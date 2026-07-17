Sony приступила к цифровому грабежу. Из аккаунтов пользователей стерты сотни оплаченных фильмов

Sony удалила сотни фильмов и сериалов из учетных записей клиентов PlayStation Store из-за очередных проблем с лицензионным соглашением со Studio Canal. Под удаление попали 551 фильм и сериал, среди которых «Терминатор 2», «Вспомнить все», «От заката до рассвета», «Скалолаз» и «Опасные умы». Полный перечень затронутых произведений в июле 2026 г. опубликован на официальном сайте PlayStation.

Массовое удаление контента

Sony отбирает у пользователей купленный контент в PlayStation Store, пишет Kotaku. Из библиотек пользователей удалят более 500 ранее купленных фильмов.

В июле 2026 г. Sony удалила сотни фильмов и сериалов из учетных записей клиентов PlayStation Store из-за очередных проблем с лицензионным соглашением со Studio Canal, французская кинокомпания, входящая в Groupe Canal+ и является обладателем крупнейшей в Европе кинотеки, в которую входят около 9,4 тыс. фильмов.

На это обратил внимание пользователь социальной сети X под ником somatyk, опубликовавший полученное на этой неделе уведомление от PlayStation. Помимо сухой констатации факта, что купленные фильмы будут удалены из учетной записи 1 сентября 2026 г., сообщение заканчивалось словами: «Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полным списком затронутых наименований, поддержка которых прекращается. Спасибо!».

Теперь это предупреждение продублировано на сайте PlayStation вместе со списком из 551 фильма и сериала, которые удаляются из библиотек пользователей. Он включает «Рэмбо: Первая кровь», «Терминатор 2: Судный день», «Робокоп», «Битлз: Восемь дней в неделю — Годы гастролей», «Горец», «Вспомнить все», «Зловещие мертвецы», «От заката до рассвета», «Скалолаз», «Опасные умы» и ряд других кинокартин.

Sony Sony приступила к цифровому грабежу и стерла сотни приобретенных фильмы из аккаунтов пользователей

Такое решение вызвало негодование среди владельцев PlayStation, которые покупали цифровые копии фильмов. Они раскритиковали Sony за удаление контента без возможности оставить его в личных библиотеках. Как и с играми, пользователи настаивают, что кнопка «Купить» в магазине не должна обозначать «Временно воспользоваться», потому что в онлайн-сервисе и так есть фильмы и сериалы, которые можно арендовать на ограниченное время.

По информации Sony, несмотря на оплату контента, пользователи, как правило, приобретают не право собственности, а лицензию на доступ, действие которой определяется условиями соглашений между платформой и правообладателями. При прекращении таких соглашений доступ к цифровым товарам может быть ограничен или полностью прекращен.

Смена пунктов в лицензионном соглашении

В 2022 г. из-за изменений в лицензионных соглашениях с дистрибьютором Studio Canal у пользователей из Германии и Австрии из учетных записей PlayStation исчезли сотни фильмов.

Затем, в 2023 г., подобное повторилось в США: Sony расторгла лицензионное соглашение с Discovery после слияния последней с Warner Bros. После негативной реакции пользователей компания Sony изменила свою позицию и отказалась от удаления телешоу канала, объяснив решение обновленными лицензионными соглашениями.

В конце 2023 г. компания Sony предоставила 30 месячный срок для доступа к контенту Discovery, который истек в июне 2026 г. В результате у клиентов из библиотек уже удалили сотни эпизодов телешоу.

Стоит отметить и тот факт, что во всех случаях компания Sony не предусмотрела возврат средств и не предложила компенсацию своим клиентам.

Только цифровые копии

Sony 2 июля 2026 г. объявила о прекращении выпуска видеоигр для приставок PlayStation на физических дисках, предупреждал CNews. С января 2028 г. все без исключения игры для этой ИТ-платформы будут распространяться строго в виде цифровой копии и никак иначе. Это не коснется игр, чей релиз запланирован до января 2028 г. — они по-прежнему будут доступны на дисках.

Игры для PlayStation выходят на дисках с 1994 г. Буквально все поколения настольных приставок Sony поддерживают работу с дисками, а также такая опция есть в портативной Sony PlayStation Portable первого поколения.

По информации CNews, что новое решение Sony — это конец эпохи физических носителей в мире топовых игр. И это с высокой степенью вероятности повлияет на весь мировой рынок видеоигр, поскольку Sony в 2026 г. является его лидером.