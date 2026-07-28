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Китай пригрозил ответными мерами за угрозы США против его ИИ

Китай обвинил Соединенные Штаты Америки в «гегемонизме в сфере искусственного интеллекта» и пригрозил ответными мерами после угроз введения санкций в связи с предполагаемой кражей технологий. Обвинения Вашингтона и ИТ-компании Anthropic связаны с новейшей китайской нейронной сетью Kimi K3, а также включение ее ИТ-разработчика под ограничения со стороны американских властей.

Технологические споры

Китай пригрозил США жестким ответом на «гегемонизм в сфере искусственного интеллекта (ИИ)», пишет Reuters.

«В ответ на любые действия, наносящие существенный ущерб китайским интересам, Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — предупредили в Министерстве коммерции Китая. В ведомстве также пригрозили ответными мерами после угроз санкциями в отношении китайских компаний.

Гегемонизм — это политика, при которой крупные, сильные и богатые государства притесняют, угнетают, доминируют, вмешиваются во внутренние дела и стремятся свергнуть малые, слабые и бедные страны, не уважая их независимость и суверенитет, осуществляя силовой контроль и господство.

В июле 2026 г. вокруг китайской ИИ-модели, созданной сравнительно малоизвестным стартапом Moonshot AI, разгорелся острый международный спор, писал CNews. ИИ-модель Kimi K3 вызвала настолько высокий интерес, что всего через двое суток после публичного запуска ИТ-компания была вынуждена временно приостановить прием новых подписок. Причиной стала резкая перегрузка вычислительных мощностей из-за взрывного роста числа пользователей.

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Unsplash - Ivan Aleksic
Китай обвинил США в гегемонизме в сфере ИИ и пригрозил ответными мерами, если для бизнеса ограничат доступ к полупроводникам, софту и облачным сервисам

После появления Kimi K3, американские власти и ИТ-компания Anthropic выдвинули серьезные обвинения в адрес китайского ИИ-разработчика. По их версии, Moonshot AI применяла технологию «дистилляции» — метод, при котором одна ИИ-модель обучается на результатах работы другой, более совершенной модели. Американская сторона утверждает, что именно таким образом китайская компания использовала возможности модели Fable, принадлежащей Anthropic, для создания собственной системы K3.

Moonshot AI была основана в марте 2023 г. выпускниками университета Цинхуа. Вскоре после основания оценка ИТ-компании достигла $3 млрд. По данным Financial Times, параллельно с запуском новой ИИ-модели Moonshot AI привлечет дополнительные инвестиции, достигнув оценки в $31,5 млрд.

Кража данных

Директор Управления научно-технической политики Белого дома (OSTP) Майкл Крациос (Michael Kratsios) публично заявил, что Moonshot AI организовала масштабную скрытую кибероперацию по извлечению данных из американских ИИ-моделей. По его словам, для этого была создана специальная внутренняя ИТ-платформа, которая позволяла проводить массовые запросы и оперативно менять методы доступа, чтобы избежать обнаружения. Кроме того, Крациос отметил, что компания Moonshot AI приобрела серверы с чипами GB300 и получила доступ к аналогичному ИТ-оборудованию в Таиланде. Эти действия, по мнению американского чиновника, с высокой вероятностью были направлены на обучение китайских ИИ-моделей.

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«Масштабная скрытая промышленная дистилляция с целью кражи американских технологий абсолютно неприемлема», — подчеркнул Крациос в социальной сети X.

В феврале 2026 г. Anthropic сообщила, что зафиксировала более 3,4 млн взаимодействий с ИИ-моделями семейства Claude со стороны Moonshot. Эти взаимодействия включали сложные задачи логического мышления, генерацию программного кода, анализ данных и работу с компьютерным зрением.

Оригинальная ИТ-архитектура

Китайский стартап категорически отверг все предъявленные обвинения. В Moonshot AI заявили, что высокие показатели ИИ-модели Kimi K3 достигнуты исключительно за счет оригинальных архитектурных ИТ-решений и собственных ИТ-разработок, а не за счет копирования чужих ИИ-технологий.

Недобросовестная конкуренция

Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) предупредил, что китайские компании, нарушающие права интеллектуальной собственности, могут столкнуться с серьезными санкциями. По его словам, Вашингтон поддерживает развитие ИИ-технологий с открытым исходным кодом и связанные с ним инновации. Однако открытый код не означает, что американская интеллектуальная собственность автоматически становится общедоступной.

По информации Reuters, возможное включение Moonshot AI в Entity List Министерства финансов США способно существенно ограничить доступ ИТ-компании к американским полупроводникам, специализированному программному обеспечению (ПО) и облачным сервисам.

Антон Денисенко

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