционер компании ее основатель и гендиректор Александр Смильгевич берет на себя обязательство в течении 180 дней после размещения не продавать акции компании (lock-up).

Также он берет на себя обязательства по ограничению отчуждения акций компании на организованных торгах в течение пяти лет. Смильгевич также взял на себя обязательство голосовать на собраниях акционеров за выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли.

Задолженность и залог перед Сбербанком

Сейчас «Инкаб Холдинг» на 99% принадлежит Александру Смильгевичу.

«Инкаб Холдинг» владеет 100% в ООО «Инкаб», 50% в ЦТК «ВолсЭксперт» и 49% в «Волс Центр». Также «Инкаб Холдинг» владеет долями в двух компаниях, занимающихся дистирбуцией продукции компании - 24% в «Окей-Кабель» и 49% в «Инкаб.Про». 76% и 31% в этих компаниях принадлежат Ксении Смильгевич, жене Александра Смильгевича. В компании она занимает пост директора «департамента любви». Еще 20% в «Инкаб.Про» являются казначейскими.

Задолженность «Инкаб Холдинг» перед Сбербанком составляет 4 млрд руб., общий объем кредиторской задолженности - 4,5 млрд руб. В залоге у Сбербанка находятся 100% доля в ООО «Инкаб» и 80% доля в «Инкаб.Про» (доли «Инкаб Холдинг» и Ксении Смильгевич). Перед размещением планировалось изменить договор залога так, чтобы в залоге у Сбербанка было 51% акций «Инкаб Холдинг».

Средства, вырученные от IPO, «Инкаб» планирует потратить на погашение задолженности перед Сбербанком, планируемого объема вырученных средств должно хватить на погашение 40% от общего размера задолженности. Однако в компании предупредили, что нет гарантии привлечения достаточного объема денежных средств. В случая неисполнения обязательства по кредитам у «Инкаб Холдинг» может появиться новый контролирующий акционер в лице Сбербанка, говорится в инвестиционном проспекте компании.

Как появилась и чем занимается «Инкаб»

Компания «Инкаб» была создана в 2006 г. в Перми. Производство началось в 2007 г. на площадке тогдашнего совладельца компании - «Пермской научно-производственной приборостроительной компании». В 2013 г. компания начала строить собственный завод в деревне Нестюково Пермского района Пермского края.

Основным направлением для компании были телекоммуникации. В 2012 г. «Инкаб» стал участвовать в поставках оптических кабелей для прокладки сетей связи в многоквартирных домах, заказчиками являются «Ростелеком» и МГТС («Московская городская телефонная сеть», принадлежит МТС).

В 2014 г компания вышла на рынок электроэнергетики, начав производство оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ), и коррозионностойких грозозащитных тросов (ГТК). Заказчиками являются энергетические компании - «Россети» и ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания единой энергосистемы).

В 2016 г. «Инкаб» стал крупнейшим подрядчиком «Ростелекома» по программе устранения цифрового неравенства, реализуемой на средства федерального бюджета. В 2016-2021 гг. были созданы производственные площадки в Германии и США, однако в 2022 г. компания вынуждена была их продать. Также компания производит спецкабели для нефтегаза и других отраслей, в частности, специальные оптические, электрические и гибридные кабели для мониторинга нефтяных и газовы скважин, трубопроводов и др.

В 2024 г. компания вышла на рынок ЦОД (центры обработки данных), предлагая волоконно-оптические коммутационные шнуры, кабельные сборки и оптические коммутационные панели. Заказчиками являются системные интеграторы «Ланит», «Трос», «Степ Лоджик», «Инфосистемы Джет», а также корпорации, строящие собственные ЦОД («Россети», Сбербанк, ВТБ, «Газпром»).

В 2025 г. «Инкаб Холдинг» начала строительство завода в Приморском крае по производству подводных волоконно-оптических кабелей. Для этого была создана отдельная компания «Инкаб ДВ», принадлежащая «Инкаб Холдинг» на 72%. Инвестиции в проект составят 600 млн руб., строительство завода завершилось в июне 2026 г.

Завод построен на территории порта Славянка, что, по мнению компании, являются серьезным преимуществом, так как такой кабель поставляется строительными длинами до 50 км, которые весят 80 тонн и более.

Продукция завода сможет использоваться при строительстве подводной ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) находка - Пусан, газоконденсатного месторождения им. Кувыкина на шельфе Каспийского моря и при строительстве Транскаспийской подводной ВОЛС по маршруту Казахстан-Азербайджан.

Финансовые показатели «Инкаб»

Выручка «Инкаб Холдинг» в 2024 г. составила 6,08 млрд руб. (рост за год 4%), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 1,06 млрд руб. (рост 1,2%), рентабельность по показателю EBITDA - 17% (рост 0,91 процентных пункта), валовая прибыль - 2 млрд руб. (рост 3%), чистая прибыль - 192 млн руб. (рост 25%).

Капитальные расходы за 2024 г. составили 42,9 млн руб. (снижение за год 3,5 раза). Свободный денежный поток стал отрицательным - минус 123,3 млн руб., тогда как в 2023 г. он составлял 409,3 млн руб. Чистый долг составлял 3,19 млрд руб., отношение чистого долга к показателю EBITDA - 3, рентабельность капитала (RoE) - 55%, среднегодовой размер собственного капитала - 347 млн руб.

Основными поставщиками «Инкаб Холдинг» в 2024 г. были саранский завод «Оптиковолоконные системы» (20% от общего объема поставок) и «Северсталь-Метиз» - 13,7%. В 2023 г. таковым была китайская Hubei Gaunguin Import and Export (10%), в 2022 г. - казахстанская «Казцентрэлектропровод» (18%).

В 2025 г. основным дебитором компании являлся Александр Смильгевич, его задолженность составляла 1,58 млрд руб. (56% от общего объема дебиторской задолженности). В 2022-2024 гг. основным дебитором была немецкая R+D Photononics с размером задолженности около 1,2 млрд руб. (около 46-49% в общем объеме).

В 2022-2025 гг. основным кредитором компании являлся Сбербанк, размер задолженности перед ним составляет на конец 2025 г. 3,29 млрд руб. (84,6% от общего объема кредиторской задолженности). Также в 2024 г. кредиторская задолженность перед Альфа-банк составлял 823 млн руб. (18,4% от общего объема).

Российский рынок оптоволокна и его структура

Мировой рынок оптоволокна в 2024 г. составил 526,2 млн км волокна в кабелях, в России - 4,1 млн км (0,78% от мирового). В России рынок в денежном выражении составлял 22,7 млрд руб.

В структуре рынка волоконно-оптических кабелей (ВОК) в России исторически доминировала телекоммуникационная отрасль, на которую в пиковые годы приходилось до 70%. Это происходило за счет развития операторами связи сетей FTTH, GPON, 4G/LTE. В настоящее время на телекоммуникации приходится 30% рынка ВОК, в 2024 г. объем данного сегмента составил 6,7 млрд руб.

На энергетическую отрасль приходится 22% рынка, основными заказчиками являются ФСК ЕЭС и «Россети», которые постепенно заменяются телекоммуникационные компании в роли основных заказчиков. В 2024 г. объем данного сегмента составил 5 млрд руб.

На промышленность и транспорт приходится 22% рынка. Основными заказчиками являются «Роснефть», «Газпром» и «Транснефть», использующие ВОК для мониторинга и управления на месторождениях и трубопроводах («Сила Сибири», «Восток Ойл» и пр.). В транспортном секторе основными заказчиками являются РЖД («Российские железные дороги»), аэропорты, метрополитены, автодорожные компании, использующие ВОК для связи и информационного-технчисекого сопровождения. Объем сегмента в 2024 г. составил 5,1 млрд руб.

На сегмент государственного сектора и безопасности приходится 14% рынка. Как отмечается в инвестиционном проспекте «Инкаб холдинг», закрытые объекты спецсвязи закупают небольшие, но стабильные объемы оптического кабеля. Также в данном сегмента присутствует «Безопасный город». на данный сегмент в 2024 г. пришлось 3,2 млрд руб. На структурированные кабельные сети (СКС) для КОд и корпоративных сетей приходится 3% рынка.

У «Инкаб Холдинг» в 2024 г. сегмента телекоммуникации принес 70% от общего объема отгрузок и 60% от чистой маргинальной прибыли, сегмент энергетики - 16,6% и 22,4% соответственно, спецкабели - 13,6% и и17,1% соответственно.

В 2030 г. ежегодное потребление оптического кабеля в России составит 4,7 млн км, объем рынка составил 34,5 млрд руб. Рынок будет расти на 2% в год в физических объемах и на 7% в год в денежном выражении (в 2025-2030 гг.). В 2030 г. на сегмент телекоммуникаций придется 9,3 млрд руб., на энергетику - 7,9 млрд руб., на госсектор - 5,2 млрд руб., на промышленность - на 7,4 млрд руб.

В 2021 г. объем импорта ВОК в Россию составлял $96 млн, объем экспорта - $70 млн. В 2022 г. объем экспорта упал вдвое (до $48 млн), импорт сократился на 40% (до $42 млн). В 2023 г., благодаря поставкам из Азии, импорт частично восстановился - до $72 млн. Экспорт же продолжил снижение - до $25 млн. В 2024 г. снижение импорта и экспорта продолжилось - до $57 млн и $17 млн соответственно.

На Китай приходится 70-80% импорта. Экспорт продукции в основном идет в страны СНГ (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан). До 2022 г. российские производители также экспортировали свою продукцию в Европу.

Конкуренты «Инкаб»

По данным SRG-Consulting, в сегменте ВОК для телекоммуникаций на «Инкаб Холдинг» приходится 25%. Также крупнейшими игроками в данном сегменте являются «Москатель-Фуджикура» (Москва), «Сарансккабель-Оптика (Саранск), «АлтайКабельОптика» (Барнаул, «ОФС Рус ВОКК» (Воронеж), «Белтелекабель» (Минск, Белоруссия) и «Союз-Кабель»/«Интегра-Кабель» (Витебск, Белоруссия).

В сегменте ВОК для энергетики на «Инкаб Холдинг» приходится 20-21%. Конкурентами являются «Саранскабель-Оптика» и китайские Jiangsu Zhongitan Technology Company и Hengtong Group Compnay.

В сегменте спецкабелей для промышленности и транспорта на «Инкаб Холдинг» приходится 14-15%. Основными конкурентами являются «Москатель» и китайская Shinda. В сегменте ВОК для госсектора на «Инкаб Холдинг» приходится 16-17%, в сегменте СКC для ЦОД и корпоративных сетей - 3-4%. Данный сегмент будет расти на 16% в год и к 2030 г. Доля «Инкаб Холдинг» составит 3%, в корпоративном сегменте - 11%.

В сфере поставок спецкабелей на иностранные рынки основным конкурентами «Инкаб Холдинг» являются китайские Shinda, NBG Fiber Optics (Китай) и Jiagsu Zhongtian Technology, Taihan Cable & Solutions (Южная Корея), Prussian Group (Италия), Camera Wireline (США) и GEO Pressure Systems (Канада).

Слабые стороны «Инкаб Холдинг»

Своими слабыми сторонами и угрозами в сегменте ВОК для телекоммуникаций в «Инкаб Холдинг» видят: ограничения в развитии дилерского канала продаж в связи с эксклюзивностью дилера, слабое присутствие в розничном сегменте продаже в связи с «реактивностью» проекта «Окей-кабель»; отсутствие в России собственных производственных ключевых импортных материалов для производства оптического кабеля, включая отсутствие собственного производства преформ; возможная потеря крупных дилеров.

В телекоммуникационных рынках стран СНГ слабой стороной «Инкаб Холдинг» является ценовой демпинг со стороны китайских производителей и возрастающая активность Китая в проектном сегменте.

В сегменте ВОК для энергетики слабыми сторонами «Инкаб Холдинг» являются отсутствие GR (связей с государственными органами) и государственной поддержки компании как отечественного производителями. Угрозами являются поставка ОКТГ китайского производства на российский рынок и энергосетевые проекты России по демпинговым ценам.

В сегменте спецкабелей слабыми сторонами «Инкаб Холдинг» являются: отсутствие дублирующего оборудования в проивзосдвтенной базе; пересечение производственных операций с другими направлениям продаж, высокая нагрузка линий при пересечении операций; отсутствие специализированного оборудования для производства спецкабелей; высокая нагрузка конструкторского отдела; отсутствие на российском рынке собственного производителя специфичного волокна, в том числе высокотемпературного. Угрозами являются возможные поставки китайского инкапсулированного кабеля на российский рынок по низким ценам и возможность возвращения на российский рынок зарубежных производителей и поставщиков в случае снятия санкций.

Зарубежная экспансия «Инкаб Холдинг»

В странах СНГ «Инкаб Холдинг» поставляет свою продукцию в Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. В Азербайджане у «Инкаб Холдинг» есть собственная «дочка» - Incab Export (принадлежит на 90%). В дальнем зарубежьем компании присутствует на рынках Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет). В Египте у «Инка Холдинг» есть партнер, с которым планируется строить по франшиз совместное предприятие по производству кабелей. перспективными компания видит рынка Азии, Африки и Латинской Америки, в частности, Индонезию и Мексику.