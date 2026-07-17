Google на грани бунта. Тысячи сотрудников требуют защитить их от увольнений из-за ИИ

После заявлений о дискриминационных увольнениях в компании Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) из-за искусственного интеллекта сотрудники корпорации Google передали генеральному директору Сундару Пичаи петицию с призывом ввести дополнительные гарантии от увольнений. Сам же документ, подготовленный профсоюзом работников Alphabet, собрал более 4,5 тыс. подписей и стал, по словам его представителей, крупнейшей коллективной инициативой сотрудников компании по защите рабочих мест в США.

Гарантии на занятость

В Google нарастает недовольство сотрудников политикой компании на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет The Guardian. Персонал ИТ-компании требует защитить их от массовых увольнений и обеспечить более справедливые условия сокращений.

В июле 2026 г. после заявлений о дискриминационных увольнениях в компании Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России) из-за ИИ-технологий сотрудники корпорации Google передали генеральному директору Сундару Пичаи (Sundar Pichai) петицию с призывом ввести дополнительные гарантии от увольнений. Документ, подготовленный профсоюзом работников Alphabet, собрал более 4,5 тыс. подписей и стал, по словам его представителей, крупнейшей коллективной инициативой сотрудников компании по защите рабочих мест.

Unsplash - Greg Bulla Тысячи сотрудников Google призвали руководство защитить их от увольнений из-за ИИ

Авторы петиции требуют, чтобы компания в первую очередь предлагала добровольные программы выкупа перед обязательными сокращениями, а также позволяла сотрудникам оформлять увольнение в виде длительного оплачиваемого отпуска. Кроме того, они призывают отказаться от системы оценки эффективности, которая, по их мнению, основана на квотах, а не на реальных профессиональных достижениях.

Приоритет на прибыль, а не на кадров

После передачи документа сотрудники заявили, что не получили содержательного ответа от руководства. По словам президента профсоюза работников Alphabet и программного инженера Google Парул Коул (Parul Kaul), петицию передали сотруднику офиса Пичаи, который пообещал передать ее генеральному директору.

«Не заблуждайтесь: это ИТ-компания, которая добилась огромного, беспрецедентного успеха… Эти увольнения и сокращения — это не сложные решения, а просто приоритет прибыли над людьми, которые обеспечивают функционирование этой ИТ-компании», — заявила Коул во время акции у штаб-квартиры Google в Калифорнии.

Во время пресс-конференции сотрудники вспомнили о массовых увольнениях в Alphabet в 2023 г. и скандировали лозунги против политики компании. По словам представителей профсоюза, руководство Google уже неоднократно игнорировало подобные обращения сотрудников.

Нeбecпoчвeнные тревоги

Петиция появилась на фоне активного наращивания инвестиций Google в ИИ. По информации Bloomberg, в последние месяцы Alphabet сокращала персонал в подразделении Google Cloud, а также существенно уменьшила количество менеджеров небольших команд.

Финансовый директор Alphabet Анат Ашкенази (Anat Ashkenazi) назвала ИИ ключевым направлением инвестиций, в которое ИТ-компания планирует и в дальнейшем вкладывать ресурсы, о чем предупреждал CNews. Подобные дискуссии продолжаются и в других технологических компаниях.

В 2026 г. Google официально не подтверждала, что именно развитие ИИ-технологий стало причиной сокращений. В то же время руководитель DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) ранее заявлял, что ИТ-компаниям, стремящимся заменить программистов ИИ-технологиями, не хватает воображения.

Сокращение штатов

По информации CNews, накануне 26 сотрудников Meta* подали иск в суд, утверждая, что ИТ-компания использовала ИИ-инструменты для определения кандидатов на сокращение после их обращений по поводу декретного отпуска, инвалидности или других защищенных законом причин. В Meta* же эти обвинения отвергли, заявив, что они не имеют под собой оснований и не основаны на фактах.

В последнее время о сокращении персонала на фоне масштабных инвестиций в ИИ также сообщали Oracle и Microsoft, писал CNews. На этом фоне сотрудники технологических компаний все чаще требуют большей прозрачности кадровой политики и гарантий занятости.

*Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России).

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими