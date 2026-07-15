Обманутые мошенниками россияне смогут в течение 30 дней получить компенсацию от банков или операторов связи

Минцифры России разработало порядок получения компенсации от банка или оператора связи для граждан, которые перевели деньги телефонным мошенникам, если финансовая организация или оператор не выполнили требования российского законодательства и не предотвратили хищение средств. Общественное обсуждение проекта продлится до 29 июля 2026 г. Предполагается, что постановление вступит в силу 1 марта 2027 г.

Возмещение ущерба

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России определило правила компенсации ущерба жертвам мошенников, пишет «Коммерсант».

В июле 2026 г. Минцифры России разработало механизм компенсации ущерба физическим лицам от действий телефонных мошенников. Согласно проекту постановления Правительства России, банк или оператор связи должен вернуть жертве деньги, если случай мошенничества будет подтвержден.

Потерпевший должен сообщить банку, что перевел деньги под влиянием мошенников. Кредитная организация проведет проверку, могла ли она остановить операцию как подозрительную. Если нарушение будет зафиксировано, ущерб возмещает банк. Если же кредитная организация решит, что действовала правильно, она должна обратиться к оператору связи.

Правительство Республики Крым Россияне смогут компенсировать ущерб от телефонных мошенников в течении 30 дней

Оператор должен выяснить, мог ли он вовремя выявить мошеннический номер и принять меры. Если ошибка была на стороне оператора, то компенсацию выплачивает он. Деньги должны быть выплачены за 30 дней. В случае трансграничного перевода — за 60 дней. Если же жертва мошенников не согласна с решением, его можно оспорить. Инициатива проходит публичное обсуждение, которое продлится до 29 июля 2026 г. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2027 г.

Борьба с киберпреступностью

«Антифрод 1.0» был принят в начале 2024 г. Он включал около 30 мер по защите граждан в цифровой среде. Среди них — запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, блокировка SMS с кодами от «Госуслуг», если человек в момент получения разговаривает по телефону, а также возможность самозапрета на SMS-рассылки и спам-обзвоны. Все они вступили в силу в сентябре 2025 г.

Право жертв телефонных мошенников на компенсацию входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, о чем писал CNews. Среди других мер — возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки и создание сервиса «красная кнопка» на портале «Госуслуг» для оперативных сообщений о киберпреступлениях.

На подходе третий пакет

В третий пакет Минцифры собрало уже более 46 мер, отметил замминистра. По его словам, они, скорее всего, будут иметь и пересечение с разрабатываемым законом об искусственном интеллекте (ИИ). Сергей Боярский уточнил, что их планируется представить к обсуждению в новом созыве Государственной Думы (Госдумы) для «Антифрод 3.0».

В третьем пакете, судя по анонсам и мировой практике, следует ожидать введения уголовной ответственности за создание и распространение дипфейков с целью мошенничества, а также за использование нейросетей для автоматического сбора биометрии без согласия, рассуждает ведущий эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов.

В мае 2026 г. Селиверстов допускает, что финансовым и телекоммуникационным компаниям могут поручить внедрять системы поведенческого анализа операций в режиме реального времени с использованием ИИ, при этом на них может быть возложена ответственность за частичное возмещение ущерба от неустановленных переводов. По его мнению, законодательство об ИИ выступит фундаментальной «архитектурной базой», которая предоставит правовые определения данным технологиям и четко обозначит границы их применения как для злоумышленников, так и для структур безопасности. Без подобной нормативной базы антифрод-инициативы будут отставать от ИТ-угроз, поскольку правоохранительные органы не смогут квалифицировать преступления, совершенные алгоритмами, а не людьми. Кроме того, специалист отмечает, что техническая фиксация следов в децентрализованных нейросетях представляет собой крайне сложную задачу.

Поступление третьего комплекса антифрод-мер свидетельствует о неэффективности текущего регулирования: злоумышленники активно применяют подмену Caller ID, социальную инженерию на базе данных из утечек и роботизированные обзвоны, отмечает Селиверстов. По его мнению, власти вынуждены принимать новые пакеты не из-за неудачности предыдущих шагов, а поскольку мошенническая ИТ-инфраструктура эволюционирует быстрее, чем законодательные акты успевают вступить в силу.

«Практика демонстрирует: каждая новая регуляторная мера закрывает конкретную лазейку, но одновременно стимулирует появление схем обхода, поэтому окончательное решение проблемы невозможно», — резюмирует Ярослав Селиверстов.

Следовательно, подобные инициативы будут выходить раз в один-два года. Это неизбежная плата за цифровизацию, которую следует воспринимать как плановое обновление антивирусных баз, а не как провал государственного управления, заключает он.