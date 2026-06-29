Сотрудника Росгвардии признали виновным в содействии телефонному мошенничеству

Срок за помощь телефонным мошенникам получил сотрудник Росгвардии. Во время отпуска он подрабатывал курьером у преступников.



Решение суда

По решению военного суда в Москве 20-летний ефрейтор Росгвардии Кирилл Морозов получил три года колонии общего режима и штраф 150 тыс. руб. за содействие телефонным мошенникам, выяснил «Коммерсант».

Апелляционная инстанция отклонила жалобу на приговор, вынесенный 235-м гарнизонным военным судом по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Личности других участников преступной схемы устанавливаются. По данным следствия, они действовали предположительно из call-центра с территории Украины. На их счету не менее пяти эпизодов. Морозов отправлял им деньги через криптокошельки.

Вину полностью признал

Подсудимый был задержан с поличным сотрудниками столичного ОМВД по району Дорогомилово Москвы в феврале 2026 г. Вину свою Морозов полностью признал.

Администрация Можайского муниципального округа Росгвардеец подрабатывал курьером у телефонных мошенников

Он рассказал, что нашел на время отпуска подработку курьером в интернете. Задания ему направляли в мессенджерах Telegram и Zoom. Деньги жертв он переводил на электронные счета работодателей через криптокошельки, через «обменник» в «Москва-Сити».

Морозов имеет статус ветерана боевых действий в связи с участием в СВО и положительные характеристики. Суд счел это смягчающим обстоятельством, а также тот факт, что частично удовлетворен иск на сумму 50 тыс. руб. о возмещении морального вреда потерпевшему.

Схема мошенников

Одной из жертв стал одинокий 88-летний ветеран труда. Аферисты сначала звонили ему якобы из поликлиники, используя, как предполагают следователи, аппаратуру для подмены номеров.

Потом последовали звонки от «лиц, представлявшихся сотрудниками государственных органов», указано в материалах дела. Они убедили ветерана, что служат в управлении по противодействию телефонным мошенникам Росфинмониторинга, а предыдущий звонок был сделан для получения образцов голоса для дальнейших махинаций.

План звонивших, сказали мошенники, состоит в том, чтобы перевести со сберкнижки все деньги, поэтому нужно передать «имеющиеся наличные денежные средства для проведения регистрации финансов» для «принятия мер противодействия мошенникам, которые внедрились в банк».

Сосед потерпевшего, юрист по профессии, случайно узнал об этом и помог составить заявление в полицию. Дальнейшее общение с аферистами шло под контролем оперативников, которые и задержали Морозова, приехавшего за деньгами в качестве курьера.

Меры по борьбе с телефонным мошенничеством

По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД, как писал CNews в июне 2025 г., в 50% случаев телефонные мошенники представляются сотрудниками МВД, ФСБ, Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они часто сообщают жертвам о якобы незаконных операциях по их счетам или финансировании запрещенных организаций, говоря от имени работников силовых структур.

Весной 2025 г. Госдума приняла законопроект о противодействии телефонному мошенничеству, включающий более 30 мер. Второй пакет из еще 20 мер принят в мае 2026 г.