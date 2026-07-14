Миллиардер вложился в российскую сверхлегкую ракету, запускающую спутники навигации

Фонд «Восход» (якорный инвестор — «Интеррос» Владимира Потанина) инвестировал 100 млн руб. в проект сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж» и нарастил свою долю в разработчике «3Д Исследования и разработки». Средства пойдут в том числе на создание жидкостного ракетного двигателя. Ракета создается для вывода небольших спутников связи, навигации и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на орбиту, пока же они вынуждены «лететь попуткой» на тяжелых носителях.

Еще 100 миллионов в разработку

Венчурный фонд «Восход» (частный фонд объемом 18 млрд руб., якорный инвестор – группа «Интеррос» Владимира Потанина) инвестировал 100 млн руб. в компанию ООО «3Д Исследования и разработки» — разработчика частной ракеты-носителя сверхлегкого класса «Воронеж». Об этом CNews сообщили в пресс-службе венчурного фонда «Восход».

Президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин входит в российский список Forbes под вторым номером. На апрель 2026 г. его состояние оценивалось в $29,7 млрд.



В ходе раунда уставной капитал «3Д Исследования и разработки» вырос с 33 тыс. руб. до 36,8 тыс. руб. Доля УК «Восход» увеличилась с 44,58% до 48,33%, доля ООО «Спутник — управление активами НТИ» (проект АО «Корпорация Попов Радио» и Фонда НТИ) возросла с 9,01% до 9,77%. Доли остальных участников незначительно снизились. Так, доля Алексея Мазалова уменьшилась с 22,75%, до 20,54%, ООО «Кузница Поволжье» с 11,83% до 10,68%, гендиректора компании Николая Дзись-Войнаровского — с 11,83% до 10,68%.

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Это уже вторая инвестиция фонда в проект. С учетом предыдущих вложений (120 млн руб. от фонда «Восход» в 2023 г. и 60 млн руб. от фонда ФТС НТИ в 2025 г.) общий объем привлеченных средств с момента основания составляет 280 млн руб.

Что за ракета?

Ракета-носитель сверхлегкого класса «Воронеж» разрабатывается в рамках космического ракетного комплекса «Восход». Носитель предназначен для выведения малых космических аппаратов массой до 350 кг на низкую околоземную орбиту высотой до 500 км. Стартовая масса ракеты — около 35 тонн.

«Наша ракета будет выводить малые космические аппараты коммерческого назначения, в частности для ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли), связи и навигации», — пояснили CNews в фонде. По словам ведущего эксперта Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасии Безруковой, такие запуски особенно важны для дистанционного зондирования Земли и интернета вещей.

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Главная функция сверхлегких ракет — замена выбывающих спутников из спутниковых группировок, сообщал Фонд «Сколково» со ссылкой на гендиректора «3Д Исследования и разработки» Николая Дзись-Войнаровского в апреле 2026 г. Вопрос актуален, так как Россия сейчас активно занимается созданием собственных спутниковых группировок, считает эксперт.

«Использовать для этого тяжелые ракеты нецелесообразно, так как это дороже, а также приходится долго ждать, пока ракета будет полностью загружена. Иногда ожидание длится годами, в то время как в условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть срочная потребность в запуске спутника в течение нескольких часов. Эту задачу способна решить сверхлегкая ракета», — сообщала пресс-служба «Сколково» со ссылкой на Дзись-Войнаровского.

Ключевые достижения разработчика ракеты

В мае 2026 г. АО «ЦНИИМаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») выпустило официальное заключение по эскизному проекту КРК «Восход», подтвердив техническую реализуемость проекта. По словам двух источников издания «Ведомости» в космической отрасли, это первый случай одобрения эскизного проекта создаваемой «с нуля» частной ракеты «Роскосмосом». По словам одного из них, стартапов, заявлявших о планах создать свой носитель, было за последние годы уже немало, но успеха они не имели.

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Ранее, на старте проектирования в 2023 г., компания впервые среди частных российских организаций согласовала техническое задание на космический ракетный комплекс с «Роскосмосом», отметили в «Восходе».

В настоящий момент компания завершает эскизный проект с учетом рекомендаций головного института «Роскосмоса».

Среди текущих результатов в «Восходе» выделили три важных момента. Во-первых, создан конструкторский макет второй ступени ракеты «Воронеж» в масштабе 1:1. Во-вторых, начали проводиться стендовые испытания элементов комплекса бортовых электронных систем. В-третьих, начата разработка рабочей конструкторской документации (РКД) на отдельные узлы и системы.

Двигатель и планы

Центральным элементом нового этапа станет создание жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) НК-3 для ракеты «Воронеж» совместно с ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в «Ростех»). Двигатель создается на базе рулевой камеры от проверенного двигателя РД-107А ракеты «Союз». Предусмотрено три модификации (две для первой ступени и одна для второй). ПАО «ОДК-Кузнецов» завершило эскизный проект НК-3 и перешло к созданию рабочей конструкторской документации.

Дорожная карта проекта предусматривает огневые испытания двигателя НК-3 в конце 2027 г. и первый пуск ракеты-носителя «Воронеж» в декабре 2029 г.

После выпуска дополнений к эскизному проекту компания перейдет к полномасштабному выпуску чертежей для изготовления опытных образцов.

Что еще известно о проекте

ООО «3Д Исследования и разработки» — российская частная компания, разрабатывающая сверхлегкий космический ракетный комплекс «Восход» с ракетой-носителем «Воронеж». Проект ориентирован на коммерческий вывод малых космических аппаратов на низкие околоземные орбиты. Инвестором компании является фонд «Восход».

Двигатель НК-3 создается на основе рулевой камеры от проверенного двигателя РД-107А ракеты «Союз». Это один двигатель для обеих ступеней, но у него три немного различающиеся модификации — две для первой ступени и одна для второй ступени. ПАО «ОДК-Кузнецов» (которое входит в «Ростех») выпустило эскизный проект на НК-3 и перешло к созданию рабочей конструкторской документации.

«Восход» — частный венчурный фонд, общий объём 18 млрд руб., якорный инвестор – «Интеррос». Основные инвестиции сосредоточены в deeptech проектах (наукоемкие): робототехника, биомедтех, микроэлектроника, новая мобильность, космос, ИТ.

Космические инвестиции

Количество инвестиций в частные компании ракетно-космической отрасли может превысить отметку в 100 млрд руб. к 2030 г., сообщал в июле 2026 г. на сессии Международного промышленного форума «Иннопром-2026» заместитель генерального директора «Роскосмоса» Григорий Максимов.

Проект «Воронеж» — не единственный в России. В апреле 2026 г. «Геоскан», в числе совладельцев которого структура, которую возглавляет Катерина Тихонова, сообщил, что в 2026 г. начинает проектирование новой лёгкой ракеты-носителя с кислородно-керосиновыми двигателями. Эта ракета больше, чем «Воронеж», ее стартовая масса достигает 55 тонн. Перспективный носитель должен выводить на орбиту до 900 кг полезной нагрузки. Сроки начала летных испытаний остаются неизвестны. В «Геоскан» заявили, что с помощью ракеты будут выводить на орбиту спутники собственной разработки. Создатели «Геоскана», также как и «Воронежа», отмечают, что легкие ракеты позволят не ждать запусков тяжелых ракет.

«Ракета станет обеспечивающим проектом для спутниковых группировок "Геоскана". Вывести попутной нагрузкой такое количество спутников невозможно, а заполнить ракету Роскосмоса мы не сможем, что сразу увеличивает коэффициент удельной стоимости», — прокомментировал тогда председатель совета директоров ГК «Геоскан» Алексей Семенов.

Также в интересах Минобороны России реализуется проект создания легкой версии «Ангары» («Ангара-1.2»). При стартовой массе около 170 тонн (в разы больше, чем у «Воронежа» и «Геоскана»), она выводит на низкие околоземные орбиты полезную нагрузку массой до 3,5 тонн. Проект реализует «Роскосмос». Ракета в апреле 2026 г. была запущена в восьмой раз, она выводит на орбиту спутники.

Мнение эксперта

Ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова заявила, что общая стоимость создания комплекса предварительно оценивается примерно в 10 млрд руб., а точное число запусков будет зависеть от цены пуска, загрузки ракеты и операционной маржинальности.

«При оценке в примерно 700 млн руб. за пуск предварительно речь может идти о нескольких десятках коммерческих запусков. Но это грубая прикидка. Реальный срок зависит от рыночной цены, которую удастся зафиксировать, и частоты пусков», — пояснила Безрукова.

Отвечая на вопрос, можно ли называть проект «Воронеж» российским ответом духу SpaceX, Безрукова заявила, что «в принципе да».

«Ставка на специализированный сверхлегкий класс для коммерческого рынка малых спутников, как у SpaceX с Falcon 9. Но есть нюансы: «Воронеж» не делает упор на многоразовость (пока), а двигатели НК-3 созданы на базе уже отработанных агрегатов «Союза», что снижает риски, но и меняет инженерный подход. Скорее это российский ответ не самой SpaceX, а мировому тренду на частную, более гибкую и экономически ориентированную космонавтику. SpaceX работает прежде всего с тяжелыми многоразовыми носителями и массовыми группировками, тогда как «Воронеж» рассчитан на точечные запуски малых спутников», — заявила Безрукова.

Но ближайший аналог «Воронежа» — это Electron от Rocket Lab (Новая Зеландия). Общее это сверхлегкий класс, фокус на малые спутники и быстрорастущий рынок низкоорбитальных группировок. Из различий у Electron другая конструкция, рыночная стратегия. «Воронеж» делает акцент на использовании российских компонентов и одобрении эскиза государственным институтом (ЦНИИмаш). Еще можно назвать Alpha компании Firefly Aerospace, а также разрабатываемую европейскую Spectrum компании Isar Aerospace, заявила Безрукова.