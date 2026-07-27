Путин ввел штрафы для управляющих компаний, которые не пускают провайдеров в дома

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание для управляющих компаний и товариществ собственников жилья за недопуск операторов связи для работы в многоквартирных домах. Речь идет о ситуациях, когда представители управляющих организаций препятствуют прокладке, обслуживанию или демонтажу коммуникационного ИТ-оборудования на общедомовом имуществе. Для ответственных сотрудников компаний минимальное наказание составит 10 тыс. руб., максимальное — 40 тыс. руб., а для самих юридических лиц вилка установлена от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Ответственность за воспрепятствование

В России появятся штрафы для управляющих компаний (УК) за недопуск в дома операторов связи, пишет «Коммерсант». Речь идет о ситуациях, когда представители УК препятствуют прокладке, обслуживанию или демонтажу коммуникационного оборудования на общедомовом имуществе.

В июле 2026 г. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы для управляющих российских компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей на объектах общего имущества в многоквартирных домах.

Официальный сайт Президента России Путин подписал закон о штрафах за препятствие работе операторов связи в домах

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон направлен на обеспечение беспрепятственного доступа операторов связи к ИТ-инфраструктуре многоквартирных домов, что должно способствовать развитию сетей связи и повышению качества услуг для жителей.

УК — это организация, которая обслуживает многоквартирный дом. В сфере жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) она отвечает за содержание общедомового имущества, организацию ремонта и предоставление коммунальных услуг жильцам. Раз УК отвечает за общедомовое имущество, она же компенсирует ущерб, если оно сломается или испортится.

Новые штрафы

Согласно новой части 1.1 статьи 9.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России, должностным лицам грозит штраф в размере от 10 до 40 тыс. руб., а юридическим лицам — от 100 до 500 тыс. руб.

За повторное же совершение правонарушения штрафы существенно увеличиваются: для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб.

Пересмотр правил

Ранее данная статья КоАП касалась только субъектов естественных монополий, а также владельцев электросетей, водопроводов и канализации, о чем предупреждал CNews. Теперь ее действие расширено: в перечень добавили также воспрепятствование работе тепловых сетей. Примечательно, что размеры штрафов за все перечисленные нарушения, включая новые, унифицированы и совпадают с теми, что вводятся для управляющих компаний.

Главные причины

В марте 2025 г. DDoS-атаке подвергся интернет-провайдер Lovit, являющейся единственным интернет-провайдером во многих жилых домах, построенных российской девелоперской и строительной компании «ПИК».

По информации CNews, в результате жильцы этих домов и арендаторы коммерческой недвижимости не могли пользоваться услугами доступа в интернет и телевидения. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам проверки возбудила антимонопольное дело в отношении УК группы «ПИК» из-за ограничений на доступ к ИТ-инфраструктуре.

Соответственно, имели место многочисленные случаи ограничения условий конкуренции на рынке услуг связи в России, создания дискриминационных условий деятельности операторам связи, ущемления интересов абонентов услуг связи. Согласно упомянутым правилам, российский оператор связи вправе получать доступ к объектам общего имущества в многоквартирном доме и обжаловать решения, в том числе отказы, лицами осуществляющего управление многоквартирным домом, действия его должностных лиц в связи с монтажом, эксплуатацией и демонтажом сетей связи в порядке, установленным антимонопольным законодательством.

Указанные нарушения могут устраняться ФАС в рамках полномочий по контролю соблюдения антимонопольного законодательства, однако еще в 2025 г. отсутствовали положения законодательства, наделяющие ФАС соответствующими полномочиями.