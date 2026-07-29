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Российский навигатор научился ориентироваться без сотовой связи, GPS и ГЛОНАСС. Он работает «по приборам», которые есть даже в самых дешевых смартфонах

В 2ГИС встроили навигацию по гироскопу и акселерометру на случай, если пользователь окажется в месте, где нет ни GPS, ни ГЛОНАСС, ни сотовой сети, ни даже Wi-Fi. Эти сенсоры есть даже в самых дешевых смартфонах на Android стоимостью меньше 6 тыс. руб. Нововведение особенно актуально для жителей и гостей регионов, где регулярно глушат и навигацию, и мобильный интернет.

Навигация в чистом поле

Российский навигационный сервис 2ГИС научился ориентироваться на местности при полном отсутствии сигналов как сотовой сети, так и навигационных систем, пишет ТАСС. Он будет работать даже там, где нет Wi-Fi, полагаясь исключительно на данные с акселерометра и гироскопа.

Эти сенсоры есть внутри почти каждого современного смартфона, даже тех, что стоят менее 6 тыс. руб. и относятся к категории самых бюджетных. Исключения если и существуют, то их очень мало, хотя бывают модели, в которых есть или гироскоп, или акселерометр.

К примеру, на момент выхода материала одним из самых доступных смартфонов в каталоге ритейлера DNS был Coolpad CP12p за 5100 руб. Согласно описанию, гироскопа в нем нет – имеется только акселерометр.

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Дорогой смартфон для навигации без GPS не требуется

Следующий по цене – это Tecno Spark Go 1 за 5800 руб., и в нем установлены оба датчика. Поддержка GPS и ГЛОНАСС реализована в каждом из этих смартфонов.

Как все устроено

По словам представителей 2ГИС, навигационный сервис комбинирует данные акселерометра и гироскопа и накладывает их на последнюю известную геопозицию пользователя. Акселерометр в данном случае выступает датчиком ускорения, а гироскоп помогает определить направление движения и повороты.

За счет объединения этих сведений 2ГИС позволяет следовать по маршруту до появления сигнала с навигационного спутника. В компании не уточнили, будет ли система функционировать на устройствах, где есть только один из двух датчиков – редакция CNews обратилась к представителям 2ГИС с этим вопросом и ожидает ответа.

Отметим, что новшество заработает не на всех автомобильных головных устройствах. К примеру, популярная в России модель Teyes CC3L лишена как гироскопа, так и акселерометра.

Для всей страны

Навигация «по приборам» в разное время может пригодиться жителям всех российских регионов. К примеру, юг страны с 2022 г. периодически страдает от неработающих GPS и ГЛОНАСС – их принудительно глушат, в результате чего навигаторы часто показывают водителям и пешеходам, что они плавают где-то посередине ближайшей речки или озера.

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2ГИС
Регулярное отсутствие GPS и мобильного интернета стало обыденностью для миллионов россиян

Также в России регулярно отключают мобильный интернет – даже в Москве. Помимо этого, несмотря на заявления операторов связи, у их сетей покрытия довольно много «белых пятен» – мест, где нет никакого сигнала, даже 2G. Как правило, это или очень отдаленные деревни и хуторы, а также автомобильные дороги.

Также власти иногда разрешают операторам не организовывать покрытие 4G на дорогах – в октябре 2025 г. CNews писал о планах Госкомиссии по радиочастотам определить участки автодорог, которые не подпадают под требование о покрытии их сотовыми сетями LTE. Общая их протяженность составляла на тот момент 9000 км. При этом в стране активно отключают сотовые сети третьего поколения.

Приходится выкручиваться

Навигация по акселерометру и гироскопу – далеко не первая разработка российских сервисов, позволяющая россиянам не заблудиться при отсутствии связи. В конце 2025 г. в «Яндекс Картах» появилась пошаговая навигация – режим носит название «По шагам» и выводит на экран заранее проложенный маршрут в виде последовательности маневров, которую можно пролистывать.

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Технически, это полный аналог «навигации» из конца 2000-х, когда россияне прокладывали маршрут в интернете заранее, а затем распечатывали его и брали с собой в дорогу. Это было связано с тем, что мобильный интернет тогда в стране был максимум 3G, да и то далеко не везде, а смартфонов с GPS почти ни у кого не было.

В апреле 2026 г. функция пошаговой навигации была интегрирована и в 2ГИС.

Также с сентября 2023 г. в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе» присутствует опция ориентации по сигналам точек Wi-Fi. Приложения опрашивают их десятки раз в минуту. Это может очень пригодиться в крупных городах, где много беспроводных сетей, во время очередных блокировок GPS, ГЛОНАСС и мобильного интернета.

Геннадий Ефремов

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