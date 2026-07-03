Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»

В Правительстве России утвердили правила проверки карточек товаров на маркетплейсах, которые описывают, как операторы (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет») будут проверять будущих партнеров, владельцев пунктов выдачи заказов и карточки товаров. Для проверки ИТ-платформы будут использовать данные из 12 государственных информационных систем и реестров. Планируется, что эти правила заработают с 1 октября 2026 г.

Новые правила модерации

В России разработали правила проверки карточек товаров и продавцов на маркетплейсах, сообщили CNews в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Новые правила нужны для контроля качества, защиты потребителей и бизнеса от контрафакта и нелегальных товаров, говорят эксперты.

3 июля 2026 г. в России утвержден порядок проверки информации, содержащейся в карточках товаров, работ и услуг на цифровых посреднических платформах. Соответствующее постановление Правительства России подписано. Документ разработан Министерством экономического развития (Минэкономразвития) России во исполнение Федерального закона «О платформенной экономике».

Новые правила устанавливают единый механизм проверки сведений, которые продавцы размещают в карточках товаров. Операторы посреднических цифровых платформ обязаны убедиться в достоверности информации до момента публикации карточек товаров.

Проверка будет проводиться в отношении наиболее значимых категорий товаров, от которых напрямую зависят безопасность и здоровье граждан. В их числе: лекарственные препараты; медицинские изделия; биологически активные добавки и продукция, подлежащая государственной регистрации. Также в списке пестициды и агрохимикаты; товары, подлежащие обязательному подтверждению соответствия; товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации.

Photogenica - Primakov В России разработали правила проверки продавцов и карточек товаров на маркетплейсах

Для проверки сведений маркетплейсы (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет») будут использовать данные 12 государственных информационных систем и реестров. Это государственный реестр лекарственных средств; государственный реестр медицинских изделий; государственный реестр пестицидов и агрохимикатов; Федеральная государственная информационная система в области аккредитации. Также в их числе ИТ-система мониторинга движения лекарственных препаратов; государственная информационная система мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке; а также единые реестры Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Проверка данных

Проверка сведений должна быть проведена в течение трех рабочих дней с момента получения оператором платформы всех необходимых данных от продавца. В случае подтверждения достоверности информации карточка товара допускается к публикации. Для поддержания актуальности данных операторы обязаны проводить повторную проверку не реже одного раза в десять рабочих дней.

Особый порядок предусмотрен для уже размещенных товаров. Карточки, опубликованные до 1 октября 2026 г., должны быть проверены в течение 180 дней со дня вступления постановления в силу.

Кроме того, постановление вводит механизм подтверждения прав на использование товарных знаков. Правообладатели и лица, обладающие законным правом на использование товарного знака, смогут подтвердить это через государственный реестр. После успешной проверки в карточке товара будет отображаться изображение товарного знака. Данная мера позволит повысить защиту прав российских производителей и снизить риски недобросовестного использования брендов.

Проработка многих вопросов

Данные правила с января 2026 г. разрабатывались совместно с представителями российского бизнеса и прошли общественное обсуждение в рабочей группе по платформенной экономике, созданной в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».

Постановление вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования. Положения, касающиеся проверки сведений о товарных знаках, начнут действовать с 1 марта 2027 г.

«Новые механизмы регулирования цифровых платформ направлены на то, чтобы сделать онлайн-покупки безопаснее для граждан. Утвержденный порядок проверки сведений о товарах позволит обеспечить достоверность информации, размещаемой на маркетплейсах, повысить защиту покупателей, а также создать дополнительные гарантии для добросовестных продавцов и правообладателей», — сказал CNews вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Верное регулирование

«Максимальное усиление контроля качества товаров — это самый показательный и ожидаемый итог реализации закона о платформенной экономике», — сказал Forbes президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По сути, перед площадками и государственными органами поставлена гигантская ИТ-задача: научиться работать с сотней миллионов данных о товарах, их производителях, импортерах, данными из сертификатов и деклараций и иных обязательных документов, говорит он. Задача состоит в создании ИТ-системы, которая бы позволила структурировать эту информацию и предоставить корректные данные.

Причем для селлеров сложнее всего будет сориентироваться в регуляторных требованиях, которые к ним предъявляются, продолжает Соколов. Кроме товара, подлежащего обязательной маркировке, важно знать, подлежит ли он сертификации, каким техническим регламентом регулируется и т.д. Кроме того, продавцы будут обязаны предоставлять и постоянно обновлять полный пакет документов, любая ошибка может закончиться блокировкой. Поскольку платформы заинтересованы в долгосрочных отношениях, они уже проводят образовательные мероприятия, чтобы продавец не стал нарушителем по незнанию, добавляет он. «Все это действительно непростые задачи, но, на наш взгляд, их нужно решать на данном этапе развития российской интернет-торговли», — уверен Соколов.