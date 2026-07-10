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ФСБ сорвала планы Украины устроить теракт на военном российском аэродроме дронами, управляемыми ИИ

Украинские военные готовили масштабный теракт на военном аэродроме в России с применением дронов с искусственным интеллектом. Предполагаемый исполнитель сообщил о готовящемся теракте в ФСБ и атака была сорвана на стадии подготовки, шедшей уже под контролем российских сотрудников. Целью теракта было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка.

Пресечения теракта

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт на аэродроме в Ростовской области, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Украинские спецслужбы планировали подорвать беспилотниками военный аэродром Ростов-Центральный.

По информации ФСБ России, Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР Минобороны) Украины готовило теракт с применением first person view (FPV)-беспилотников на военном аэродроме Ростов-Центральный уже в июле 2026 г.

Российская спецслужба утверждает, что о подготовке теракта добровольно сообщил человек, который должен был стать его исполнителем. Это россиянин, которому украинская разведка пообещала денежное вознаграждение после подрыва. Он успел получить аванс в размере 20% от всей суммы.

Ростов-Центральный (также известен как Ростов-на-Дону-Центральный) — это военный аэродром в Ростовской области России. Находится в черте города Ростова-на-Дону (юго-восточная часть города). Военный аэродром, основной базой которого является 37 гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия Воздушных-космических сил (ВКС) России, входит в 4 армию Военно-воздушны сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа. Аэродром активно используется для боевых вылетов в рамках специальной военной операции (СВО) России на Украине.

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ФСБ
Сорваны планы Киева устроить теракт ИИ-дронами на военном российском аэродроме

Для совершения теракта планировалось использовать 13 дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта (ИИ). Боевая нагрузка каждого составляла более одного килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте, заявили в ФСБ.

В ходе теракта, как утверждается, планировали разрушить инфраструктуру аэродрома, убить личный состав и подорвать авиапарк.

Похожие операции

Служба безопасности Украины (СБУ) в июне 2025 г. провела операцию «Паутина», в ходе которой дроны атаковали военные аэродромы в четырех регионах России. Беспилотники были спрятаны в каркасных домах, которые перевозили пятеро дальнобойщиков. Один из водителей погиб, а остальные четверо были арестованы.

По информации The Wall Street Journal, объектом украинской диверсии летом 2025 г. стали базы российской стратегической и дальней авиации. Их атаковали беспилотники. Дроны спрятали в каркасных домах, которые по России перевозили на фурах. Водители, как заявляли власти Украины, не знали о спрятанных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Операцию готовили 18 месяцев, ее начало несколько раз откладывали, а когда один из водителей случайно нашел дроны, операция оказалась на грани срыва.

Координатором и организатором операции на территории России стал уроженец Украины Артем Тимофеев. Вскоре после атаки на аэродромы Министерство внутренних дел (МВД) России объявило Тимофеева и его жену Катерину Тимофееву в розыск.

Тимофеев — бывший диджей, выступавший в киевских клубах. Катерина работала татуировщицей. Вместе с женой он участвовал в протестах в Киеве в 2014 г. В 2018 г. пара переехала жить в Россию — отец Артема Тимофеева — Игорь Тимофеев, владевший в Челябинске мукомольным заводом, пригласил его вместе заниматься бизнесом.

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Перед тем как поручить Тимофеевым координацию операции, сотрудники СБУ привезли их во Львов для проверки и обучения. В Украине Тимофеевы прошли проверку на детекторе лжи, освоили сборку дронов и каркасных домиков, в которые позже поместили беспилотники.

В Украине для операции разработали специальные дроны, способные нести около двух килограммов взрывчатки. В свою очередь домики были оборудованы батареями и солнечными панелями для поддержания связи с сотрудниками СБУ и подзарядки БПЛА. Дроны и домики разобрали и переправили через границу через ранее раскрытые СБУ каналы контрабандистов.

Когда дроны и домики прибыли в Россию, Тимофеевы приступили к сборке. В статье The Wall Street Journal, что в этом им помогали специалисты СБУ, общавшиеся с Тимофеевыми по телефону и видеосвязи.

Предупреждение противоправных действий

Попытки украинских спецслужб использовать соотечественников для разведки и диверсионной деятельности участились в последнее время в России.

«В 2026 г. участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности», — сообщили в ФСБ.

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В пресс-службе отметили, что передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности России образуют состав преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса (УК) России («Шпионаж»), и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет. При этом человек освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно и своевременно сообщил органам власти или другим образом способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России.

«С учетом изложенного ФСБ призывает сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности России», — добавили в пресс-службе. Обратиться можно по телефонам 8 (495) 625-28-19 и 8 (495) 914-21-03.

Антон Денисенко

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