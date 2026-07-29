Финляндия обрежет российское оптоволокно, ведущее в Европу

Финская энергетическая компания Fingrid уведомила российских операторов связи о планах с 2027 г. прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых размещены волоконно-оптические линии связи между двумя странами. Решение связано с тем, что после прекращения поставок российской электроэнергии в Финляндию в 2022 г. эксплуатация трансграничных линий электропередач стала экономически нецелесообразной.

Прекращение эксплуатации

Финская энергетическая компания прекратит обслуживание опор линий связи с Россией из-за дороговизны, пишет «Коммерсант».

В июле 2026 г. финская энергетическая компания Fingrid официально уведомила российских операторов связи о своем решении с 2027 г. полностью прекратить обслуживание опор линий электропередачи (ЛЭП), на которых размещены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Об этом «Коммерсант» сообщил источник, хорошо знакомый с ситуацией на телеком-рынке, информацию независимо подтвердили еще четыре собеседника. По словам одного из них, после прекращения обслуживания кабель планируется обрезать, а сами опоры — демонтировать.

Другой же источник пояснил экономическую логику решения: после того как в 2022 г. Россия полностью остановила поставки электроэнергии в Финляндию, содержание опор исключительно ради операторов связи перестало быть выгодным как для финской Fingrid, так и для российских «Россетей».

Администрация Томской области Российские операторы связи могут лишиться части интернет-каналов в Европу из-за решения Финляндии их демонтировать из-за дороговизны

Напомним, что экспорт электроэнергии из России в Финляндию был прекращен в 2022 г. из-за остановки платежей. По состоянию на тот момент у Fingrid имелось три межгосударственные линии напряжением 400 кВ и две линии 110 кВ. В 2021 г. по этим линиям в Финляндию было поставлено 9,1 ТВт·ч электроэнергии.

В «Россетях» сообщили, что принадлежащий компании участок линии 400 кВ «ПС Выборгская — ПС Юлликкяля / ПС Кюми» с 2022 г. находится в режиме ограниченной эксплуатации. Энергопереток и передача технологической информации по нему не ведутся. В дальнейшем данная инфраструктура будет использоваться исключительно для решения внутренних задач российской электроэнергетики. Сведений о состоянии и эксплуатации той части линии, которая находится на территории Финляндии, в «Россети» не поступало.

Размер трафика

По оценке источника на телеком-рынке, после 2022 г. через Финляндию проходит порядка 60-70% всего зарубежного интернет-трафика российских операторов. Еще один собеседник, работающий на сетевом рынке, уточнил, что на опоры ЛЭП приходится до 30% всех линий связи с Финляндией. Остальные маршруты проложены вдоль железной дороги, а также включают подводные волоконно-оптические кабели. Объем зарубежного трафика в российских сетях за 2025 г. вырос на 15-20%, и в июле 2026 г. его доля, по экспертным оценкам, уже достигает примерно 30%.

В этих условиях российские операторы активно ведут переговоры с финскими телеком-компаниями о предоставлении альтернативных маршрутов. «Варианты существуют, вопрос только в сроках их реализации. Кроме того, у многих операторов уже есть резервные каналы через другие направления», — отметил один из собеседников. Другой источник подтвердил, что компании прорабатывают альтернативные пограничные переходы и не ожидают заметного влияния на качество связи для российских абонентов.

Снижение качества услуг

Директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко считает, что возможное прекращение эксплуатации части магистральных ВОЛС на финском направлении теоретически может отразиться на качестве услуг связи в Северо-Западном федеральном округе. Однако он подчеркивает, что Финляндия далеко не единственный канал международного транзита для европейской части России. Существуют маршруты через Белоруссию, страны Балтии, а также подводные кабельные системы в Балтийском море. Это дает операторам возможность частично перераспределить международный трафик и увеличить загрузку альтернативных направлений.

В то же время эксперт отмечает, что вывод из эксплуатации части линий неизбежно снизит уровень резервирования сети и потребует серьезной перенастройки маршрутизации. Если увеличить пропускную способность на западном направлении не удастся, часть трафика, вероятнее всего, будет перенаправлена на восточные маршруты. В случае, если выпадающие мощности не будут компенсированы ни западными, ни восточными каналами, последствия могут оказаться более ощутимыми. Перегрузка отдельных участков сети способна привести к росту задержек и некоторому ухудшению качества доступа к зарубежным интернет-ресурсам, прежде всего для пользователей европейской части России.