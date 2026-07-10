В России исчез один из последних способов доступа в полноценный интернет

Власти отключили россиянам возможность заходить на заблокированные в стране сайты при помощи SIM-карт иностранных операторов, которой они пользовались как минимум с 2022 г. Эта лазейка отныне закрыта. Способ был проверенный, и им пользовались сотни тысяч россиян по всей стране.

Полмиллиона – это много или мало

В России отключили возможность пользоваться веб-сайтами и сервисами, заблокированными на территории России, через SIM-карты иностранных операторов связи. На них годами не распространялись ограничения, действующие на российских операторов. Речь о «белом» и «черном» списках Роскомнадзора – в первом числятся российские сайты, доступные при блокировках мобильного интернета, а во второй вносятся веб-ресурсы, которые запрещено открывать на территории России.

Как пишут «Известия», отныне в России отключена возможность посещать заблокированные сайты при помощи иностранных SIM-карт. Опрошенные изданием эксперты полагают, что такой опцией пользовались около полумиллиона абонентов.

Информацию о закрытии лазейки изданию подтвердили два источника, приближенных к российским связистам.

Кто все починил?

«Известия» не уточняют, какое из российских ведомств стоит за изменениями. Однако издание располагает комментарием Минцифры России.

freepik Плюсы есть везде. Например, теперь россиянам нет смысла покупать иностранные SIM-карты и оплачивать интернет в роуминге

Иностранные SIM на территории России работают в роуминге, и россияне подключаются к нужным им сайтам через инфраструктуру зарубежных операторов, что и позволяло не беспокоиться о многочисленных российских ограничениях вплоть до июля 2026 г.

В ведомстве сообщили «Известиям», что «к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи применяется общий режим фильтрации, действующий на территории нашей страны». Иными словами, интернет блокируется не весь – не работают лишь сайты, доступ к которым запрещен на территории России «за нарушение законодательства РФ», уточняет издание.

В Минцифры подчеркнули, что изменения продиктованы «обеспечением безопасности в цифровом пространстве».

Свободный интернет стоит денег

По информации издания, несмотря на новые запреты, иностранные SIM-карты по-прежнему можно купить в Рунете. Цены на них напрямую зависят от страны оператора связи и варьируются сейчас от 600 до 5500 руб.

Удовольствие это не из дешевых, потому что приходится платить три цены – мало купить саму SIM-карту, нужно еще оплатить тарифный план и смириться с дополнительными тратами на роуминг. Издание приводит в пример SIM-карту неназванного оператора связи из Нигерии – ее можно приобрести примерно за 1000 руб., плюс каждый гигабайт интернет-трафика по ней будет стоить в пределах 800-1200 руб. в зависимости от выбранного тарифа.

Четыре года истории

Иностранные SIM-карты как способ открывать заблокированные сайты жители России использовали годами. Наиболее активный спрос на них начался в 2022 г. Точных данных о том, сколько таких карт находится в собственности россиян, к моменту выхода материала не было, но собеседники издания утверждают, что их около 2 млн. При этом для доступа в интернет на регулярной основе используются около 500 тыс. из них, уверены они.

Судя по сообщениям опрошенных изданием пользователей таких SIM-карт, власти закрыли лазейку в первых числах июля 2026 г. В качестве примера они привели карту оператора из ОАЭ, которая раньше позволяла полноценно пользоваться заблокированными в России иностранными соцсетями, а теперь перестала.

Непростая задача

Судя по всему, блокировка сайтов, открываемых через иностранные SIM-карты – задача не из легких. Эксперт НТИ по технологиям Леонид Дробышевич сообщил «Известиям», что фильтрация роумингового трафика хоть и технически возможна, но все же довольно сложна.

По его словам, на уровне телеком-оборудования может применяться технология глубокого исследования пакетов данных, известная DPI, она же Deep Packet Inspection.

Дробышевич добавил, что трафик выходит из сети оператора связи и направляется к нужным интернет-узлам по защищенному «туннелю», что делает невозможным его расшифровку. Однако «Однако по косвенным признакам – например, сигнатурам соединений, времени обращения к определенным ресурсам, объему переданных данных и другим параметрам – можно определить, к какому сервису обращается пользователь, и ограничить доступ», – сказал эксперт.