Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

Минфин не поддержал расширение налоговых льгот для производителей электронных компонентов и плат, аудио-, видеооборудования, навигационных и медицинских приборов, а также роботов и беспилотных систем. Подобная мера в условиях внешнего санкционного давления «представляется крайне обременительной» т.к. расширение льготы приведет к образованию выпадающих доходов внебюджетных фондов размером 13,05 млрд руб. в 2027 г. и 14,05 млрд руб. в 2028 г., отмечают экономисты.

Льготы отменены

Министерство финансов (Минфин) России выступило против расширения налоговых льгот для производителей электроники, пишут «Ведомости». В ведомстве считают эти меры слишком затратными для бюджета.

В июне 2026 г. Минфин не поддержал расширение налоговых льгот для производителей электронных компонентов и печатных плат, аудио- и видеооборудования, навигационных и медицинских приборов, а также роботов и беспилотных систем. Ведомство считает, что в условиях внешнего санкционного давления такая мера «представляется крайне обременительной» для российского бюджета, такое мнение содержится в официальных комментариях Минфина к проекту Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России.

Расширение налоговых льгот приведет к образованию выпадающих доходов внебюджетных фондов в размере 13,05 млрд руб. в 2027 г. и 14,05 млрд руб. в 2028 г., отмечают в Минфине. Для покрытия данных расходов потребуется определение источников дополнительного финансирования.

Предложение о продлении льгот

Минпромторг подготовил проект изменений в постановление Правительства России №1310, данный документ устанавливает перечень электронной продукции, в отношении которой применяются налоговые льготы (ставка налога на прибыль — 8% вместо базовой 25%, страховые взносы — 7,6% вместо стандартных 30%). 19 июня 2026 г. в перечень включены 32 вида электронной продукции, в том числе телефоны, компьютеры и ноутбуки, смарт-карты, кассовые терминалы, процессоры, принтеры, отдельные комплектующие вычислительной техники и другие изделия.

Magnific - Freepik Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и беспилотных систем из-за больших затрат

В 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот ИТ-отрасли, который предусматривал снижение ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а также уменьшение ставки страховых взносов с 14% до 7,6%. В 2022 г. аналогичные меры поддержки были распространены на предприятия электронной промышленности. По словам генерального директора АНО «ВТ» Марины Некипеловой, именно тогда началось обсуждение возможности расширения налоговых льгот на более широкий перечень видов электронной продукции.

Минпромторг России предложил распространить налоговые льготы на электронную, робототехническую и беспилотную продукцию еще в 2025 г. — в целях исполнения поручений Владимира Путина.

Налоговые льготы

Для производителей электронной продукции доступны следующие меры государственной поддержки: национальный режим при осуществлении государственных закупок, программы льготного кредитования, налоговые преференции, а также субсидии на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в соответствии с постановлением Правительства России №7649.

В сфере робототехники и беспилотных систем действуют инструменты поддержки в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизация», включая: компенсацию до 20% затрат на внедрение промышленных роботов; льготные кредиты по ставке от 5% до 9,3%; гранты на НИОКР в размере до 70%; льготный лизинг.

Экономия на короткий срок

Эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виталий Решетников отметил, что отрасли электроники, беспилотных систем и робототехники сталкиваются с серьезными структурными ограничениями: дефицитом компонентов, нехваткой квалифицированных кадров и необходимостью значительных вложений в инфраструктуру. По его словам, одно лишь налоговое послабление не способно решить эти проблемы. Если льготы будут существенными и долгосрочными, выпадающие доходы бюджета могут составить сотни миллионов, а в перспективе — миллиарды рублей в год. Для федерального бюджета это будет ощутимо, однако не критично, считает эксперт.

По мнению Решетникова, если налоговые льготы позволят компаниям существенно вырасти, создать новые производства и рабочие места, то через несколько лет государство сможет частично компенсировать выпадающие доходы за счет поступлений от других налогов. Однако если льготы приведут лишь к снижению поступлений в бюджет без реального роста производства, то средства будут потеряны безвозвратно и уже в этом случае опасения Минфина России вполне обоснованны, резюмировал эксперт.

Мнения экспертов

Руководитель стратегических проектов АО «ГЛОНАСС» Александр Замятин подчеркнул, что такие налоговые льготы крайне важны для предприятий, поскольку позволяют высвободить значительные финансовые ресурсы для инвестиций в перспективные исследования и разработки. При этом он отметил, что льготы не являются единственным драйвером развития российской отрасли. «Здесь важнее выстраивать эффективные экономические сценарии, которые позволят привлекать частное финансирование», — подчеркнул эксперт.

Сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев отметил, что любые меры, способные повысить рентабельность, имеют большое значение для предприятий робототехнической отрасли. При этом он подчеркнул, что компании уже активно пользуются другими действующими льготами, помимо тех, что предусмотрены национальным проектом. В частности, речь идет о льготах для резидентов «Сколково» и льготах для малых технологических компаний. По мнению Кивокурцева, этих мер в большинстве случаев достаточно для успешного развития суверенных технологий.

Отрасль электроники является крайне сложной, капиталоемкой и наукоемкой сферой с относительно низкой маржинальностью, подчеркивает генеральный директор АНО «ВТ» Марина Некипелова. По ее мнению, предоставление такой налоговой льготы позволило бы компаниям высвободить дополнительные ресурсы для инвестиций в развитие и модернизацию производства в условиях текущей экономической ситуации.

Вице-президент GS Group Сергей Долгопольский добавил «Ведомостям», что льгота по страховым взносам существенно снижает расходы на фонд оплаты труда. Сэкономленные средства могут быть направлены на расширение номенклатуры производимой продукции. «Человеческий капитал — одна из наиболее значимых статей расходов для ИТ-компаний, в том числе производственных», — подчеркнул он.

При годовом обороте компании в 1 млрд руб. налоговая льгота позволяет сэкономить до 170 млн руб. только на налоге на прибыль, что дает возможность реинвестировать эти средства в развитие и строительство новых производств, отметила генеральный директор АНО «Консорциум печатных плат» Ольга Кожуховская.