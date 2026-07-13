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Потерпел фиаско онлайн-сервис для продвижения русскоязычных продавцов в США на Amazon

В США к банкротству готовится онлайн-сервис Wonder Family (ранее Elixir Family), который помогал русскоязычным предпринимателям продавать и продвигать товары на Amazon. Инвесторы компании хотят вернуть около $8 млн, утверждают юристы из DestraLegal, ведь в Wonder Family обещали доходность до 30% годовых в долларах от реализации товаров.

Банкротства бизнеса

В США банкротится сервис Wonder Family (ранее Elixir Family) для продвижения товаров русскоязычных бизнесменов на Amazon, пишут «Ведомости». Инвесторы требуют с участников проекта $8 млн.

Компания Wonder Family, оказывающая услуги по продвижению и продаже товаров русскоязычным предпринимателям на Amazon, является недееспособной, об этом «Ведомостям» сообщили ее учредитель Артем Голдман, а также один из крупнейших инвесторов проекта — основатель ИТ-платформы для онлайн-обучения «Нетология» Максим Спиридонов. По их словам, 13 июля 2026 г. онлайн-сервис готовится к процедуре банкротства в штате Делавэр (США), но другие детали они не уточнили.

Сама организация Wonder Family была основана Артемом Голдманом в 2022 г. Для этого бизнесмен создал сервис VisaBot, который помогал иммигрантам оценивать шансы на получение визы в США, а также правильно заполнять документы. В январе 2024 г. Wonder Family сообщила о привлечении $500 тыс. от действующих и новых инвесторов, среди которых назывались основатель «Службы доставки экспресс-курьером» (СДЭК) Леонид Гольдорт, партнер YellowRocks.vc Роман Белодед и учредитель Ingate Никита Андросов. В июле 2025 г. компания получила ещё $3,5 млн от американского фонда Unlock Venture, при этом ее бизнес оценивался в $25 млн.

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Unsplash - Marques Thomas
Крах американского онлайн-сервиса для русских продавцов после нескольких лет работы с Amazon

Максим Спиридонов сообщил «Ведомостям», что сам он вложил в Wonder Family около $800 тыс. и помогал Артему Голдману развивать компанию на раннем этапе, но в итоге прекратил участвовать в проекте осенью 2024 г. Несмотря на свои потери, он считает, что онлайн-сервис добросовестно пытался выполнить свои обязательства перед инвесторами, однако его бизнес-модель не оправдала ожиданий.

Высокая доходность

Wonder Family обещала своим инвесторам доходность до 30% годовых в долларах от реализации товаров, напоминает представитель юридического сервиса DestraLegal. По его словам, летом 2026 г. его сотрудники совместно с калифорнийской фирмой Ivannikov PLLC добиваются возврата средств от участников проекта. Они представляют интересы более чем 80 инвесторов, уверяет собеседник «Ведомостей». Их имена и названия компаний он не уточнил, сообщив лишь, что общая сумма требований оценивается в $8 млн. При этом документы, подтверждающие количество заявителей и размер претензий, там предоставить отказались. В DestraLegal лишь сообщили, что не менее 30 российских участников планируют обратиться в российские суды, а остальные — в иностранные. Однако 13 июля 2026 г. ни одно заявление пока не подано.

Сама Wonder Family ранее сообщала, что с ИТ-проектом работает более 90 инвесторов, а объем средств под его управлением действительно составляет $8 млн. Фактически все участники проекта намерены добиваться возврата средств, уверяют в DestraLegal. Артем Голдман, впрочем, утверждает, что никто из инвесторов вернуть деньги не просил, а все претензии исходят лишь от одного из них. Wonder Family недееспособна уже почти год, об этом объявлено и доведено до сведения всех акционеров и участников проекта, утверждает он. Ситуация же, по его словам, является рыночным риском, который был предусмотрен договорами с инвесторами.

Большие риски у бизнес-модели

Модель финансирования запуска товаров на маркетплейсах считается высокорискованной, говорит основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах. Заявленная доходность до 30% годовых, по его словам, возможна лишь для отдельных успешных продуктов в ограниченные периоды времени и не может рассматриваться как устойчивый ориентир. Перспективы судебного спора, как считает эксперт, будут зависеть прежде всего от содержания договоров, заключенных между участниками проекта и компанией Wonder Family.

Советник коллегии адвокатов «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов, в свою очередь, отмечает, что наиболее эффективным вариантом может быть обращение инвесторов непосредственно в суд США, поскольку такой процесс позволяет получить доступ к процедуре раскрытия документов. При этом даже выигранное дело не гарантирует возврата средств, если у компании отсутствуют активы, резюмирует он.

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Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

Антон Денисенко

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