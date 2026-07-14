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Миллиардер вложился в российскую сверхлегкую ракету, запускающую спутники навигации

Фонд «Восход» (якорный инвестор — «Интеррос» Владимира Потанина) инвестировал 100 млн руб. в проект сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж» и нарастил свою долю в разработчике «3Д Исследования и разработки». Средства пойдут в том числе на создание жидкостного ракетного двигателя. Ракета создается для вывода небольших спутников связи, навигации и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на орбиту, пока же они вынуждены «лететь попуткой» на тяжелых носителях.

Еще 100 миллионов в разработку

Венчурный фонд «Восход» (частный фонд объемом 18 млрд руб., якорный инвестор – группа «Интеррос» Владимира Потанина) инвестировал 100 млн руб. в компанию ООО «3Д Исследования и разработки» — разработчика частной ракеты-носителя сверхлегкого класса «Воронеж». Об этом CNews сообщили в пресс-службе венчурного фонда «Восход».

Президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин входит в российский список Forbes под вторым номером. На апрель 2026 г. его состояние оценивалось в $29,7 млрд.

В ходе раунда уставной капитал «3Д Исследования и разработки» вырос с 33 тыс. руб. до 36,8 тыс. руб. Доля УК «Восход» увеличилась с 44,58% до 48,33%, доля ООО «Спутник — управление активами НТИ» (проект АО «Корпорация Попов Радио» и Фонда НТИ) возросла с 9,01% до 9,77%. Доли остальных участников незначительно снизились. Так, доля Алексея Мазалова уменьшилась с 22,75%, до 20,54%, ООО «Кузница Поволжье» с 11,83% до 10,68%, гендиректора компании Николая Дзись-Войнаровского — с 11,83% до 10,68%.

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Wikipedia
Запускать частную легкую ракету-носитель будут с космодрома "Восточный"

Это уже вторая инвестиция фонда в проект. С учетом предыдущих вложений (120 млн руб. от фонда «Восход» в 2023 г. и 60 млн руб. от фонда ФТС НТИ в 2025 г.) общий объем привлеченных средств с момента основания составляет 280 млн руб.

Что за ракета?

Ракета-носитель сверхлегкого класса «Воронеж» разрабатывается в рамках космического ракетного комплекса «Восход». Носитель предназначен для выведения малых космических аппаратов массой до 350 кг на низкую околоземную орбиту высотой до 500 км. Стартовая масса ракеты — около 35 тонн.

«Наша ракета будет выводить малые космические аппараты коммерческого назначения, в частности для ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли), связи и навигации», — пояснили CNews в фонде. По словам ведущего эксперта Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасии Безруковой, такие запуски особенно важны для дистанционного зондирования Земли и интернета вещей.

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Главная функция сверхлегких ракет — замена выбывающих спутников из спутниковых группировок, сообщал Фонд «Сколково» со ссылкой на гендиректора «3Д Исследования и разработки» Николая Дзись-Войнаровского в апреле 2026 г. Вопрос актуален, так как Россия сейчас активно занимается созданием собственных спутниковых группировок, считает эксперт.

«Использовать для этого тяжелые ракеты нецелесообразно, так как это дороже, а также приходится долго ждать, пока ракета будет полностью загружена. Иногда ожидание длится годами, в то время как в условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть срочная потребность в запуске спутника в течение нескольких часов. Эту задачу способна решить сверхлегкая ракета», — сообщала пресс-служба «Сколково» со ссылкой на Дзись-Войнаровского.

Ключевые достижения разработчика ракеты

В мае 2026 г. АО «ЦНИИМаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») выпустило официальное заключение по эскизному проекту КРК «Восход», подтвердив техническую реализуемость проекта. По словам двух источников издания «Ведомости» в космической отрасли, это первый случай одобрения эскизного проекта создаваемой «с нуля» частной ракеты «Роскосмосом». По словам одного из них, стартапов, заявлявших о планах создать свой носитель, было за последние годы уже немало, но успеха они не имели.

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Сайт "3Д Исследования и разработки"
Российский разработчик получил еще 100 млн руб. на частную ракету "Воронеж"

Ранее, на старте проектирования в 2023 г., компания впервые среди частных российских организаций согласовала техническое задание на космический ракетный комплекс с «Роскосмосом», отметили в «Восходе».

В настоящий момент компания завершает эскизный проект с учетом рекомендаций головного института «Роскосмоса».

Среди текущих результатов в «Восходе» выделили три важных момента. Во-первых, создан конструкторский макет второй ступени ракеты «Воронеж» в масштабе 1:1. Во-вторых, начали проводиться стендовые испытания элементов комплекса бортовых электронных систем. В-третьих, начата разработка рабочей конструкторской документации (РКД) на отдельные узлы и системы.

Двигатель и планы

Центральным элементом нового этапа станет создание жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) НК-3 для ракеты «Воронеж» совместно с ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в «Ростех»). Двигатель создается на базе рулевой камеры от проверенного двигателя РД-107А ракеты «Союз». Предусмотрено три модификации (две для первой ступени и одна для второй). ПАО «ОДК-Кузнецов» завершило эскизный проект НК-3 и перешло к созданию рабочей конструкторской документации.

Дорожная карта проекта предусматривает огневые испытания двигателя НК-3 в конце 2027 г. и первый пуск ракеты-носителя «Воронеж» в декабре 2029 г.

После выпуска дополнений к эскизному проекту компания перейдет к полномасштабному выпуску чертежей для изготовления опытных образцов.

Что еще известно о проекте

ООО «3Д Исследования и разработки» — российская частная компания, разрабатывающая сверхлегкий космический ракетный комплекс «Восход» с ракетой-носителем «Воронеж». Проект ориентирован на коммерческий вывод малых космических аппаратов на низкие околоземные орбиты. Инвестором компании является фонд «Восход».

Двигатель НК-3 создается на основе рулевой камеры от проверенного двигателя РД-107А ракеты «Союз». Это один двигатель для обеих ступеней, но у него три немного различающиеся модификации — две для первой ступени и одна для второй ступени. ПАО «ОДК-Кузнецов» (которое входит в «Ростех») выпустило эскизный проект на НК-3 и перешло к созданию рабочей конструкторской документации.

«Восход» — частный венчурный фонд, общий объём 18 млрд руб., якорный инвестор – «Интеррос». Основные инвестиции сосредоточены в deeptech проектах (наукоемкие): робототехника, биомедтех, микроэлектроника, новая мобильность, космос, ИТ.

Космические инвестиции

Количество инвестиций в частные компании ракетно-космической отрасли может превысить отметку в 100 млрд руб. к 2030 г., сообщал в июле 2026 г. на сессии Международного промышленного форума «Иннопром-2026» заместитель генерального директора «Роскосмоса» Григорий Максимов.

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Проект «Воронеж» — не единственный в России. В апреле 2026 г. «Геоскан», в числе совладельцев которого структура, которую возглавляет Катерина Тихонова, сообщил, что в 2026 г. начинает проектирование новой лёгкой ракеты-носителя с кислородно-керосиновыми двигателями. Эта ракета больше, чем «Воронеж», ее стартовая масса достигает 55 тонн. Перспективный носитель должен выводить на орбиту до 900 кг полезной нагрузки. Сроки начала летных испытаний остаются неизвестны. В «Геоскан» заявили, что с помощью ракеты будут выводить на орбиту спутники собственной разработки. Создатели «Геоскана», также как и «Воронежа», отмечают, что легкие ракеты позволят не ждать запусков тяжелых ракет.

«Ракета станет обеспечивающим проектом для спутниковых группировок "Геоскана". Вывести попутной нагрузкой такое количество спутников невозможно, а заполнить ракету Роскосмоса мы не сможем, что сразу увеличивает коэффициент удельной стоимости», — прокомментировал тогда председатель совета директоров ГК «Геоскан» Алексей Семенов.

Также в интересах Минобороны России реализуется проект создания легкой версии «Ангары» («Ангара-1.2»). При стартовой массе около 170 тонн (в разы больше, чем у «Воронежа» и «Геоскана»), она выводит на низкие околоземные орбиты полезную нагрузку массой до 3,5 тонн. Проект реализует «Роскосмос». Ракета в апреле 2026 г. была запущена в восьмой раз, она выводит на орбиту спутники.

Мнение эксперта

Ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова заявила, что общая стоимость создания комплекса предварительно оценивается примерно в 10 млрд руб., а точное число запусков будет зависеть от цены пуска, загрузки ракеты и операционной маржинальности.

«При оценке в примерно 700 млн руб. за пуск предварительно речь может идти о нескольких десятках коммерческих запусков. Но это грубая прикидка. Реальный срок зависит от рыночной цены, которую удастся зафиксировать, и частоты пусков», — пояснила Безрукова.

Отвечая на вопрос, можно ли называть проект «Воронеж» российским ответом духу SpaceX, Безрукова заявила, что «в принципе да».

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«Ставка на специализированный сверхлегкий класс для коммерческого рынка малых спутников, как у SpaceX с Falcon 9. Но есть нюансы: «Воронеж» не делает упор на многоразовость (пока), а двигатели НК-3 созданы на базе уже отработанных агрегатов «Союза», что снижает риски, но и меняет инженерный подход. Скорее это российский ответ не самой SpaceX, а мировому тренду на частную, более гибкую и экономически ориентированную космонавтику. SpaceX работает прежде всего с тяжелыми многоразовыми носителями и массовыми группировками, тогда как «Воронеж» рассчитан на точечные запуски малых спутников», — заявила Безрукова.

Но ближайший аналог «Воронежа» — это Electron от Rocket Lab (Новая Зеландия). Общее это сверхлегкий класс, фокус на малые спутники и быстрорастущий рынок низкоорбитальных группировок. Из различий у Electron другая конструкция, рыночная стратегия. «Воронеж» делает акцент на использовании российских компонентов и одобрении эскиза государственным институтом (ЦНИИмаш). Еще можно назвать Alpha компании Firefly Aerospace, а также разрабатываемую европейскую Spectrum компании Isar Aerospace, заявила Безрукова.

Екатерина Струкова

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