Власти создают доктрину по борьбе с киберпреступностью. В России может появиться «обратное взыскание» украденных денег

Минцифры разработало проект доктрины по борьбе с киберпреступностью до 2035 г., которая направлена на усиление защиты граждан и бизнеса от ИТ-преступности, а также на координацию работы государственных органов и организаций в этой сфере. Профессия «Антифрод-специалист» может быть внесена в общероссийский классификатор специальностей по образованию, а биометрию могут рассмотреть как способ подтверждения при выявлении подозрительных операций. Предполагается, что единый подход позволит повысить эффективность противодействия кибермошенникам.

Концепция правил

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) представило проект доктрины по борьбе с киберпреступностью, пишет «Коммерсант».

В июле 2026 г. Минцифры подготовило проект доктрины, направленной на системное противодействие преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий. Документ размещен для общественного обсуждения.

Доктрина призвана сформировать единый подход к защите граждан и бизнеса от киберугроз, а также упорядочить деятельность государственных организаций, участвующих в противодействии цифровому мошенничеству. Главная задача документа — обеспечить скоординированную работу всех субъектов системы профилактики и борьбы с киберпреступностью.

По информации Минцифры, в России могут проработать «обратное взыскание» украденных средств с помощью сумм со счетов получателей, причастных к ИТ-мошенничеству, а также могут рассмотреть вопрос о создании реестра лиц, совершивших посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетних. В доктрине упоминается усиление уголовно-правовых инструментов за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей в интернете. Профессия «Антифрод-специалист» может быть внесена в общероссийский классификатор специальностей по образованию. Биометрию могут рассмотреть в России как способ подтверждения при выявлении подозрительных операций. Систему криминалистического учета на основе цифрового следа компьютерных устройств могут создать в России.

Magnific - pvproductions В России могут начать использовать биометрию для проверки подозрительных денежных операций, а в вузах будут учить по профессии «Антифрод-специалист»

Таким образом, в документе перечислены стратегические направления деятельности, а не конкретные готовые решения. Для практической реализации обозначенных в доктрине мер в дальнейшем потребуется разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов.

Ведомство указывает, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. Ожидается, что по ним будут разрабатывать новые нормативно-правовые акты. Минцифры подчеркивает, что после общественного обсуждения в документ могут внести изменения.

Предполагается, что технологическая основа доктрины будет подготовлена до 2030 г., тогда же начнется поэтапное внедрение механизмов противодействия. Развивать и совершенствовать эти механизмы будут до 2035 г

22 июля 2026 г. проект доктрины размещен для общественного обсуждения. По его итогам в документ еще могут быть внесены изменения, отметили в Минцифры.

Снижение числа киберпреступлений

По данным Министерства внутренних дел (МВД) России, число киберпреступлений по итогам первых шести месяцев 2026 г. сократилось на 30% — до 252,9 тыс. против 371,4 тыс. в 2025 г.

Ведомство связывает снижение активности киберпреступников с принятием в 2025 году пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод». По итогам прошлого года число киберпреступлений сократилось на 90 тыс.

В Минцифры отмечают, что борьбе с онлайн-мошенничеством также способствовала возможность установить самозапрет на кредиты, которой воспользовались уже более 30 млн раз. Кроме того, микрофинансовые организации теперь обязаны проверять биометрию при выдаче кредитов.

Активная работа

В Минцифры анонсировало три меры, которые призваны блокировать активность мошенников. Так, на «Госуслугах» скоро появится «красная кнопка», с помощью которой пользователь сможет сообщить о мошенничестве и защитить свои данные, информировал CNews. Появится также возможность установить самозапрет на международные вызовы. Кроме того, жертвы телефонных мошенников смогут рассчитывать на компенсации ущерба от банков и операторов, писал CNews.